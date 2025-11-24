Pan azul con polvo de diamante y oro rosa: así es la mejor hamburguesa de España  

Una hamburguesa azul (sí, azul) acaba de conquistar a miles de votantes y coronarse como la mejor del país. La Diamante Azul, obra del restaurante cordobés Nolito’s, se ha proclamado Mejor Hamburguesa de España 2025 tras imponerse en la final de The Champions Burger. El certamen, que este año ha batido todos sus récords con casi seis millones de visitantes, celebró su final durante 18 días en la Comunidad de Madrid, donde se enfrentaron las 24 hamburgueserías mejor valoradas de un recorrido por más de 50 ciudades de 16 comunidades autónomas.
Se nos va de las manos con lo de que caro = mejor producto
Me parece de un provincianismo extremo lo de potenciar una comida extranjera y tratar de justificar su valor añadiendo metales y minerales para justificar
lo provincianoel precio.