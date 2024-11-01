edición general
¿Operación Ayuso 2026? El eje Aznar-MAR pone fecha de caducidad a Feijóo

El asalto a la dirección nacional no será un camino de rosas para Ayuso. La presidenta madrileña se enfrenta al mismo techo de cristal que en su día frenó a Esperanza Aguirre: su perfil genera un fuerte rechazo fuera de la Comunidad de Madrid. A esta falta de apoyos territoriales se suma la «mochila» judicial de su pareja, un lastre que ahora mismo resta credibilidad en la arena nacional. Muchos sectores no comprenden la celeridad del juicio contra el Fiscal General del Estado mientras que el proceso que afecta a su pareja sigue sin fecha

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Feijóo ya estaba caducado nada más nacer. Es lo que tiene la droja que te deja la cabeza fatal.
3 K 46
sotillo #2 sotillo
#1 El partido en manos del mas corrupto de los tiempos
0 K 10
obmultimedia #4 obmultimedia
#2 Ayuso le gana.
Se ve que es un requisito fundamental y obligatorio para ser presidente del PP.
Casado no lo cumplia de ahi que lo defenestraran.
1 K 26
#12 soberao
#4 Feijoo con sus 64 años le van a quedar unos cuantos años todavía para jubilarse y no creo que le monten un chiringuito como el de Aznar. Le va a pasar como a Rajoy, que tuvo que estar unos años haciendo el paripé haciendo como que trabajaba para poder cobrar la pensión completa.
0 K 15
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Soy pesimista y cuando uno piensa que algo no puede ocurrir porque es demasiado malo, sale Donald Trump elegido.
Esta tipeja tiene todas las papeletas para acabar de presidenta del gobierno.
1 K 31
Herrerii #5 Herrerii
¿Estos del PP no tienen a nadie limpio?
1 K 24
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
#5 Yo sólo pido dos cosas: que sea honrado y que sea inteligente. Y esta señora no cumple ninguno de las dos condiciones.
1 K 27
JuanCarVen #10 JuanCarVen
#7 a mí me valía Soraya inteligente y trabajadora, pero esos valores no cotizan en el PP.
1 K 27
Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
#10 Es que no hay ni uno que cumpla con los mínimos.
0 K 16
Moixa #8 Moixa
#5 no
0 K 15
#6 concentrado
"Muchos sectores no comprenden la celeridad del juicio contra el Fiscal General del Estado mientras que el proceso que afecta a su pareja sigue sin fecha". Será que no quieren comprender.
0 K 20
RedKanan #9 RedKanan
En el PP están viendo las encuestas y con la Ley D'Hont en la mano, no les salen las cuentas. Si ponen a Ayuso para competir con Vox les va a salir aún menos.
1 K 9

