Óscar Puente, sobre la manifestación del PP en Madrid: "Había más gente en el mercadillo de Navidad de Valladolid"

Unas 40.000 personas, según Delegación del Gobierno, y hasta 80.000 según el PP, han acudido a la concentración de la derecha en el Templo de Debod, pese a que numerosos internautas opinan que las cifras reales son muy inferiores
Por ejemplo, Mazon recortó en servicios de emergencias antes del desastre presionado por Vox, y no solo eso, sino que ha sido Vox el que lo ha mantenido en el govern hasta que le ha dado la gana. Y lo mismo se puede decir de muchas de las comunidades que sufrieron incendios devastadores, que recortaron en bomberos con la ayuda o el apoyo de Vox,
Por lo tanto, pensar que Vox va a venir a solucionar nada aparte de sus cuentas y las de sus amos no es de ser fascista, sino de ser iluso.
Debatir como personas civilizadas ni lo contemplan. Imagino que porque hablan para gente que está por civilizar.