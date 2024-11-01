Otegi descarta la idea de Rufián de agrupar a las izquierdas y mantiene su oferta de lista conjunta al PNV para las generales

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado este lunes que no considera realizable la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para agrupar a las formaciones situadas a la izquierda del PSOE. Al mismo tiempo, ha vuelto a poner sobre la mesa su planteamiento de concurrir a unas futuras elecciones generales con una candidatura conjunta con PNV, “con un programa de mínimos” y con la finalidad de “hablar como pueblo”.