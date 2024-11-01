¿Operación Ayuso 2026? El eje Aznar-MAR pone fecha de caducidad a Feijóo

El asalto a la dirección nacional no será un camino de rosas para Ayuso. La presidenta madrileña se enfrenta al mismo techo de cristal que en su día frenó a Esperanza Aguirre: su perfil genera un fuerte rechazo fuera de la Comunidad de Madrid. A esta falta de apoyos territoriales se suma la «mochila» judicial de su pareja, un lastre que ahora mismo resta credibilidad en la arena nacional. Muchos sectores no comprenden la celeridad del juicio contra el Fiscal General del Estado mientras que el proceso que afecta a su pareja sigue sin fecha