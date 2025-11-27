Orriols propone eliminar la pensión de jubilación y Junts se lo reprocha

La apuesta de Sílvia Orriols de eliminar el actual sistema de pensiones y que los trabajadores reciban todo lo que se destina ahora a las cotizaciones de la Seguridad Social para poder gestionar el dinero cómo quieran. La líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll, en una entrevista con TAC 12, la televisión pública del Camp de Tarragona, propone un sistema alternativo en el que los trabajadores reciban el dinero que ahora se destina a las cotizaciones y que haya autogestión. “Como aplican otros países”