Países Bajos avanza con un impuesto del 36% sobre ganancias de capital no realizadas

Países Bajos avanza con un impuesto del 36% sobre ganancias de capital no realizadas

El Senado de los Países Bajos tiene previsto aprobar a mediados del próximo mes una controvertida ley para gravar las ganancias de capital no realizadas, que gravará la apreciación anual de acciones, bonos y criptomonedas aunque no se hayan vendido. Esta reforma fiscal, motivada por decisiones judiciales, ha causado una gran polémica en el país por el riesgo que supone para inversores particulares y empresas. Los detractores de la propuesta también advierten que la normativa podría desincentivar el ahorro y la inversión privada.

25 comentarios
SolidGeorg
Mucha demagogia que no saldrá adelante ni nunca recaudaría un céntimo. Porque en el momento que se impusiera, las ventas y las caídas iban a ser tan bestias que nadie estaría en ganancias, ni realizadas ni no realizadas. Y nadie querría volver a meter dinero en un mercado que solo incentiva la venta, es una aberración de primero de economía básica, pero supongo que da para la conversación del café y a los políticos a justificar su sueldo mientras tanto.
TikisMikiss
#4 A mí me parece cojonudo siempre y cuando bonifiquen todas las pérdidas "no declaradas" de manera retroactiva con todos los impuestos ya devengados y por devengar.
SolidGeorg
#6 compensar con pérdidas no realizadas es un consuelo para perdedores. En cuanto hay ganancias te fuerza a realizar la venta para no caer en el riesgo de haber pagado ya impuestos por un beneficio que no vas a tener. Nadie querría operar en un mercado así.
Gadfly
#4 correcto, es que no hay por donde cogerlo. En el momento que lo pongan todo dios va a vender y huir de los mercados
DatosOMientes
#4 #12 Ya está aprobado. Entra en vigor el 1 de enero de 2028.
Gadfly
#13 aún tiene que ser aprobada en el Senado y hay la coalición de gobierno no tiene mayoría...
Andreham
#4 #12 ¿Entonces estáis diciendo que en un sistema capitalista donde el capital debe moverse para generar riqueza, alguien crea una ley que impide que ese capital esté parado no generando nada, y eso va a hacer que se mueva el capital produciendo así que se genere riqueza?

Debe de ser terrible. Apocalíptico, incluso.
SolidGeorg
#17 Todo lo contrario, fuerzas la salida de capital invertido, capital que es productivo, a productos sin riesgo como cuentas de ahorro o plazos fijos donde sólo gana el banco. O directamente fuera del país. Un tiro en el pie, no hace falta un doctorado.
Gadfly
#17 espera. Que si yo invierto dinero en fondos de inversión indexados,ese dinero está quieto en un sitio y no se mueve? Hmm, cuéntame mas, por favor...
IvanDrago
#4 dejar a los ricos acumular sin límite está resultando de lo más eficaz, por supuesto.
SolidGeorg
#20 los ricos son los que se irán con sus billones a otros mercados, no te preocupes por ellos.
IvanDrago
#21 que se vayan y no vuelvan, habláis como si el estado no pudiese coger el mercado que ellos dejan, es una cosa increíble... Dependen MUCHO más las empresas de los estados que al revés.
SolidGeorg
#22 jaja, en qué mundo vives. Los ricos se irán, pero tú pagarás la factura
balancin
#22 el estado puede coger muchas cosas, pero casi nunca se mantienen en buen estado ni rentabilidad. Entonces acaban dándolo a otras personas que lo acaban de destruir, o en el mejor de los casos se vuelven ricas
sorrillo
#5 No existe una correspondencia directa. Si has invertido un millón de euros en acciones de BBVA y a 31 de diciembre están valoradas en diez mil euros más en el caso de Paises Bajos deberías pagar un 36% de esos 10 mil euros mientras que en España debes declarar en tu patrimonio que tienes un millón diez mil euros en acciones del BBVA y ese millón diez mil euros es el que contabiliza para calcular el impuesto.
nadaman
En Alemania hace poco inventaron un sistema parecido para las ETFs, donde se llevan un 3% anual si hay apreciacion no realizada (ETFs Accum).

En la practica eso es un barbaridad y afectara un monton a los ahorros futuros de la gente sobretodo clase media y alta.
Por ejemplo usando SAP500 ( con una ganancia media anual de un 8%):
Sin comision a 30 anyos: 1.08**30 = 32.4 X
Con comision a 30 anyos (1.08-0.03)**30 = 4.3 X
candonga1
Comonishtash.
Gadfly
#2 es, ciertamente atroz
bronco1890
¿Y cuando tengas pérdidas no realizadas te devuelven dinero?
Un sinsentido más de los políticos.
DatosOMientes
#8 No, te lo dejan a cuenta para futuras declaraciones.
Artikan
Esto en una aberración. Y el impuesto al patrimonio debería desaparecer.
Soy partidario de sangrar a los ricos, pero mediante formulas que sean justas y racionales.
IvanDrago
Tienes Smartphone gracias al dinero público... No a la inversión privada...
sorrillo
En España quienes están obligados a pagar el impuesto de patrimonio están indirectamente pagando impuestos por ganancias no realizadas, dado que lo que hay que declarar en esa declaración de patrimonio son todos los bienes de los que se dispone con su valoración a 31 de diciembre, lo que incluye declarar las acciones de bolsa o las criptomonedas con su valor cotizado a esa fecha.

Ese valor declarado se usa para calcular el impuesto que hay que pagar en el impuesto de patrimonio.
z1018
#3 ¿un 36%?
