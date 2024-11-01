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Un paquete de cigarrillos ya es un artículo de lujo en Europa: 23 euros en el Reino Unido, 19 en Irlanda y 13,5 en Francia

Fumar cigarrillos en Europa ya es una práctica de lujo en distintos países y los precios, además, prometen ir a más. En la Unión Europea fuma aproximadamente el 24% de la población -aunque el consumo de tabaco ha bajado dos puntos porcentuales desde 2012- y los países que más cigarrillos consumen son los que tienen los precios más bajos, con Bulgaria (37%), Grecia (36%) y Croacia (35%) a la cabeza.

| etiquetas: cigarrillos , artículo de lujo , europa
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11 comentarios
7 2 0 K 96 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Otra forma como otra cualquiera de quemar dinero y salud.
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josde #8 josde
#1 Sobre todo salud.
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laveolo #2 laveolo
Es que fumar es un artículo de lujo en sí mismo. No responde a ninguna necesidad real.

Como si lo ponen a 100€
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#3 DonaldBlake
Para eso se inventó el mercado negro.
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#6 Lusco2
#3 Sí, bwana
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josde #9 josde
#3 Que se lo pregunten a algunos clanes gallego que se han echo millonarios con el contrabando de tabaco.
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#10 DonaldBlake
#9 Eso es, cuanto más suban los precios, más dinero negro.
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ewok #5 ewok *
Cada cigarrillo es más de un euro. Quien fume "disfrutará" de cada uno como algo especial (al menos la working-class-people ).

* En los 80s y 90s valía cada uno 5 pesetas o menos. En Galicia, en el tardofranquismo mucha gente contrabandeaba con tabaco (y con café, azúcar...) pero algunos como Laureano Oubiña se pasaron a otras cosas. Si el tabaco hubiera estado a estos precios, tal vez no habrían cambiado de negocio.
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Moderdonia #11 Moderdonia
¿cómo se dice deja de fumar en árabe?
ali ven teu pai

Chiste de cuando era pequeño.
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#4 harverto
Esto es un atraco, dame un cigarrillo
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#7 Lusco2
#4 Y te llevas un piponazo!
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menéame