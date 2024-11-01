Una paciente de cáncer de mama en Murcia: "Si hubiera hecho caso a la carta de la Consejería no estaría viva"

"¿De verdad mi vida vale tan poco?", se pregunta Elena Olmos al otro lado del teléfono. El 18 de febrero de 2024, se sometió a una mamografía dentro del Programa de Prevención de Cáncer de Mama del Servicio Murciano de Salud (SMS). La prueba, concertada con un hospital privado del grupo Quirónsalud, terminó con un diagnóstico tranquilizador.
| etiquetas: mamografía , cribado , cáncer , murcia , quiron
Mucho Pedro Sanchez hijo de puta en los conciertos pero de momento los que más nos matan son los putos políticos de derechas.
Al final juegan con la vida de las personas sin consecencias. ¿Lo volverán a hacer en cuanto baje un poco la presión? Ni lo dudéis. Van a por la sanidad y educación públicas y no van a parar hasta desmembrarla...y luego lloraremos como gilipollas por no defender lo nuestro.
Adicionalmente (y te lo digo de primerísima mano) en TODOS los hospitales tienes mierdas. Protocolos inseguros, cacicadas, ratios que no se cumplen, procedimientos que no se ejecutan como manda la ley, pruebas que se omiten, horarios que se incumplen, colectivos que… » ver todo el comentario
Hace falta una reestructuración profunda de lo público a muchos niveles...