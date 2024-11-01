Países Bajos avanza con un impuesto del 36% sobre ganancias de capital no realizadas

El Senado de los Países Bajos tiene previsto aprobar a mediados del próximo mes una controvertida ley para gravar las ganancias de capital no realizadas, que gravará la apreciación anual de acciones, bonos y criptomonedas aunque no se hayan vendido. Esta reforma fiscal, motivada por decisiones judiciales, ha causado una gran polémica en el país por el riesgo que supone para inversores particulares y empresas. Los detractores de la propuesta también advierten que la normativa podría desincentivar el ahorro y la inversión privada.
| etiquetas: países bajos , impuestos , ganancias , capital
Debe de ser terrible. Apocalíptico, incluso.
En la practica eso es un barbaridad y afectara un monton a los ahorros futuros de la gente sobretodo clase media y alta.
Por ejemplo usando SAP500 ( con una ganancia media anual de un 8%):
Sin comision a 30 anyos: 1.08**30 = 32.4 X
Con comision a 30 anyos (1.08-0.03)**30 = 4.3 X
Un sinsentido más de los políticos.
Soy partidario de sangrar a los ricos, pero mediante formulas que sean justas y racionales.
Ese valor declarado se usa para calcular el impuesto que hay que pagar en el impuesto de patrimonio.