Es probable que los Países Bajos comiencen a gravar las ganancias de capital anualmente en 2028 [EN]

El mayor problema es que quienes inviertan en acciones, bonos o criptomonedas tendrán que pagar impuestos anualmente sobre sus rendimientos, incluso si aún no han retirado sus inversiones. El nuevo sistema de la Caja 3 será más beneficioso para quienes invierten en bienes raíces. A diferencia del sistema actual, podrán deducir sus gastos de sus ganancias imponibles. Y solo pagarán impuestos cuando obtengan sus ganancias. Sin embargo, se aplicará un impuesto adicional por el uso personal de una segunda vivienda.