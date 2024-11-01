Óscar Puente: "Que caiga quien tenga que caer. Y si soy yo, pues tendré que ser, si tengo alguna responsabilidad"

“Ya me esperaba que pidieran la dimisión”, ha asegurado. “La cuestión es en qué la fundamentan”. Ha defendido la comunicación tras el accidente, porque ha dado 16 entrevistas, tres ruedas de prensa, respondiendo a todas las preguntas. “Me puedo equivocar, no acertar, porque tampoco soy un técnico”. Sin embargo, cree que “no se puede hablar de opacidad” y sobre “mentiras” ha asegurado: “No he mentido, ni tengo interés en mentir. No tengo interés en que sea el tren o la vía o la catenaria. Me da igual. Yo quiero saber qué ha pasado...