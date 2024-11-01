edición general
5 meneos
19 clics

OpenAI lanza ChatGPT Health para ayudar a los usuarios a gestionar datos de salud personales

OpenAI ha lanzado ChatGPT Health, una nueva experiencia dedicada que permite a los usuarios conectar de forma segura su información de salud con las capacidades de IA de ChatGPT. El nuevo servicio crea un espacio separado y seguro dentro de ChatGPT donde los usuarios pueden conectar registros médicos y aplicaciones de bienestar como Apple Health, Function y MyFitnessPal para obtener información personalizada sobre su salud. Según OpenAI, la salud ya es uno de los usos más comunes de ChatGPT

| etiquetas: openai , chatgpt , historial medico
4 1 1 K 55 actualidad
13 comentarios
4 1 1 K 55 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 lotomorcillo
Ni se os ocurra darle datos médicos a la cosa esta.
16 K 148
#4 Eukherio
#1 Ya, esa información siempre se ha vendido de puta madre. Después resulta que el espacio separado y seguro no era tal y a ti nadie te va a dar nada.
2 K 32
TripleXXX #8 TripleXXX
#1 Falsos, si.
0 K 8
#10 Perrota *
#1 Siempre puedes subir el informe modificado con el nombre de Donald Trump.

“¿Tengo micropene o está en la media?” xD
0 K 10
Gry #3 Gry *
Relacionada: Los médicos alertan sobre las peligrosas respuestas de Chat GPT a consultas sobre salud sin supervisión
www.antena3.com/noticias/salud/mayoria-consumidores-chat-gpt-realiza-c
1 K 34
Spirito #5 Spirito *
¡Putos yanquis!

Lo digo una y otra vez.

Boicot total y absoluto a todo lo que podamos prescindir de EEUU.
1 K 16
Ferran #7 Ferran
#5 Tendremos que empezar a crear tecnología propia en Europa si no queremos depender de USA como hacemos hoy en día.

Deberíamos de haber invertido en eso y no en el pack digital :-/
0 K 13
Ferran #2 Ferran
A ver cuándo inventa alguien algo para la salud bucal :troll:
0 K 13
Pacman #9 Pacman
#2 Lisa necesita un aparato
0 K 11
reivaj01 #11 reivaj01
Me ha diagnosticado mierna.
0 K 11
ChingPangZe #6 ChingPangZe
Ni harto vino xD
0 K 10
EldelaPepi #13 EldelaPepi
Tienen que recoger beneficios en un futuro cercano de la monstruosidad esta que han creado, que no hace mas que engullir millones y no da un dólar.
0 K 9

menéame