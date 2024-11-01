OpenAI lanza ChatGPT Health para ayudar a los usuarios a gestionar datos de salud personales

OpenAI ha lanzado ChatGPT Health, una nueva experiencia dedicada que permite a los usuarios conectar de forma segura su información de salud con las capacidades de IA de ChatGPT. El nuevo servicio crea un espacio separado y seguro dentro de ChatGPT donde los usuarios pueden conectar registros médicos y aplicaciones de bienestar como Apple Health, Function y MyFitnessPal para obtener información personalizada sobre su salud. Según OpenAI, la salud ya es uno de los usos más comunes de ChatGPT