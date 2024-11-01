Otegi descarta la idea de Rufián de agrupar a las izquierdas y mantiene su oferta de lista conjunta al PNV para las generales

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado este lunes que no considera realizable la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para agrupar a las formaciones situadas a la izquierda del PSOE. Al mismo tiempo, ha vuelto a poner sobre la mesa su planteamiento de concurrir a unas futuras elecciones generales con una candidatura conjunta con PNV, “con un programa de mínimos” y con la finalidad de “hablar como pueblo”.
| etiquetas: ehbildu , pnv , otegi , esteban , rufián , lista única vasca
Y alguien me explicará cómo en un sistema electoral de circunscripciones provinciales, donde los escaños se reparten por provincias, que Rufian y EHBildu vayan en una misma lista va a hacer que el número de escaños aumente.
En las europeas, que es una bolsa común, entiendo. En las generales no tiene sentido.
La izquierda se disuelve en siglas (y grandes estupideces, pero esa es otra historia) y los porcentajes nunca dan, fíjate VOX, compite en un sistema electoral de circunscripciones provinciales y sin embargo...
Repito, que alguien me explique que aporta crear una lista conjunta con circunscripciones provinciales.
Y si quiere Rufian, que se presente donde vive. Claro que con ERC no podría...
1: es.wikipedia.org/wiki/Internacionalismo#Socialismo
En las provincias donde ya hay un partido fuerte de izquierdas lo que hay que hacer es potenciar ese partido. Y donde no lo hay, crear una agrupacion
O los propios liberales españoles con los conservadores ante los franchutes.
El Frente Polisario, el IRA en su día...
Primero conservar la casa, luego ya a darse de hostias.