Pakistán presenta una propuesta para un alto el fuego inmediato entre EEUU e Irán y un acuerdo global posterior

Los mediadores de Pakistán han elaborado una propuesta, que han entregado a EEUU e Irán durante la noche, con el objetivo de alcanzar un alto el fuego este mismo lunes y negociar un acuerdo para poner fin a la guerra a posteriori, según una fuente conocedora de la propuesta citada por la agencia Reuters.

pakistán , irán , eeuu , israel , plan , paz
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Guerra? Yo diría ataque terrorista. Las guerras se declaran.
Beltenebros #3 Beltenebros
#1
Correcto.
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Operación militar especial
#3 Entonces Putin es un terrorista?
Beltenebros #2 Beltenebros
Esa victoria aplastante de EEUU que se iba a producir en un par de días, parece que fue un simple producto de propaganda cutre.
Yosemite #4 Yosemite
Lástima que los acuerdos con EEUU sean inútiles :-/
Si algo hemos aprendido en estos meses es que la palabra del presidente naranja no vale nada.
pitercio #9 pitercio
Si no incluye la retirada de Estados Unidos de las bases que rodean Irán, no tiene futuro.
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Salvo que Iran este muy desesperado no deberian aceptar para que no les de tiempo a EEUU e Israel a reponer el arsenal de interceptores y volver a la carga en un tiempo.

Hoy por hoy, y sin conocer como se encuentra Iran, la guerra esta al 50%.
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#5 Los interceptores tardan mucho en reponerse. Son meses o incluso años.

La cuestión es si te puedes fiar de estos dos, de momento han demostrado ser unos auténticos hijos de puta y van por la espalda.
ur_quan_master #12 ur_quan_master *
#5 #7 espera a ver. A lo mejor el acuerdo incluye la cesión de un puñado de cabezas nucleares por parte de Pakistán a Irán, que es lo único que lo haría creíble
Cuñado #6 Cuñado *
Los mediadores de Pakistán han elaborado una propuesta

Con el visto y place de China.

Pakistán es hoy por hoy el socio más fiel de China, Indiam Gratia, y no creo que den un solo paso en este conflicto sin su aprobación.
Alfon_Dc #7 Alfon_Dc
Dudo que los iraníes sean tan estúpidos como para aceptar un alto el fuego..ya conocen como funcionan los asesinos pederastas y que solo quieren rearmarse o volver a pillarles a traición..muy nazis , como siempre, y muy defendidos por algunos "demócratas" en este foro.
