Una paciente de cáncer de mama en Murcia: "Si hubiera hecho caso a la carta de la Consejería no estaría viva"

"¿De verdad mi vida vale tan poco?", se pregunta Elena Olmos al otro lado del teléfono. El 18 de febrero de 2024, se sometió a una mamografía dentro del Programa de Prevención de Cáncer de Mama del Servicio Murciano de Salud (SMS). La prueba, concertada con un hospital privado del grupo Quirónsalud, terminó con un diagnóstico tranquilizador.

joder, es que es para pasearse por los despachos de los políticos de turno con un bidón de gasolina. A mi me llega una carta a casa diciendo que lo que tengo es benigno y no me preocupe, y hostia puta, no me preocupo, respiro aliviado, no espero morir de cáncer 3 meses después.

Mucho Pedro Sanchez hijo de puta en los conciertos pero de momento los que más nos matan son los putos políticos de derechas.
#3 Mucho "que te vote Txapote" y los votantes han elegido gestores que han asesinado más que Txapote con su desastrosa gestión.
#3 ya te digo, yo aparezco en las noticias
#3 Luego encima tienes que aguantar su empatía nivel psicópata, su incapacidad de reconocer un error. Son el cóctel perfecto para causar un desastre tras otro, y por desgracia los hechos me dan la razón.
Votar a la derecha mata.
Creo que es un buen momento para ir y dar las gracias a los grandes gestores en forma de hostias bien calzadas.

Al final juegan con la vida de las personas sin consecencias. ¿Lo volverán a hacer en cuanto baje un poco la presión? Ni lo dudéis. Van a por la sanidad y educación públicas y no van a parar hasta desmembrarla...y luego lloraremos como gilipollas por no defender lo nuestro.
#2 Lo peor es los que encima les defienden, algo sólo explicable porque ponen su egoísmo personal por delante del bien común.
Consecuencia de la privatización: La prueba, concertada con un hospital privado del grupo Quirónsalud, terminó con un diagnóstico tranquilizador: El objetivo de las empresas privadas es obtener beneficios; en la publica cuando hay dudas, vuelven a hacer la prueba; en las privadas premian a lso facultativos que menos recursos gastan, o castigan a los que emplean más recursos y mas gasto, con lo cuál, frente a la duda es más difícil que vuelvana a repetir la prueba.
#9 Relacionado: www.meneame.net/story/negocio-salud-pone-vidas-peligro El negocio de la salud que pone vidas en peligro
#11 Siento explotar la burbuja, pero la sanidad pública no solo se está degradando en comunidades del PP, puede que el PP lo haga a calzón quitado, pero el PSOE también ha ido desmontando la pública lenta y paulatínamente.

Adicionalmente (y te lo digo de primerísima mano) en TODOS los hospitales tienes mierdas. Protocolos inseguros, cacicadas, ratios que no se cumplen, procedimientos que no se ejecutan como manda la ley, pruebas que se omiten, horarios que se incumplen, colectivos que…   » ver todo el comentario
Es importante que entendamos que el problema no esta solo en la política, también lo está en el enorme cortijo que es la pública, con muchos mandos dirigiendo como un elefante en una cacharrería con total impunidad.

Hace falta una reestructuración profunda de lo público a muchos niveles...
#8 Aqui uno clareando la gestion del PP, hala majo y mañana otros 2000 muertos mas y la culpa es del muerto por morirse no de estos incompetentes.
