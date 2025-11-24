Pan azul con polvo de diamante y oro rosa: así es la mejor hamburguesa de España  

edición general
Una hamburguesa azul (sí, azul) acaba de conquistar a miles de votantes y coronarse como la mejor del país. La Diamante Azul, obra del restaurante cordobés Nolito’s, se ha proclamado Mejor Hamburguesa de España 2025 tras imponerse en la final de The Champions Burger. El certamen, que este año ha batido todos sus récords con casi seis millones de visitantes, celebró su final durante 18 días en la Comunidad de Madrid, donde se enfrentaron las 24 hamburgueserías mejor valoradas de un recorrido por más de 50 ciudades de 16 comunidades autónomas.

devilinside #1 devilinside
Hasta la polla de hamburguesas premium
5 K 70
strike5000 #3 strike5000
#1 Lechuga, cebolla, tomate, queso, pepinillo, huevo, beicon y no todo a la vez. Todo lo demás es una gilipollez.
2 K 43
woody_alien #4 woody_alien
¿Carne lleva?
1 K 16
devilinside #5 devilinside
#4 Sí, carne premium madurada. Qué desperdicio hacer hamburguesas de un buen chuletón
0 K 12
angelitoMagno #7 angelitoMagno *
Se ha llegado a tal extremo de meterle todo tipo de mierdas a las hamburguesas, que me están empezando a parecer mejores las cutreburguesas del McDonalds o Burguer King, que al final tienen las tres o cuatro cosas que tiene que tener una hamburguesa y se dejan de chorradas.
0 K 13
Olepoint #8 Olepoint
Nada, seguid constatando lo de la estupidez y el tamaño del universo.  media
0 K 8
#2 Review
Con polvo de diamante y oro rosa, suena a más toxico que chupar baterías de plomo

Se nos va de las manos con lo de que caro = mejor producto
0 K 7
#6 alkalin
Otra burbuja.

Me parece de un provincianismo extremo lo de potenciar una comida extranjera y tratar de justificar su valor añadiendo metales y minerales para justificar lo provinciano el precio.
0 K 7

