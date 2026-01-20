Es probable que los Países Bajos comiencen a gravar las ganancias de capital anualmente en 2028 [EN]

El mayor problema es que quienes inviertan en acciones, bonos o criptomonedas tendrán que pagar impuestos anualmente sobre sus rendimientos, incluso si aún no han retirado sus inversiones. El nuevo sistema de la Caja 3 será más beneficioso para quienes invierten en bienes raíces. A diferencia del sistema actual, podrán deducir sus gastos de sus ganancias imponibles. Y solo pagarán impuestos cuando obtengan sus ganancias. Sin embargo, se aplicará un impuesto adicional por el uso personal de una segunda vivienda.
| etiquetas: países bajos , impuestos , votación , parlamento
Si quien tenga esos activos no tiene liquidez ¿les descuentan los tipos de interes que tengan que pagar?
Si a la hora de vender no se gana tanto como cuando se hizo la liquidacion anual ¿se lo devuelven?
Si un año tiene beneficios y al años siguiente tiene menos beneficios ¿les devuelven la diferencia?
Vaya lio...
Al final sera beneficioso para los que tienen mas capacidad para pagar a buenos asesores financieros. Y veremos si no termina siendo un agujero negro de defraudacion.
Si el fallecido adquirió las acciones a 100 y las hubiera vendido a 1.000 debería haber pagado impuestos por esos 900 de beneficios, por contra si las adquirió a 100 y cuando estaban valoradas a 1.000 se muere el… » ver todo el comentario
NO se pagan impuestos hasta que se realiza la venta del activo.
Si tu tienes 100 unidades de oro compradas a 500euros y a 31 de diciembre tienes 100 unidades que cotizan a 1.000 no pagas ningun impuesto.
Si tu tienes 100 unidades de oro compradas a 500 euros y antes del 31 de diciembre has vendido 100 unidades a 1.000 euros a la hora de liquidar el IRPF computaran como imcremento de patrimonio de 50.000 y liquidaras el impuesto correspondiente.
Igualmente si tu posees una casa comprada… » ver todo el comentario
Si estás obligado a pagar el impuesto de patrimonio sí pagas un impuesto: el de patrimonio. Este: sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/declaraciones-informativas-otros-im
Y para calcular la cuota de ese impuesto se tiene en cuenta el patrimonio en su valoración a 31 de diciembre, si a 31 de… » ver todo el comentario
sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/declaraciones-informativas-otros-im
El impuesto de patrimonio no es una declaración informativa, cuando se tiene la obligación de declararlo con toda seguridad se tiene la obligación de pagar.
Existe también el… » ver todo el comentario
Por no hablar del que tiene solo una vivienda en una buena zona, si un año sube 100k tendría que pagar unos 25k de impuestos e igual no tiene liquidez para eso.
El 90% de los que se dedican a especular pierden dinero, no te lo recomiendo.
Si sube 100 este años, pagan impuestos por eso, y si cae esos 100 al siguiente, no se devuelven los impuestos pagados. Al final se terminan pagando impuestos cuando no hay ganancia, o incluso perdiendo dinero.
En ese sentido ya se están pagando impuestos anualmente por esas ganancias de capital aún no realizadas.