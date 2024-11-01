edición general
El ómnibus alimentario permite plaguicidas tóxicos ilimitados y pone en riesgo a la población

La Comisión Europea ha presentado la propuesta “Ómnibus de alimentos y piensos”, que desmantela algunas de las salvaguardas fundamentales frente a los pesticidas, a la hora de evitar la contaminación de tierras, alimentos y acuíferos. Ante la presión de fuertes intereses corporativos, la Comisión concede a la mayoría de los pesticidas una aprobación indefinida, eliminando la obligación de reevaluar de forma periódica el peligro que suponen las sustancias activas, proceso que ha permitido la prohibición de 162 sustancias nocivas desde 2011.

Mangione #4 Mangione
Una vez más, los traidores a Europa y la humanidad doblándose para dejar que el amo norteamericano nos la meta bien doblada.
No me canso de decirlo:
Vosotros, fascistas, sois los terroristas.
#11 tyrrelco
#4 Más razón que un santo. Sionistas genocidas, Al Qaeda, ISIS, fascistas de toda Europa, América o Irán, son la misma calaña de mierda que solo quiere sacarnos hasta los higadillos. Gentuza por doquier.
Supercinexin #18 Supercinexin
#4 Pongamos un link y una imagen explicando tu comentario y quiénes son esos traidores. Spoiler: PPopulares conservadores corruptos, liberatas y fascistas, que son la aplastante mayoría votada por los keridos siudadanos europedos:

www.meneame.net/m/politica/sanchez-queda-solo-ue-defensa-regularizar-e  media
angelitoMagno #23 angelitoMagno
#18 Otro gráfico. La próxima vez, más votar y menos quedarse en casa.
 media
Supercinexin #25 Supercinexin
#23 Correcto. Es importante explicarle ésto a tanto cretino que se cree superradical por no votar en los asuntos europeos... Luego va la derecha en tireleta todos marchando en fila a paso ligero con el DNI correctamente en vigor y entonces llegan las sorpresas y los madremías. Pero mientras tanto yo esque no voto a Irene Montero porque es una feminancy, La Yoli es tonta y me cae mal, Izquierda Hundida quiénes son esos y perroSanxe me ha fallado porque mucho decir "soy de izquierda" pero aún no ha proclamado la Unión de Repúblicas Socialistas Españolas. ¡Así no, Pedro, así no!

Y mientras tanto los fachas, pasito a pasito clavando todo su ideario.
#3 pirat
Valientes tóxicos estos populares, en vez de exigir a los de fuera de la unión el cumplimiento de nuestras exigencias para acceder a nuestro mercado, prefieren envenenarnos.
#1 Pitchford
Los tractores han triunfado. Esperemos que se encuentren métodos más efectivos de curar los cánceres, porque si ya estaban aumentando, la tendencia no va a mejorar.
mikelx #15 mikelx
Se van a cargar todo lo bueno que tenia la UE y nos dejaran con la estructura de gobierno más distópica del mundo.
#10 Nasser
La derecha que viene lamiendo el ano del psicópata Trump
#2 pirat
A úlcera le da igual, ella se nutre de sangre de doncellas vírgenes.
#20 Pitchford
#16 Precisamente se reevaluaban periódicamente porque continuamente se desarrollan nuevas técnicas y procedimientos de evaluación más precisos. Por eso, desde 2011, 162 sustancias consideradas inicialmente seguras han sido prohibidas tras procesos de reevaluación. Con la nueva ley, este proceso de detección y eliminación de sustancias en uso peligrosas se acabaría.
angelitoMagno #21 angelitoMagno
#20 Si, ya lo se, me he leído la noticia. Por eso se que el titular es sensacionalista.
xyzzy #9 xyzzy
Esto es otra concesión a Trump: ahora podrán inundar el mercado de mierda que era ilegal, por peligrosa, el día anterior.
Europa está dirigida por corruptos, otra gran idea destrozada por la codicia.
aupaatu #8 aupaatu *
Se está luciendo la derecha Europea que controla el parlamento con sus medidas contra los ciudadanos, su bienestar,salud y futuro.
Pero el problema es la izquierda que nunca a sido mayoría en la unión Europea por lo que es difícil acusarle de la situación en la que nos encontramos .
angelitoMagno #24 angelitoMagno
#22 ¿Cuándo dan las indemnizaciones, o mejor, pagan un tratamiento para revertir los efectos?
Si vives en España, la sanidad pública te paga los tratamientos que necesites.
Ildrain #13 Ildrain *
No entiendo cómo a estas alturas se puede firmar cualquier cosa en el ámbito internacional o de contratos "de manera indefinida". La relación jurídica permanece inalterable y queda al margen de las condiciones que se den en un mundo brutalmente cambiante. Todo contrato o tratado internacional debería revisarse cada cierto tiempo, porque si no encima dejas al siguiente con las manos atadas. Lo vemos con el Concordato o con las bases en territorio europeo. Ahora, con el paso de las…   » ver todo el comentario
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Pero esos pesticidas ya han sido evaluados, por lo que no tienen la calificación de "tóxicos". Y con los que hay sospecha de toxicidad se seguirán reevaluando, solo se excluyen aquellos sobre los que no hay dudas.

El titular es sensacionalista.
#12 Pitchford
#6 ¿Y cómo se establece la sospecha de toxicidad si nadie los reevalúa? Además dice que solo se reevaluarán los que esté previsto cambiarlos por otros nuevos.
angelitoMagno #16 angelitoMagno
#12 No se, el artículo no explica ese proceso. Lo que parece claro es que si un pesticida ha sido aprobado para su uso es que ha pasado una evaluación de toxicidad que no concluido que el pesticida no es tóxico.

Por eso digo que el titular es sensacionalista. Si un pesticida ha sido marcado como tóxico, pues no se permitirá su uso.
Mangione #14 Mangione
#6 Un buen vasito os daba yo de beber en cada comida a todos los "genios" que decís chorradas semejantes.
#17 mcfgdbbn3 *
#6: ¿Si un pesticida resulta que da Parkinson luego el que lo fabrica se compromete a revertirlo cueste lo que cueste, o nos dan por saco como hicieron con la gasolina con plomo? ¿Hay alguna investigación clara para recuperar las neuronas mDA?
www.nature.com/articles/s41467-023-38215-z <- Pesticidas que dan Parkinson.
Que por cierto, nos han vendido el Parkinson como algo "de personas mayores" y es falso, es algo de personas INTOXICADAS.
angelitoMagno #19 angelitoMagno
#17 Si resulta que da Parkinson entiendo que se marcará como candidato a reevaluación y se acabará sustituyendo.

o nos dan por saco como hicieron con la gasolina con plomo
Si, la gasolina con plomo que es ilegal desde hace décadas, buen ejemplo.
#22 mcfgdbbn3
#19: No cuando yo era pequeño. ¿Cuándo dan las indemnizaciones, o mejor, pagan un tratamiento para revertir los efectos?
maspipinobreve #5 maspipinobreve
¿Se podrá fumar en los bares?
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#5 No, claro, ¿a que viene esa pregunta?
