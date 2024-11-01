Un paquete de cigarrillos ya es un artículo de lujo en Europa: 23 euros en el Reino Unido, 19 en Irlanda y 13,5 en Francia

Fumar cigarrillos en Europa ya es una práctica de lujo en distintos países y los precios, además, prometen ir a más. En la Unión Europea fuma aproximadamente el 24% de la población -aunque el consumo de tabaco ha bajado dos puntos porcentuales desde 2012- y los países que más cigarrillos consumen son los que tienen los precios más bajos, con Bulgaria (37%), Grecia (36%) y Croacia (35%) a la cabeza.
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Como si lo ponen a 100€
* En los 80s y 90s valía cada uno 5 pesetas o menos. En Galicia, en el tardofranquismo mucha gente contrabandeaba con tabaco (y con café, azúcar...) pero algunos como Laureano Oubiña se pasaron a otras cosas. Si el tabaco hubiera estado a estos precios, tal vez no habrían cambiado de negocio.
ali ven teu pai
Chiste de cuando era pequeño.