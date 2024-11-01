edición general
Óscar Puente, sobre la manifestación del PP en Madrid: "Había más gente en el mercadillo de Navidad de Valladolid"

Óscar Puente, sobre la manifestación del PP en Madrid: "Había más gente en el mercadillo de Navidad de Valladolid"

Unas 40.000 personas, según Delegación del Gobierno, y hasta 80.000 según el PP, han acudido a la concentración de la derecha en el Templo de Debod, pese a que numerosos internautas opinan que las cifras reales son muy inferiores

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Hablar ahora de Venezuela y eta es las prueba de que están desesperados. Lo dicen ellos mismos, mentir no es delito.
#4 surco *
#1 Pues mira, yo lo veo de otra manera, que se esté disparando Vox, este cayendo el Psoe, se este estancado el PP y el espacio Sumar/Podemos no levante cabeza, lo veo como la prueba de que los que están desesperados son los ciudadanos. Con un Sánchez que tiene a sus dos colaboradores más directos en el talego, a un hermano que no sabe donde curra, a una mujer que como mínimo se dedicaba a hacer cosas muy raras para ser la mujer de un presidente. Con un Mazon que estaba follando mientras 200…   » ver todo el comentario
satchafunkilus #6 satchafunkilus *
#4 Ya, te lo compraría si no fuera por el hecho de que todos los de Vox han salido del peor PP, han gobernado con ellos y son partícipes de muchas de las consecuencias de los problemas que ha habido en sus comunidades.

Por ejemplo, Mazon recortó en servicios de emergencias antes del desastre presionado por Vox, y no solo eso, sino que ha sido Vox el que lo ha mantenido en el govern hasta que le ha dado la gana. Y lo mismo se puede decir de muchas de las comunidades que sufrieron incendios devastadores, que recortaron en bomberos con la ayuda o el apoyo de Vox,

Por lo tanto, pensar que Vox va a venir a solucionar nada aparte de sus cuentas y las de sus amos no es de ser fascista, sino de ser iluso.
ChatGPT #7 ChatGPT
#4 facha, o rojo, o equidistante
Esteban_Rosador #9 Esteban_Rosador
#4 pues poner a la mujer y al hermano de Sánchez, que son claros ejemplos de lawfare, al mismo nivel que Mazón o al novio de Ayuso es un ejemplo claro de equidistancia.
#11 surco
#9 Pues hale, a darle duro. Y suerte en las siguientes elecciones, eh?
Nas2meetu #3 Nas2meetu
En el Templo de Debod (sin invadir el estanque) no caben 40K personas ni subidos a hombros unos de otros.
wildseven23 #2 wildseven23
Vaya pinchazo, ja, ja, ja. NI saliendo sol ha podido el narcopresidente del PP llenar una zona, de por sí, pequeña.
ChatGPT #8 ChatGPT
Este hombre se dedica a otra cosa que twittear para su parroquia? Le pagan por eso,‘o por otra cosa?
Esteban_Rosador #10 Esteban_Rosador
#8 ¿Tú ahora estás trabajando? ¿Te pagan por esto?
unlugar #5 unlugar
Aunque hayan acudido pocos, me pregunto cómo es posible apoyar a unos partidos, PP y Vox, cuyas únicas aportaciones a mejorar el país consisten en insultar, prometer expulsar a los inmigrantes, cargarse los servicios públicos y... y... Ahora mismo no caigo. Ah, sí. Construir supuestas viviendas, que no se nos olviden los sobres. Esto último es lo único constructivo y edificante (perdón por la redundancia) y ni siquiera creo que sea lo mejor, sobre todo permitiendo construir en zonas inundables.
Debatir como personas civilizadas ni lo contemplan. Imagino que porque hablan para gente que está por civilizar.
