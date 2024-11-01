El Oscar que Tom Cruise esperó toda una vida: el actor, de 63 años, recibe el premio honorífico de la Academia

Tom Cruise, nominado en cuatro ocasiones a los Oscar como actor y productor, ha sido galardonado con el primer Oscar de su carrera —el honorífico— durante la ceremonia de los Governors Awards 2025.aprovechó su discurso para hacer una promesa muy personal en medio de una gran ovación de todos sus compañeros de industria. "Quiero que sepan que haré todo lo posible por este arte, para apoyar y defender nuevas voces, para proteger lo que hace poderoso al cine. Ojalá sin muchos huesos rotos más", bromeó el protagonista de Misión Imposible
| etiquetas: cine , premios , peliculas , oscar , hollywood
A mí, que me encantan las pelis de acción clásicas, lo gozo en general con las de Misión Imposible. Las últimas, de hecho, me parecen de lo poco bueno que queda del género.
1 Top Gun: Maverick 2022 $1,490 millones
2 Misión: Imposible - Fallout 2018 $791 millones
3 Misión: Imposible - Protocolo Fantasma 2011 $695 millones
4 Misión: Imposible - Nación Secreta 2015 $689 millones
5 Guerra de los mundos 2005 $607 millones
6 Misión: Imposible II 2000 $549 millones
7 Misión: Imposible 1996 $458 millones
8 El último samurái 2003 $457 millones
9 La Momia 2017 $410 millones
10 Misión: Imposible III 2006 $399 millones
Más… » ver todo el comentario