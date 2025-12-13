La organización comunista GKS se impone a las juventudes de Sortu en la batalla por los estudiantes

Las movilizaciones solidarias con Palestina, que en Euskadi han sido masivas, especialmente en San Sebastián, en septiembre con el Festival de Cine, y recientemente en Bilbao, con motivo del partido entre la selección palestina y la vasca, organizadas por la izquierda vasca y los sindicatos han contado con la activa participación de GKS. Su vocación internacionalista es otra de sus claves. Están estrechando vínculos con la izquierda radical fuera de Euskadi. En primavera organizaron un encuentro en Guadalajara contra el auge del fascismo...