Es probable que los Países Bajos comiencen a gravar las ganancias de capital anualmente en 2028 [EN]

El mayor problema es que quienes inviertan en acciones, bonos o criptomonedas tendrán que pagar impuestos anualmente sobre sus rendimientos, incluso si aún no han retirado sus inversiones. El nuevo sistema de la Caja 3 será más beneficioso para quienes invierten en bienes raíces. A diferencia del sistema actual, podrán deducir sus gastos de sus ganancias imponibles. Y solo pagarán impuestos cuando obtengan sus ganancias. Sin embargo, se aplicará un impuesto adicional por el uso personal de una segunda vivienda.

Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
No tiene mucho sentido pagar impuestos sobre unos beneficios que no se han realizado.

Si quien tenga esos activos no tiene liquidez ¿les descuentan los tipos de interes que tengan que pagar?
Si a la hora de vender no se gana tanto como cuando se hizo la liquidacion anual ¿se lo devuelven?
Si un año tiene beneficios y al años siguiente tiene menos beneficios ¿les devuelven la diferencia?

Vaya lio...

Al final sera beneficioso para los que tienen mas capacidad para pagar a buenos asesores financieros. Y veremos si no termina siendo un agujero negro de defraudacion.
sorrillo #6 sorrillo
#2 En España, y quizá en otros países, cuando alguien se muere quien hereda acciones lo hace a la valoración de la fecha de la muerte y no está obligado a pagar los impuestos por incremento patrimonial que le habrían correspondido al muerto si éste hubiera vendido esas acciones.

Si el fallecido adquirió las acciones a 100 y las hubiera vendido a 1.000 debería haber pagado impuestos por esos 900 de beneficios, por contra si las adquirió a 100 y cuando estaban valoradas a 1.000 se muere el…   » ver todo el comentario
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#4
NO se pagan impuestos hasta que se realiza la venta del activo.

Si tu tienes 100 unidades de oro compradas a 500euros y a 31 de diciembre tienes 100 unidades que cotizan a 1.000 no pagas ningun impuesto.

Si tu tienes 100 unidades de oro compradas a 500 euros y antes del 31 de diciembre has vendido 100 unidades a 1.000 euros a la hora de liquidar el IRPF computaran como imcremento de patrimonio de 50.000 y liquidaras el impuesto correspondiente.

Igualmente si tu posees una casa comprada…   » ver todo el comentario
sorrillo #10 sorrillo *
#9 Si tu tienes 100 unidades de oro compradas a 500euros y a 31 de diciembre tienes 100 unidades que cotizan a 1.000 no pagas ningun impuesto.

Si estás obligado a pagar el impuesto de patrimonio sí pagas un impuesto: el de patrimonio. Este: sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/declaraciones-informativas-otros-im

Y para calcular la cuota de ese impuesto se tiene en cuenta el patrimonio en su valoración a 31 de diciembre, si a 31 de…   » ver todo el comentario
Barbol_Pelao #11 Barbol_Pelao *
#10 Pero entiendo que no sería de carácter general, sólo debes presentarlo si tu patrimonio es superior a 700 mil euros, ¿no? Y entiendo que en tu enlace de lo que se trata es de una declaración informativa anual (que por cierto muchas tocan este enero), que no pasarías por caja salvo que sea lo que dice #9 :

sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/declaraciones-informativas-otros-im
sorrillo #13 sorrillo *
#11 La declaración de la renta tampoco es obligatoria con una cuantía de ingresos bajos de un único pagador. En el caso del impuesto de patrimonio la cuantía de 700 mil euros puede ser inferior según la comunidad autónoma, por ejemplo en Cataluña es obligatorio1 a partir de 500 mil euros de patrimonio.

El impuesto de patrimonio no es una declaración informativa, cuando se tiene la obligación de declararlo con toda seguridad se tiene la obligación de pagar.

Existe también el…   » ver todo el comentario
Barbol_Pelao #14 Barbol_Pelao
#13 Perfectamente explicado. Muchísimas gracias por la aclaración.
bronco1890 #15 bronco1890 *
#12 Entiendo que funcionará como funcionan ahora los rendimientos de capital, si un año tienes perdidas puedes descontarlas de futuras ganancias en un plazo de cinco años. Complicado, muy difícil de implementar en el caso de que mantengas muchas posiciones y una manera de facilitar el fraude a los grandes inversores que se inventarán alguna movida de ingeniería fiscal frente a los pequeños que seremos los paganos.
Por no hablar del que tiene solo una vivienda en una buena zona, si un año sube 100k tendría que pagar unos 25k de impuestos e igual no tiene liquidez para eso.
El 90% de los que se dedican a especular pierden dinero, no te lo recomiendo.
Lenari #7 Lenari
Esto es un salvajada. Las acciones suben y bajan, mientras que los impuestos se cobran cuando sube, pero no se devuelve cuando baja.

Si sube 100 este años, pagan impuestos por eso, y si cae esos 100 al siguiente, no se devuelven los impuestos pagados. Al final se terminan pagando impuestos cuando no hay ganancia, o incluso perdiendo dinero.
bronco1890 #5 bronco1890
¿ Y si tus inversiones han bajado te devuelven dinero?
Supercinexin #12 Supercinexin
#5 El día que te devuelvan el dinero que pierdas especulando, meto todo mi dinero en la empresa que tú me digas: la tuya, la de tus padres, la de tu cuñao...
sorrillo #1 sorrillo
En España tenemos el impuesto de patrimonio, el cual para quienes están obligados a declararlo implica pagar impuestos por el patrimonio que se tiene a 31 de diciembre, y eso incluye la valoración de las inversiones de bolsa, fondos, criptomonedas, etc. según su cotización a esa fecha.

En ese sentido ya se están pagando impuestos anualmente por esas ganancias de capital aún no realizadas.
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#1 No se pagan impuestos sobre inversiones no liquidadas.
sorrillo #4 sorrillo *
#3 Se pagan impuestos sobre la valoración del patrimonio a fecha 31 de diciembre, si en ese momento el oro cotiza a 1.000 la unidad y se dispone de 100 unidades de oro en el impuesto de patrimonio se declara un patrimonio de oro valorado en 100.000€ y eso sirve como base para calcular los impuestos a pagar.
Findeton #8 Findeton
Absurdo. Si lo hacen, se convertirán en otro pozo socialista.
