OpenAI lanza el navegador "Atlas" para competir con Google

OpenAI, creador del ChatGPT, anunció el martes el lanzamiento de su navegador de búsqueda «Atlas», que aprovecha su popular modelo de Inteligencia Artificial (IA) para competir directamente con Google Chrome. «Este es un navegador web impulsado por IA y desarrollado en torno al ChatGPT», declaró el director general de la compañía, Sam Altman, en una presentación transmitida en directo. Este navegador, inicialmente disponible solo para el sistema operativo macOS de Apple integra ChatGPT en una barra lateral.