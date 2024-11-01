edición general
“Os vamos a matar, ojalá os quemen a todas vivas”: las amenazas constantes que sufren las trabajadoras del 016

Las trabajadoras del 016 —el servicio de información y asesoramiento jurídico sobre la violencia de género que depende del Ministerio de Igualdad— llevan años sufriendo llamadas amenazantes por parte de hombres. “Os vamos a matar”, “ojalá que te violen” o “¿quién os va a proteger si Vox gana?”. Para esas trabajadoras es desagradable y agotador recibir insultos y amenazas prácticamente todos los días, pero ahora se suma un miedo real sobre su seguridad física. El nuevo contrato para el servicio incluye la ubicación de su centro de trabajo.

| etiquetas: 016 , amenazas , violencia machista , ministerio de igualdad
14 comentarios
#4 Daniel2000 *
Entiendo que las llamadas se graban .

Que hay identificación de llamadas.

Que aunque llames desde un número oculto, si presentas denuncia, se identifica al número desde el que llama.

Todos los números están asociados a un DNI, incluso los pre-pago, sin contrato, también están.


"Ni el Ministerio ni la empresa ponen denuncias ni investigan nada”,"
#7 DenisseJoel
¿Cómo es posible que personas que trabajan para el estado sean insultadas y amenazadas por ello, y el estado no tome medidas para protegerlas?

El mismo estado que luego quiere convencer a los adolescentes de lo importante que es proteger al 50% de la población del otro 50%. Es un "haz lo que digo, no lo que hago", de manual.
Peka #1 Peka
A mi me han dicho los pollaheridas que todo son denuncias falsas.
#5 DenisseJoel
#1 Yo he escuchado a Soto Ivars decir que la ley de violencia de género es necesaria, y que necesita mejoras porque actualmente se distribuyen mal los recursos, dejando a mujeres que necesitan protección desprotegidas.
plutanasio #6 plutanasio
#1 eso no lo ha dicho nadie nunca pero como comentario de oportunidad, el primero y para recoger un puñao de karma le doy un 10
#8 Tensk
@admin esto, tengo a #1 ignorada por, precisamente, comentarios como este, pero como era (en el momento de escribir esto) el comentario más votado (y único, ya que estamos) a pesar de tenerla ignorada, me sale como comentario destacado en la cola de pendientes, así que lo he leído, claro, antes de saber quién lo había escrito.

Como la tengo ignorada tampoco puedo denunciar el comentario, salvo que la "designore" y vuelva a ignorar, cosa que no voy a hacer, prefiero dejarlo por aquí escrito, "denunciando" el mensaje de odio y bulo que semejante personaje promulga.

Ya sé que no vais a hacer nada al respecto, pero no me callo.
#13 Thirsk
#8 A mi me han dicho los pollaheridas que todo son denuncias falsas.
elGude #3 elGude
Pero es que las denuncias falsas son el 1%, pobres hombres que estamos desprotegidos.
#9 DenisseJoel *
#3 El 0,01% son falsas. El resto son verdaderas. Lo malo es que de esas 99,99% verdaderas, solo se logra probar una de cada 5.

Dicho de otra manera, actualmente el 80% de las agresiones quedan impunes.
Chinchorro #10 Chinchorro *
A ver qué pirueta hacen los victimachos para que ellos también sean los damnificados en esta noticia.
Mucho ánimo a las trabajadoras, y fuerza para aguantar a esa escoria.
#14 poxemita
el Ministerio asegura que en 2025 esas llamadas “representaron un 0,14% del total”.

Pues por eso el ministerio no se preocupa por estas llamadas.
Rogue #11 Rogue
Si no hacen nada, es porque no quieren. Herramientas tienen de sobra para pararle los pies a esos enfermos amargados.
Supercinexin #2 Supercinexin
Amantísimos padres que, sin ningún lugar a dudas, merecen la custodia de sus pequeños. Las madres protectoras, que son unas secuestradoras y unas falsas.
#12 marcotolo
hace falta ser muy idiota para defender a unos subseres neandertales que insultan a gente realizando su trabajo
