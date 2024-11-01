Óscar Puente: "Que caiga quien tenga que caer. Y si soy yo, pues tendré que ser, si tengo alguna responsabilidad"

“Ya me esperaba que pidieran la dimisión”, ha asegurado. “La cuestión es en qué la fundamentan”. Ha defendido la comunicación tras el accidente, porque ha dado 16 entrevistas, tres ruedas de prensa, respondiendo a todas las preguntas. “Me puedo equivocar, no acertar, porque tampoco soy un técnico”. Sin embargo, cree que “no se puede hablar de opacidad” y sobre “mentiras” ha asegurado: “No he mentido, ni tengo interés en mentir. No tengo interés en que sea el tren o la vía o la catenaria. Me da igual. Yo quiero saber qué ha pasado...
Por lo que sea no se volvió a saber de aquel malvado sabotaje franquista para desacreditar al PSOE
No es lo mismo tener la culpa de que algo suceda, a tener que asumir la responsabilidad de que algo suceda aunque sea culpa de un subordinado.
O solo es ministro de transportes para colgarse las medallitas cuando se inaugura algo o algo va bien?
Eso no arregla que hubo fallos de mantenimiento y que su ministerio dio el OK.
En eso se basan las responsabilidades, si un arquitecto firma un proyecto y luego se cae, la culpa es de quien firma.
Que apechugue.
jajaja
Pero ahí si que pedimos dimisiones y hacemos documentales eh?
hipócrita
Hablaste de que "Si como han hecho Mazon, Moreno y Ayuso, verdad"
Por tanto deduzco que culpas a esos de lo que pasó.
Pero sin embargo no culpas a Puente de lo que ha pasado.
Eso es la definición de hipocresía.
Estoy hablando de que pides su dimisión por lo que pasó.
Ahora resulta que con dar la cara, los 45 muertos del tren dan igual.
hipocresía.
dejo la conversación aqui, no discuto con gente que tiene el carnet de un partido
para el cobarde de #_39 que le pillan con el carrito de los helados, y se enfada
#38
Dar toda la información disponible... con la evidente intención de confundir a Feijóo.
www.meneame.net/story/feijoo-pide-dimision-puente-adamuz-gobierno-nos-
Aún no está claro quien tiene la responsabilidad de lo ocurrido.
Un ministro no realiza la soldadura. Ni revisa la instalación... Pero si puede que diera órdenes de que saliera más barato , eso ya sería otra cosa
Veremos.
Por lo que sabemos, cada ministerio puede tener sus propias putas enchufadas en diferentes organismos sin que nadie lo vea como irregular. Luego dirán que el gasto sube y que todo bien...
Tu comentario es una chorrada de tal magnitud que seguro que en tu cabeza sonaba espectacular.