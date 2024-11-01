edición general
El País Vasco y Navarra exportaron 35.700 profesionales cualificados a los que le gustaría volver. El problema es cómo y a dónde

El talento que se fue. Según el informe, más de 42.000 jóvenes de entre 25 y 40 años, formados en universidades y centros educativos superiores de País Vasco y Navarra, trabajan actualmente fuera de su territorio de origen. No se trata de perfiles en transición: son profesionales altamente cualificados, con formación en ingenierías, disciplinas STEM, gestión empresarial o investigación.

Black_Txipiron #7
Tengo 48 años, si llego a saber cuándo acabe de estudiar la cantidad de mamoneo y enchufismo que tenemos en Euskadi, escapo de aquí que me falta tiempo. Al final es cierto aquello de que el hijo del de la oficina a la oficina y el hijo del obrero, a la máquina. Los que no teníamos un padre con contactos, a comer mierda
5
g3_g3 #13
#7 Pa la próxima vida, ya sabes. ;)
0
txutxo #15
#7 Pues como en todas las comunidades, o te crees tú que solo ocurre en Euskadi.
0
Veelicus #1
El problema en Euskadi, lo mismo que en otros sitios pero quizas mas, es la vivienda, es carisimo, el turismo esta subiendo los precios un monton, incluso en ciudades dormitorio los precios son prohibitivos.
Los sueldos son algo mejores que en otras partes del estado, pero es que vivir es muy caro
2
camvalf #3
En Asturias hace muchos años te preguntan si Asturias o trabajas...
1
g3_g3 #10
El que se fue a Sevilla, perdió su silla. :troll:
0
ContinuumST #12
"La segunda gran barrera para el retorno es la calidad del empleo. No tanto la ausencia de trabajo para estos perfiles cualificados, sino la dificultad de las empresas locales para igualar salarios, autonomía profesional y reconocimiento del talento. La comparación con mercados internacionales es inevitable."

¡Qué raro, una empresa española pagando poco y mal, con horarios de locos y sin reconocimiento laboral...! ¡Qué raro! {0x1f608}
0
manbobi #4
Habría que montar más chiringuitos.
0
pepel #6
#4 Que vuelvan a la guardia civil.
0
g3_g3 #8
#6 A la Guardia Civil de Tráfico :troll:
0
tul #11
#4 otro ave con un guggenheim encima xD
0
eltxoa #2
buena parte de los que estudiaron informática se fueron a madrid o barcelona o más lejos. se ha hecho una dejadez impresionante en esta área.
0
#14 txepel
Solo por aclararlo, estas CCAAs son a las que les va “bien”.

El contraste aparece al cruzar los datos del informe de Deusto Business School con el Mapa del Talento de la Fundación Cotec, que analiza 55 indicadores sobre creación, atracción y retención de talento. En su última edición de 2023, y manteniéndonos en el mismo marco territorial del estudio de Deusto, el País Vasco alcanza 66,4 puntos, muy por encima de la media nacional (49,1 puntos) y solo por detrás de Madrid (67,7 puntos).
0
#9 encurtido
Es algo que se me hacía raro de ver, vascos en Madrid cuando llevaban muchas décadas que apenas se les ve emigrando, me refiero a en comparación con andaluces que casi habemos más fuera que dentro.

De hecho de una pandilla de vascos me quedé con la idea de no querer vivir en Madrid capital, estos todos desde el principio se hipotecaron en pueblos de la CAM que les gustaron y nosotros hicimos lo mismo más tarde.
0
#5 Tailgunner
tu mensaje es totalmente absurdo comparado con Madrid o barcelona, no aciertas en nada, ni si quiera en lo de estado...
0

