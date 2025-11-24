edición general
Otro Stop de traca en un cruce de Oliva

Otro Stop de traca en un cruce de Oliva

La empresa contratada para repintar señales e indicaciones trabuca las letras de la señal y escribe SPTO

Comentarios destacados:    
Garbns #7
Por fin una empresa que no discrimina a los disléxicos
8
clavícula #8
#7 Eso, que todas las persianas tenemos los mismos derechos
1
Pertinax #1
En una playa de Málaga, aún.
3
DDJ #9
Siempre Pare Tiene Obligación

Aún vale
2
palestina #3
Es una buena estrategia, la gente para a ver que pone
2
AsVHEn #2
Espeto. Tenía hambre el que lo escribió.
1
woody_alien #5
#2 O esputo, escupe al que pase.

¿Cómo se dice "tu madre escupe"?. Tu madre esputa.
3
Milmariposas #13
#12 Soy dixélica; no te rías de mí...
0
Milmariposas #11
No reírse de los dixélicos...
0
#12 TusT
#11 dixélicos
0
#6 slender_1
Lo que querían poner es SPQR porque tienen Digi :troll:
0
#10 konde1313
#6 Senatus Populus Territorii Olivensis
0
#4 PISTOTEL
lo mismo escribiéndolo mal ,la gente se fija más y respetan la señalización 8-D
0

