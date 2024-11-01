edición general
Otegi descarta la idea de Rufián de agrupar a las izquierdas y mantiene su oferta de lista conjunta al PNV para las generales

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado este lunes que no considera realizable la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para agrupar a las formaciones situadas a la izquierda del PSOE. Al mismo tiempo, ha vuelto a poner sobre la mesa su planteamiento de concurrir a unas futuras elecciones generales con una candidatura conjunta con PNV, “con un programa de mínimos” y con la finalidad de “hablar como pueblo”.

escuzaillo #3 escuzaillo
Eres de izquierdas, pero rechazas integrarte en un frente de izquierdas porque prefieres unirte a un partido de derechas.
6 K 89
Huaso #5 Huaso
#3 prefieren confluir con un partido euskaldun.
0 K 9
#6 Forestalx
#3 Elegir entre bandera o clase.
1 K 22
ehizabai #7 ehizabai
#3 Eres vasco, y prefieres la independencia a la dependencia. Aunque se vista de izquierdas.
1 K 22
arturios #12 arturios
#7 Pues con un gobierno de extrema derecha en Madrid te vas a descojonar mucho de la independencia xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
0 K 11
ehizabai #14 ehizabai
#12 Igual de poco probable que gobernando el PSOE.
Y alguien me explicará cómo en un sistema electoral de circunscripciones provinciales, donde los escaños se reparten por provincias, que Rufian y EHBildu vayan en una misma lista va a hacer que el número de escaños aumente.
En las europeas, que es una bolsa común, entiendo. En las generales no tiene sentido.
0 K 10
arturios #15 arturios *
#14 No compares al Psoe, con todos sus grandísimos defectos, con el bifachito Pp/VOX, plis.

La izquierda se disuelve en siglas (y grandes estupideces, pero esa es otra historia) y los porcentajes nunca dan, fíjate VOX, compite en un sistema electoral de circunscripciones provinciales y sin embargo...
0 K 11
ehizabai #16 ehizabai
#15 Bueno, como dice un familiar cercano, a él me torturaron más salvajemente con Felipe González que con Suárez...

Repito, que alguien me explique que aporta crear una lista conjunta con circunscripciones provinciales.
Y si quiere Rufian, que se presente donde vive. Claro que con ERC no podría...
0 K 10
arturios #17 arturios
#16 Ya... primero, era otra época, el franquismo terminó en Euskadi muchísimo más tarde que en el resto del estado (no nombro España, que luego en la ETB me sacan los colores), y luego el Sr. X ha demostrado que muy de izquierdas nunca fue, tampoco el resto, pero ese ha sido bastante "mire usté".
0 K 11
rojelio #8 rojelio
#3 Ser nacionalista y de izquierdas es una contradicción en si mismo1, por lo que inevitablemente aparecen momentos en los que deben elegir si son más nacionalistas o más de izquierdas. Y esto se puede ver recurrentemente en todos los partidos nacionalistas de izquierdas que existen en España.

1: es.wikipedia.org/wiki/Internacionalismo#Socialismo
1 K 20
SolidGeorg #10 SolidGeorg
#3 Eres político con todavía cierto crédito en tu terruño y no quieres tocar a esos zombies que quieren vampirizarte ni con un palo de 10 metros.
0 K 7
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#3 Otegi no es mas que un paleto que mira su obligo, como siempre
0 K 7
SolidGeorg #1 SolidGeorg
El terruño cotiza más que la izquierda.
4 K 26
Dene #11 Dene
Me parece correcto. En Euskadi, bildu no necesita una sopa de siglas porque ya saca suficiente y agrupa mucho voto de izquierdas. Ni ERC en Cataluña. Es en otras provincias donde el voto se diluye, donde es necesario agrupar.
En las provincias donde ya hay un partido fuerte de izquierdas lo que hay que hacer es potenciar ese partido. Y donde no lo hay, crear una agrupacion
1 K 23
Capaza #9 Capaza *
Arnaldo Otegui sabe que si va con Rufian él pasa a un segundo plano y que sus aspiraciones de mejoras para Euskadi quedaran siempre por debajo de las de Cataluña. Por otro lado si consigue que el PNV vaya en una lista única quita la opción de que con unos resultados favorables a la derecha y ultraderecha el PNV se vea tentado a apoyar un gobierno del PP con VOX con sus votos. Desde el principio no entendido el ahinco de que Rufian lidere un proyecto comun de la izquierda cuando pertenece a un partido muy concreto que va a mirar por sus intereses y que el resto de formaciones vease BNG Compromis CHA tendrian que aceptar que nunca van a estar en igualdad en sus territorios y eso puede hacer que los votos decaigan.
1 K 16
ehizabai #4 ehizabai
Lo mismo que hicieron los comunistas chinos con los nacionalistas ante los japoneses.
O los propios liberales españoles con los conservadores ante los franchutes.
El Frente Polisario, el IRA en su día...
Primero conservar la casa, luego ya a darse de hostias.
0 K 10
MIrahigos #2 MIrahigos
¡Que sorpresa!
0 K 10

