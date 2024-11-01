edición general
Óscar Puente: "Que caiga quien tenga que caer. Y si soy yo, pues tendré que ser, si tengo alguna responsabilidad"

“Ya me esperaba que pidieran la dimisión”, ha asegurado. “La cuestión es en qué la fundamentan”. Ha defendido la comunicación tras el accidente, porque ha dado 16 entrevistas, tres ruedas de prensa, respondiendo a todas las preguntas. “Me puedo equivocar, no acertar, porque tampoco soy un técnico”. Sin embargo, cree que “no se puede hablar de opacidad” y sobre “mentiras” ha asegurado: “No he mentido, ni tengo interés en mentir. No tengo interés en que sea el tren o la vía o la catenaria. Me da igual. Yo quiero saber qué ha pasado...

tdgwho #1 tdgwho
dice "si tengo alguna responsabilidad" como si la cosa no fuese con él.
#3 kaos_subversivo
#1 hombre, todo el mundo sabe que la culpa ha sido del coletas
shake-it #6 shake-it
#3 La que ha liado Zapatitos
#19 Almirantecaraculo
#6 no te lo perdonaré Manuela Carmena!
#8 Indiana.Collons *
#1 Está a un pelo de ser culpa de Ayuso, o un sabotaje de Alvise, como cuando le robaron el cable de cobre e hizo un ridículo espantoso hablando de conspiraciones y sabotaje.
Por lo que sea no se volvió a saber de aquel malvado sabotaje franquista para desacreditar al PSOE
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#8 No sé qué decirte, lo habitual es que la escoria la exculpe a ella y se rasgue las vestiduras señalando a otro, luego, cuando se demuestra que era su responsabilidad los miserables callan o echan balones fuera.
josde #17 josde
#1 Que culpa tiene el, aclaralo.
tdgwho #21 tdgwho
#17 Culpa no, responsabilidad.

No es lo mismo tener la culpa de que algo suceda, a tener que asumir la responsabilidad de que algo suceda aunque sea culpa de un subordinado.
josde #22 josde
#21 Si como han hecho Mazon, Moreno y Ayuso, verdad
tdgwho #24 tdgwho
#22 Bueno, se supone que Puente no es como ellos no?

O solo es ministro de transportes para colgarse las medallitas cuando se inaugura algo o algo va bien?
josde #26 josde
#24 Claro que no es como ellos, por lo pronto da la cara en todos los medios y da explicaciones según le llegan los datos de los expertos
tdgwho #27 tdgwho
#26 Si si.

Eso no arregla que hubo fallos de mantenimiento y que su ministerio dio el OK.

En eso se basan las responsabilidades, si un arquitecto firma un proyecto y luego se cae, la culpa es de quien firma.

Que apechugue.
josde #28 josde
#27 Su ministerio dio el OK, de donde sacas eso, son las empresas que hacen esas obras las que tienen que dar el OK, el ministerio paga y recibe los datos que les dan los ingenieros de esas empresas.
tdgwho #29 tdgwho
#28 El ministerio paga y no comprueba?

jajaja
josde #33 josde
#29 Comprueba con todo lo que le mandan las empresas encargadas de hacer la obra o mantenimiento, no te entra en la cabeza que los responsables son los que firmaron ese mantenimiento y lo certificaron como bueno.
tdgwho #34 tdgwho
#33 Ya, y ayuso no firmó anda de las residencias, lo hizo otra persona, y Mazón no era el responsable de mirar si los barrancos se desbordaban.

Pero ahí si que pedimos dimisiones y hacemos documentales eh?

hipócrita
josde #35 josde
#34 Tu de que vas ya insultando y defendiendo lo indefendible
tdgwho #36 tdgwho *
#35 no es un insulto, es definición.

Hablaste de que "Si como han hecho Mazon, Moreno y Ayuso, verdad"

Por tanto deduzco que culpas a esos de lo que pasó.

Pero sin embargo no culpas a Puente de lo que ha pasado.

Eso es la definición de hipocresía.
josde #37 josde *
#36 Dieron la cara acaso, se ocultaron y siguen mintiendo los tres cosa que el ministro no hace por ahora, la hipocresia es tuya desde luego.
tdgwho #38 tdgwho
#37 Eso da igual.

Estoy hablando de que pides su dimisión por lo que pasó.

Ahora resulta que con dar la cara, los 45 muertos del tren dan igual.

hipocresía.
josde #39 josde
#38 Que eso da igual, tu comparas una dejadez o un protocolo dado a un accidente, lo tuyo ya no es hipocresia es falsedad, adios y buenas.
tdgwho #40 tdgwho *
ah, claro, un "accidente"

dejo la conversación aqui, no discuto con gente que tiene el carnet de un partido :-D

para el cobarde de #_39 que le pillan con el carrito de los helados, y se enfada

#38
#30 sliana
#1 tendría que haberlo dicho al revés, la gente se queda con la última frase, no tiene memoria para procesar un párrafo entero.
mmlv #7 mmlv *
Hasta que no se sepa la causa del accidente no se pueden pedir responsabilidades. Lo que por ahora podemos valorar es la gestión posterior, que por el momento está siendo correcta (nada que ver con los escaqueos, mentiras y maniobras de ocultación propias del PP)
tdgwho #10 tdgwho
#7 Cual es exactamente esa gestión posterior? mandar a la grúa?
MiguelDeUnamano #16 MiguelDeUnamano *
#7 Cuelgo de tu comentario una respuesta para 10

Dar toda la información disponible... con la evidente intención de confundir a Feijóo.

www.meneame.net/story/feijoo-pide-dimision-puente-adamuz-gobierno-nos-
#12 calcetus
De momento no está siendo ocultar informes, esconderse, mentir, echar la culpa a otra administración, insultar a las víctimas, decir que se tenían que morir igual...
3 K 42
#5 daniMate
depende. Si la culpa fue de la soldadura. De la estructura, del material, de la planificación, o si el dio alguna orden para abaratar el costo...
Aún no está claro quien tiene la responsabilidad de lo ocurrido.

Un ministro no realiza la soldadura. Ni revisa la instalación... Pero si puede que diera órdenes de que saliera más barato , eso ya sería otra cosa

Veremos.
sotillo #25 sotillo
#5 No, el ministro de defensa no tuvo ninguna responsabilidad en contratar una chatarra de avion barato para cargarse a los militares, ni tuvo ninguna culpa de no escuchar las denuncias
anarion321 #31 anarion321
#18 O por los 121.760 nacionales u otros mil asuntos que competen al gobierno nacional, que es el objeto del meneo.
anarion321 #9 anarion321
Caeran los mismos que cayeron con el tema del apagón, o con el enchufe de putas mismamente, del que también han salido de su ministerio sin una sola responsabilidad asumida ni cambio significativo.

Por lo que sabemos, cada ministerio puede tener sus propias putas enchufadas en diferentes organismos sin que nadie lo vea como irregular. Luego dirán que el gasto sube y que todo bien...
2 K 12
#13 Indiana.Collons
#9 lo bueno es que se ponen muy serios y dicen "asumimos todas las responsabilidades", que eso en idioma PSOE significa: no hacemos nada y en cuanto podamos hablamos de Ayuso
josde #18 josde
#9 O los mismos que han caído con la dana o los 7291 de Madrid y si me apuras con el control del cáncer de mama de la mujeres andaluzas
sotillo #20 sotillo
Hombre si nos fijamos en el modelo habitual del partido popular en este tipo de casos le podríamos ver de embajador en Inglaterra, que no estaría mal
#4 milestone
claro, porque el fabricante de cuchillos es el culpable de que los apuñalamientos.
MacMagic #14 MacMagic
#4 La gestión de la red ferroviaria de España es del Ministerio de Transportes y en última instancia, de Óscar Puente.

Tu comentario es una chorrada de tal magnitud que seguro que en tu cabeza sonaba espectacular.
sotillo #23 sotillo
#14 Pero la culpa es del gobierno andaluz que no comunicó el fallo en la vía
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
pues que asi sea, fuego purificador!!!!
#32 bizcobollo
Dónde pones el límite de la responsabilidad? Si un taquillero roba dinero de la caja de los billetes también debe dimitir Puente?
#11 Scutarius
En fin, al menos el accidente se produjo precisamente en un tramo donde se hizo mantenimiento. No se hizo bien, se deben exigir responsabilidades. Presionar para que se atienda debidamente a las víctimas y para que no vuelva a pasar.
0 K 6

