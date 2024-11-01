“Os vamos a matar, ojalá os quemen a todas vivas”: las amenazas constantes que sufren las trabajadoras del 016

Las trabajadoras del 016 —el servicio de información y asesoramiento jurídico sobre la violencia de género que depende del Ministerio de Igualdad— llevan años sufriendo llamadas amenazantes por parte de hombres. “Os vamos a matar”, “ojalá que te violen” o “¿quién os va a proteger si Vox gana?”. Para esas trabajadoras es desagradable y agotador recibir insultos y amenazas prácticamente todos los días, pero ahora se suma un miedo real sobre su seguridad física. El nuevo contrato para el servicio incluye la ubicación de su centro de trabajo.