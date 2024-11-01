“Os vamos a matar, ojalá os quemen a todas vivas”: las amenazas constantes que sufren las trabajadoras del 016

Las trabajadoras del 016 —el servicio de información y asesoramiento jurídico sobre la violencia de género que depende del Ministerio de Igualdad— llevan años sufriendo llamadas amenazantes por parte de hombres. “Os vamos a matar”, “ojalá que te violen” o “¿quién os va a proteger si Vox gana?”. Para esas trabajadoras es desagradable y agotador recibir insultos y amenazas prácticamente todos los días, pero ahora se suma un miedo real sobre su seguridad física. El nuevo contrato para el servicio incluye la ubicación de su centro de trabajo.
Que hay identificación de llamadas.
Que aunque llames desde un número oculto, si presentas denuncia, se identifica al número desde el que llama.
Todos los números están asociados a un DNI, incluso los pre-pago, sin contrato, también están.
"Ni el Ministerio ni la empresa ponen denuncias ni investigan nada”,"
El mismo estado que luego quiere convencer a los adolescentes de lo importante que es proteger al 50% de la población del otro 50%. Es un "haz lo que digo, no lo que hago", de manual.
Como la tengo ignorada tampoco puedo denunciar el comentario, salvo que la "designore" y vuelva a ignorar, cosa que no voy a hacer, prefiero dejarlo por aquí escrito, "denunciando" el mensaje de odio y bulo que semejante personaje promulga.
Ya sé que no vais a hacer nada al respecto, pero no me callo.
Dicho de otra manera, actualmente el 80% de las agresiones quedan impunes.
Mucho ánimo a las trabajadoras, y fuerza para aguantar a esa escoria.
Pues por eso el ministerio no se preocupa por estas llamadas.