Un paquete de cigarrillos ya es un artículo de lujo en Europa: 23 euros en el Reino Unido, 19 en Irlanda y 13,5 en Francia

Fumar cigarrillos en Europa ya es una práctica de lujo en distintos países y los precios, además, prometen ir a más. En la Unión Europea fuma aproximadamente el 24% de la población -aunque el consumo de tabaco ha bajado dos puntos porcentuales desde 2012- y los países que más cigarrillos consumen son los que tienen los precios más bajos, con Bulgaria (37%), Grecia (36%) y Croacia (35%) a la cabeza.