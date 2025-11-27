edición general
10 meneos
54 clics
Orriols propone eliminar la pensión de jubilación y Junts se lo reprocha

Orriols propone eliminar la pensión de jubilación y Junts se lo reprocha

La apuesta de Sílvia Orriols de eliminar el actual sistema de pensiones y que los trabajadores reciban todo lo que se destina ahora a las cotizaciones de la Seguridad Social para poder gestionar el dinero cómo quieran. La líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll, en una entrevista con TAC 12, la televisión pública del Camp de Tarragona, propone un sistema alternativo en el que los trabajadores reciban el dinero que ahora se destina a las cotizaciones y que haya autogestión. “Como aplican otros países”

| etiquetas: pensiones , jubilacion
8 2 0 K 108 actualidad
33 comentarios
8 2 0 K 108 actualidad
Comentarios destacados:      
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca *
Esta es la lista de su clase que dice que los impuestos son un robo y que las pensiones son una estafa piramidal. El discurso de influencers con el cerebro de gelatina de fresa.

A ver, monina... si los trabajadores recibieran en su nómina lo que ahora se gastan en las cotizaciones, ¿qué pasaría? Pues que se intentaría crear grandes asociaciones de trabajadores para manejar esa "autogestión", conseguir mejores precios en sistemas privados, facilitar los trámites a todos los socios,…   » ver todo el comentario
8 K 116
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Y yo propongo eliminar todos los parásitos de los políticos. Eso sí que sería un gran ahorro
4 K 65
#6 DatosOMientes
#2 No tiene ni punto de comparación en cuanto a cuantía.
1 K 19
#17 vGeeSiz
#6 eslóganes fáciles; la gente piensa que por ahorrarse el gasto político vamos a vivir en la abundancia
0 K 9
JackNorte #4 JackNorte
Ideas de bombera.
3 K 60
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#4 Loca y deficiente.
0 K 20
#10 Alcalino
"gestionar el dinero como ellos quieran"

La mitad lo van a gestionar mal, o muy mal. Y cuando pierdan hasta la silla en la que están sentados, se convertirán en sin techos, o peor, en delincuentes.

Y entonces habrá que gastar mas dinero en mas ayudas, mas policias y mas cárceles.

A ver si los liberales os lo metéis en la cabeza: El socialismo es la opción mas barata.
2 K 37
Alegremensajero #11 Alegremensajero
#10 Pero no es la más rentable para ellos y a ellos sólo les importa su rentabilidad.
1 K 21
asola33 #1 asola33
Creo que la está cagando...
2 K 35
LázaroCodesal #7 LázaroCodesal
#1 Shhhhhh¡¡¡¡ :-x
1 K 19
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#1 Esta haciéndose la gili......, cosa normal en esa gente.
0 K 20
#24 xavigo
“Es un sistema mucho más justo porque hay muchas personas que lamentablemente mueren a los 50 o 55 años sin recibir nunca esta jubilación y, por contra, se les ha estado arrebatando una parte importante de la nómina durante todos estos años sin ver compensado el esfuerzo”,

Tiene claro cuál es el rango de edad de su electorado y dónde puede calar ese mensaje.

Si a la chavalada, que no tiene un horizonte de futuro claro respecto a sueldo, vivienda, etc. le dices que ella les va a dar más pasta, adivina qué puede pasar… y la gente que se muere ya no vota (bueno, menos los muertos que votan PP, que es voto fiel).

Cc: #1 #9
2 K 39
tierra_del_hielo #3 tierra_del_hielo *
O sea recibirías esos 500-600€ de la cotización en una hucha. Y esa hucha la tienes invertida hasta tu jubilación?

Ya, el problema es como pagas las pensiones actuales entonces.
2 K 35
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
#3 Es que como no tiene ni puta idea de lo que habla, no sabe que las pensiones NO se pagan de las cotizaciones, se pagan de los impuestos, porque gran parte de lo que se recauda va a esa partida. Y es así porque es el mayor gasto del Estado y se ha decidido que España sea un país en el que se gasta todo ese dinero de los presupuestos en que los jubilados y quien lo necesite no esté en la puta calle sin un duro.

Si hubiese que pagar las pensiones con las cotizaciones a la seguridad social sería imposible.
5 K 89
powernergia #14 powernergia
#9 Las pensiones contributivas se pagan con las cotizaciones a la Seguridad Social.

Por un lado el sistema tiene un déficit, pero por otro lado las cotizaciones pagan bastante mas cosas que las pensiones, si se dedicaran solo al pago de pensiones el sistema no tendría ningún deficit:

"Baja médica por incapacidad temporal.
Incapacidad permanente derivada de una enfermedad común o un accidente no laboral.
Baja por riesgo en el embarazo.
Baja de maternidad y paternidad.
Asistencia

…   » ver todo el comentario
3 K 40
Un_señor_de_Cuenca #18 Un_señor_de_Cuenca
#14 Tienes toda la razón, he metido la pata en mi comentario.
2 K 29
tierra_del_hielo #23 tierra_del_hielo
#14 que yo sepa el modelo Chileno aporta un 10% mientras que en España es un 30% en cotizaciones.
0 K 7
tierra_del_hielo #21 tierra_del_hielo
#9 A ver no me parece mal planteamiento lo que propone. Serian pensiones mucho mas sostenibles que las actuales.

El problema es la transiccion al modelo. Cosa que no especifica.
0 K 7
#25 adolor
#21 y después toda tu puta vida pendiente de la bolsa o de los productos bancarios. Poca memoria hay de los chanchullos bancarios. Y a estudiar todo dios finanzas. Hazte tu mismo un plan de pensiones si te parece tan bien y tienes capacidad de ahorrar.
2 K 29
DrEvil #27 DrEvil
#25 Con que te pagues la hipoteca (o una buena parte) con eso, o con que dejes de pagar alquiler... ya tienes la mitad hecha.
No hay que ser un lince para hacerlo mejor que las administraciones públicas.
0 K 8
tierra_del_hielo #30 tierra_del_hielo
#25 no necesitas. Si lo quieres sencillo, lo metes en un "fondo de jubilacion para 2063" o cosa asi.

Bueno, la cosa esque como ya te quitan un 30% de tu salario en cotizaciones. Pues te destrozan la capacidad de ahorro.

Dejando de lado que no me gusta como estan legislados los planes de pensiones actualmente y los ridiculos limites que hay ahora mismo. A dia de hoy te compensa mas ahorrar fuera de ellos.
0 K 7
#32 ldoes
#30 ¿Qué te garantiza que ese 30% no se lo quedará el empleador?
0 K 8
tierra_del_hielo #33 tierra_del_hielo
#32 las cotizaciones se mantienen igual, solo que en vez de depositarlas en la S.S. La depositan en la entidad que tu hayas elegido para manejar tu pension.
0 K 7
Un_señor_de_Cuenca #29 Un_señor_de_Cuenca
#21 Ningún sistema privado de pensiones ha funcionado mejor que los públicos hasta ahora.
Y por otro lado, no dar detalles de cómo se haría ese modelo, la transición que mencionas, y sobre todo, dar recetas de barra de bar con el codo en la barra lo podemos hacer todos. Se espera que en su posición nos cuente qué inteligente estrategia se le ha ocurrido para no crear un caos.
0 K 14
tierra_del_hielo #31 tierra_del_hielo *
#29 la mayoria de paises de europa usan un sistema hibrido mezclando ambos sistemas. España es de los pocos que se apuesta por uno de reparto publico.

La unica forma que se me ocurre de hacer la transicion es hacerlo muy gradualmente. Del 30% que se da en cotizaciones, empezar con un 29,9% en el sistema publico y otro 0,1% en la otra parte. Irlo aumentando gradualmente (reduciendo la pension equivalentemente) y en 2 generaciones ya lo tendriamos.

Pero no veo a los politicos haciendo planes tan a largo plazo xD
0 K 7
#22 z1018
#3 el problema es quién gestiona esa hucha, que por supuesto no eres tú.
Ahora no lo dicen pero luego dirán que lo harán empresas privadas que saben invertir mejor que tú.
Y finalmente cuando se esfume tu dinero porque el CEO tiene que cobrar 300.000€ al año y tener coche y chófer, como pasó con los bancos y cajas a pagar del presupuesto público.
En Chile pensiones privadas pero ojo, salvo militares y policías.
0 K 7
tierra_del_hielo #26 tierra_del_hielo *
#22 eso es tan facil como dar las opciones. Quizas por defecto vaya a un fondo administrado aleatorio pero siempre podrias cambiarlo para administrarlo tu mismo en una cuenta de broker.
0 K 7
pitercio #12 pitercio
El sistema de pensiones no es de capitalización sino de distribución, de darle recursos a quien los necesita de acuerdo con lo que haya contribuido cuando podía hacerlo. No es un negocio es un modelo social, como la parte de poderte mover entre sitios por carreteras o tener luz en las calles o o beber agua potable o enseñar cosas a los críos para que aprendan hasta que puedan contribuir a la sociedad en la que viven. Y no tiene por qué salir de una partida de seguridad social, es el dinero de todos destinado a todos.
1 K 26
#13 Review
Osea una mochila austríaca sin saber cómo funciona el sistema actual de pensiones, es un genio esta mujer
1 K 21
SeñorPresunciones #28 SeñorPresunciones *
Entoces en lugar de 3000 brutos cobrarán 1500 a palo seco. Si es que vivan las cadenas!
0 K 12
DrEvil #20 DrEvil
Hombre, pues si la gente dispone de más liquidez podría por ejemplo tener más fácil el acceso a una vivienda. Podrían dejar de pagar alquiler más fácilmente y disponer de ese dinero para poder ahorrar. Bajaría la demanda de alquiler, abaratando precios. Se podrían hacer hipotecas más cortas, recortando lo que se lleva el banco.

Con eso podrían hacer una hipoteca inversa en su vejez y tener una jubilación más asegurada que con la administración pública. Si más no se despedorraría menos dinero…   » ver todo el comentario
0 K 8
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
Si sempre hagués sigut així tindria sentit però ara no pq es paguen les pensions actuals, no les futures.
0 K 8
#19 Tecar *
El sistema de pensiones es un sistema de solidaridad social de distribución de rentas entre los que trabajan y los que no, funciona en el día a día, no es un fondo de inversión en el que se mete dinero para recuperarlo después y que se puede cancelar en cualquier momento recuperando el dinero invertido.
A la gente esto no le entra en la cabeza.
0 K 7

menéame