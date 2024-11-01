·
17
meneos
34
clics
Paco Marhuenda: "Feijóo sufre una campaña brutal de TVE y el aparato propagandístico de Sánchez"
El periodista señala a la televisión pública por el tratamiento que da al líder de la oposición.
|
etiquetas:
:
paco marhuenda
,
tve
,
campaña
,
feijóo
15
2
3
K
132
politica
20 comentarios
15
2
3
K
132
politica
#1
fareway
*
Ay Paco, que tú también te hueles el sorpasso de VOX al PP con el consecuente ridículo para los tuyos... ¿En qué ha mentido RTVE? ¿No se comporta como TeleMadrid?
15
K
193
#9
Skiner
*
#1
Pues no se comporta como Telemadrid donde premia el insulto gratuito y la falta de respeto, la mentira y defender lo indefendible.
O como hace la Razón la manipulación impresentable de la realidad.
Cuando uno es un inepto un día tras otro no tiene nada positivo que aportar a la sociedad y hace todo lo posible por mantener a delincuentes, y hace pactos con gentuza antidemocratica acaba teniendo lo que merece.
Votan en el parlamento Europeo con las ultraderechas cuando el PP europeo vota otra cosa, El PP Español cada día esta más ultra si eso es posible.
4
K
36
#20
sotillo
#1
Hay Paco Poco, estás más quemado que un facha recogiendo la subida de sueldo de Yolanda
0
K
10
#8
Quillotro
Como alguien (no recuerdo quién) dijo de Ayuso... "Existe contra Feijoo una campaña de descrédito que consiste en ponerle un micrófono delante y dejarle hablar"
9
K
110
#10
Tito_Keith
#8
Exacto. Ayer en noticias 24h de Rtve a eso de la una y media lo tuvieron en directo más de 20 minutos sin cortar ni comentar un mitin que estaba dando en Melilla (creo). No le presté mucha atención porque era lo mismo de siempre, Sanchez caca, Pp bueno, cero ideas
1
K
20
#7
XtrMnIO
*
Habló de propaganda el propagandas.
Estoy por votar "bulo" por llamar "periodista" a este redactor.
6
K
74
#11
Alcalino
#7
"Cree el ladrón que todo el mundo es de su condición"
"dime de que presumes y te diré de lo que careces"
"ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio"
Y así...
0
K
10
#4
mariKarmo
Qué tipo más rata y asqueroso. Venga Marhu, a llorar a la llorería
4
K
67
#5
Ratoncolorao
Lo increíble es que haya podido decirlo con la lengua suelta porque siempre la tiene metida en el culo de Feijóo o Ayuso.
4
K
65
#6
Quillotro
No como en medios "neutrales" como la Cope de Herrera y Expósito, el programa de Ana Rosa, el OKBulo de Inda, el ABC, la Razón, etcétera, donde a Sánchez lo tienen endiosado.
4
K
55
#13
Mltfrtk
No sé por qué alguien quería votar a un psicópata subnormal negacionista del cambio climático.
3
K
48
#16
OCLuis
#13
Pues muy sencillo porque si no les votan pierden y ganan los otros, el enemigo.
No son unas elecciones: es una guerra. No son votos: son balas.
0
K
13
#2
SeñorPresunciones
De verdad, saben que la gente es retrasada y la tratan como tal...
3
K
45
#3
ipanies
Compensaselo chupando con más ganas!!!
3
K
44
#14
devilinside
#3
Hasta la glotis
0
K
12
#12
Leon_Bocanegra
Estás cosas las dicen porque saben que es lo que los palmeros de la derechusma quieren escuchar. Solo hay que verlos en la noticia sobre las quejas de los trabajadores de las autonómicas intentando echar mierda sobre RTVE.
1
K
16
#17
Imag0
La campaña se la hace el solito cada vez que abre la boca frente a un micrófono
0
K
14
#15
Dene
Marhuenda es tontolculo
El peor enemigo de Feijoo es Feijo.. ... y luego, alguien de Genova 13... yo empezaría por el que le escribe los discursos
Y luego, que mire un poco en Sol
0
K
12
#18
Jodere
Este se esta oliendo la hostia que le va a meter Vox a su querido PP, que sin los nazis no van a ser nada.
0
K
8
#19
Rokadas98
Paco, estás loco cómo puedes decir esa barbaridad?
0
K
6
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
