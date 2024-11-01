edición general
El negocio de la salud que pone vidas en peligro

El negocio de la salud que pone vidas en peligro

Los recortes y externalizaciones en la sanidad madrileña explican los fallos en el cribado de cáncer de colon que afectaron a cientos de pacientes Imagina recibir una carta que te dice que estás sano, cuando en realidad las pruebas sugieren que podrías tener cáncer. Eso es exactamente lo que vivieron 571 madrileños el pasado febrero. El patrón se repite: externalizar servicios esenciales, recortar en personal cualificado y priorizar el ahorro sobre la calidad. luego esconden los datos cuando sus gestiones fracasan.

#1 tierramar
Y esto SI que es violencia de genero: el primar el negocio (valor patriarcal) por encima del cuidado de la vida; con resultados de muertes, enfermedades,...
#3 Quillotro
Pero se puede tomar una cervecita en una terracita antes de palmar... que para eso están en la tierra de la Libertaaaaad
Edheo #2 Edheo
Bueno... ahora sólo falta la cínica diciendo lo de "total, se iban a morir igual"
