La organización comunista GKS se impone a las juventudes de Sortu en la batalla por los estudiantes

Las movilizaciones solidarias con Palestina, que en Euskadi han sido masivas, especialmente en San Sebastián, en septiembre con el Festival de Cine, y recientemente en Bilbao, con motivo del partido entre la selección palestina y la vasca, organizadas por la izquierda vasca y los sindicatos han contado con la activa participación de GKS. Su vocación internacionalista es otra de sus claves. Están estrechando vínculos con la izquierda radical fuera de Euskadi. En primavera organizaron un encuentro en Guadalajara contra el auge del fascismo...

cocolisto #1 cocolisto
500 delegados de Ikasle Abertzaleak y otros 200 procedentes de la organización estudiantil de Sortu, Ernai, se unificaron y asumieron la orientación comunista de GKS, desapareciendo la denominación abertzale de la organización estudiantil. Ha pasado a denominarse Euskal Herriko Ikasle Antolakunde Sozialista (IAS), como símbolo de una nueva etapa en la que subraya su carácter socialista revolucionario. “Una consecuencia de la rivalidad entre ambas organizaciones juveniles, GKS y Ernai, explica la proliferación de pintadas en las sedes del PSE y PP en las últimas semanas que, por su frecuencia, han alarmado a los partidos vascos y al lehendakari Pradales”, precisa Pérez.
TooBased #10 TooBased
#6 ¿Están entre nosotros? ¿O sólo en tu imaginación?
TooBased #16 TooBased
#14 Aquí estamos... esperándote a ti y a tus amigos imaginarios... y nada, no aparecen...
TooBased #11 TooBased
#8 "ilegalicemos" ¿Tú y tus amigos imaginarios?
Professor #14 Professor
#11 tu espera y lo verás.
Grymyrk #17 Grymyrk
El nacionalismo es de derechas y un instrumento de la burguesía para enfrentar a la clase trabajadora. Viva el internacionalismo obrero y viva el partido comunista
PabloPani #15 PabloPani
#6 "putos rojos, me estáis obligando a ser nazi"
#3 DenisseJoel
> unido a la reivindicación de un feminismo centrado en la denuncia de la desigualdad social y no en el debate feminista identitario

Dime que estás recogiendo cable sin decirme que estás recogiendo cable.
#12 ElFascismoMata
#6 Gracias por dejarlo claro, tus opiniones son antidemocráticas.

Por curiosidad, ¿hay algún partido político en España que te guste?

¿Quizá VOX?
Professor #13 Professor
#12 Mi Partido está integrado en un marco democrático y respetamos las reglas del juego constitucional, con la intención de cambiar el sistema desde dentro.
#18 ElFascismoMata
#13 Vaaaale, ya me has dejado claro que eres de VOX porque "tu partido está integrado en un marco democrático" y bla bla bla, peeeero...

"Si todos vuestros políticos son la misma mierda, por eso no creemos en la Democracia. "

Has dicho que no creéis en la Democracia, no lo digo yo, lo has dicho tú.

¿A que tipo de partido votaría alguien que no cree en la Democracia?

¿Quizá a uno que esté en contra de la Democracia?

Es más, ¿que partido político que sea democrático puede tener votantes que no crean en la democracia?

No hay más preguntas, señoría.
Professor #19 Professor
#18 Vox son unos demócratas de mierda.

----------------------------------------------------------------
Partido Fascista de España
Vótanos, y nunca te dejaremos en la cuneta
Pertinax #2 Pertinax *
Niñatos del frente judaico popular. No busquéis más, porque no hay.
Professor #4 Professor *
Estos empezaran a montar otra ETA, al tiempo. Suerte que con lo tontos y cagaos que son ahora, van a caer como moscas al primer bombazo.

Ya ha salido en una TV aquel rata de las coletas (como se llamaba, Pedro Iglesias?) a decir que hay que REVENTAR a la derecha, con una rabia, que casi es adorable.
#5 ElFascismoMata
#4 Rata con coletas no me suena mucho, pero una rata calva que nos subió los impuestos a los españolitos de a pie y se los bajó a quienes (presuntamente) le sobornaron siendo ministro sí que recuerdo uno, un tal Montoro, no sé si te suena.
Professor #6 Professor
#5 Si todos vuestros políticos son la misma mierda, por eso no creemos en la Democracia.
iñakiss #7 iñakiss
#4 que mas te gustaría a ti que doscientos pelaos se monten una eta, y así podéis legitimar vuestras chorradas como hacéis siempre.
Professor #8 Professor
#7 Cuando ilegalicemos todos los partidos que lleven en su programa la separación de un territorio nacional,y no renuncien a ello expresamente, verás lo que vá a pasar.
#9 ElFascismoMata
#7 "Con la ETA vivíamos mejor" piensan muchos políticos de "extremo centro" como el PP o VOX.
