El País Vasco y Navarra exportaron 35.700 profesionales cualificados a los que le gustaría volver. El problema es cómo y a dónde

El talento que se fue. Según el informe, más de 42.000 jóvenes de entre 25 y 40 años, formados en universidades y centros educativos superiores de País Vasco y Navarra, trabajan actualmente fuera de su territorio de origen. No se trata de perfiles en transición: son profesionales altamente cualificados, con formación en ingenierías, disciplinas STEM, gestión empresarial o investigación.
Los sueldos son algo mejores que en otras partes del estado, pero es que vivir es muy caro
¡Qué raro, una empresa española pagando poco y mal, con horarios de locos y sin reconocimiento laboral...! ¡Qué raro!
El contraste aparece al cruzar los datos del informe de Deusto Business School con el Mapa del Talento de la Fundación Cotec, que analiza 55 indicadores sobre creación, atracción y retención de talento. En su última edición de 2023, y manteniéndonos en el mismo marco territorial del estudio de Deusto, el País Vasco alcanza 66,4 puntos, muy por encima de la media nacional (49,1 puntos) y solo por detrás de Madrid (67,7 puntos).
De hecho de una pandilla de vascos me quedé con la idea de no querer vivir en Madrid capital, estos todos desde el principio se hipotecaron en pueblos de la CAM que les gustaron y nosotros hicimos lo mismo más tarde.