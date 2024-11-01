Una paciente de cáncer de mama en Murcia: "Si hubiera hecho caso a la carta de la Consejería no estaría viva"

"¿De verdad mi vida vale tan poco?", se pregunta Elena Olmos al otro lado del teléfono. El 18 de febrero de 2024, se sometió a una mamografía dentro del Programa de Prevención de Cáncer de Mama del Servicio Murciano de Salud (SMS). La prueba, concertada con un hospital privado del grupo Quirónsalud, terminó con un diagnóstico tranquilizador.