Una ONG denuncia el paso por aguas españolas de un buque de EEUU cargado con 563 toneladas de munición dirección Israel

La Red estatal contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha denunciado este martes el transito por aguas territoriales espanolas de un buque de Estados Unidos, el 'Ocean Gladiator', cargado con 563 toneladas de munición cuyo destino final es Israel, y ha pedido al Gobierno denegar el paso a esta embarcación. En un comunicado, RESCOP se hace eco de una investigación publicada por 'The Ditch', que califica el cargamento militar del buque como "el mayor envio de municiones de la historia". El 'Ocean Gladiator' partio del puerto de Paulsboro...