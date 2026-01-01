“A mi padre le dolería ver el tremendo egoísmo que ha sembrado el neoliberalismo”

Miguel Salabert fue periodista, grande y comprometido; uno de los que el régimen quiso callar, pero no pudo. Esos periodistas que se la jugaron de verdad, miembros de publicaciones como Triunfo, La Calle, Nuestra Bandera, incluso Mundo Obrero y La Codorniz. Salabert estuvo en muchas de las revistas o periódicos que ya forman parte de la historia del periodismo democrático o antifranquista en los años duros de la dictadura...