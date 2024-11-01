edición general
El Oscar que Tom Cruise esperó toda una vida: el actor, de 63 años, recibe el premio honorífico de la Academia

Tom Cruise, nominado en cuatro ocasiones a los Oscar como actor y productor, ha sido galardonado con el primer Oscar de su carrera —el honorífico— durante la ceremonia de los Governors Awards 2025.aprovechó su discurso para hacer una promesa muy personal en medio de una gran ovación de todos sus compañeros de industria. "Quiero que sepan que haré todo lo posible por este arte, para apoyar y defender nuevas voces, para proteger lo que hace poderoso al cine. Ojalá sin muchos huesos rotos más", bromeó el protagonista de Misión Imposible

autonomator
#3 Claro, claro. Nulisima, vamos nula, pero nula, nula per se. El "cine entendido como arte" esa deidad está por encima de lo material y claro, cuando algo está por encima de lo material ...
PasaPollo
#3 Home. No me queda muy claro dónde marcas la diferencia entre arte y entretenimiento, pero aventurándome a tu posible clasificación y entendiendo que no consideras arte las pelis de acción, Eyes Wide Shut, Algunos hombres buenos o Magnolia están ahí. Dentro de la ciencia ficción, Minority Report, La guerra de los mundos o Al filo del mañana son muy buenas.

A mí, que me encantan las pelis de acción clásicas, lo gozo en general con las de Misión Imposible. Las últimas, de hecho, me parecen de lo poco bueno que queda del género.
Huginn
xD xD xD Menudo nivel...
autonomator
#1 El nivel--> más de 40 películas como actor:
1 Top Gun: Maverick 2022 $1,490 millones
2 Misión: Imposible - Fallout 2018 $791 millones
3 Misión: Imposible - Protocolo Fantasma 2011 $695 millones
4 Misión: Imposible - Nación Secreta 2015 $689 millones
5 Guerra de los mundos 2005 $607 millones
6 Misión: Imposible II 2000 $549 millones
7 Misión: Imposible 1996 $458 millones
8 El último samurái 2003 $457 millones
9 La Momia 2017 $410 millones
10 Misión: Imposible III 2006 $399 millones

Huginn
#2 Nada más que añadir, es un premio a un empresario. Su aportación al cine, entendido como arte, ha sido nula.
