publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
88
clics
Otro Stop de traca en un cruce de Oliva
La empresa contratada para repintar señales e indicaciones trabuca las letras de la señal y escribe SPTO
|
etiquetas
:
señal
,
stop
,
dislexia
,
tráfico
,
oliva
6
2
1
K
59
actualidad
13 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
Garbns
*
Por fin una empresa que no discrimina a los disléxicos
8
K
101
#8
clavícula
#7
Eso, que todas las persianas tenemos los mismos derechos
1
K
26
#1
Pertinax
*
En una playa de Málaga, aún.
3
K
38
#9
DDJ
Siempre Pare Tiene Obligación
Aún vale
2
K
32
#3
palestina
Es una buena estrategia, la gente para a ver que pone
2
K
27
#2
AsVHEn
Espeto. Tenía hambre el que lo escribió.
1
K
16
#5
woody_alien
*
#2
O esputo, escupe al que pase.
¿Cómo se dice "tu madre escupe"?. Tu madre esputa.
3
K
43
#13
Milmariposas
#12
Soy dixélica; no te rías de mí...
0
K
13
#11
Milmariposas
No reírse de los dixélicos...
0
K
13
#12
TusT
#11
dixélicos
0
K
7
#6
slender_1
Lo que querían poner es SPQR porque tienen Digi
0
K
9
#10
konde1313
#6
Senatus Populus Territorii Olivensis
0
K
11
#4
PISTOTEL
lo mismo escribiéndolo mal ,la gente se fija más y respetan la señalización
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
