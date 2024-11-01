El ómnibus alimentario permite plaguicidas tóxicos ilimitados y pone en riesgo a la población

La Comisión Europea ha presentado la propuesta “Ómnibus de alimentos y piensos”, que desmantela algunas de las salvaguardas fundamentales frente a los pesticidas, a la hora de evitar la contaminación de tierras, alimentos y acuíferos. Ante la presión de fuertes intereses corporativos, la Comisión concede a la mayoría de los pesticidas una aprobación indefinida, eliminando la obligación de reevaluar de forma periódica el peligro que suponen las sustancias activas, proceso que ha permitido la prohibición de 162 sustancias nocivas desde 2011.
| etiquetas: comisión europea , ómnibus , alimentación , pesticidas , plaguicidas
No me canso de decirlo:
Vosotros, fascistas, sois los terroristas.
www.meneame.net/m/politica/sanchez-queda-solo-ue-defensa-regularizar-e
Y mientras tanto los fachas, pasito a pasito clavando todo su ideario.
Europa está dirigida por corruptos, otra gran idea destrozada por la codicia.
Pero el problema es la izquierda que nunca a sido mayoría en la unión Europea por lo que es difícil acusarle de la situación en la que nos encontramos .
Si vives en España, la sanidad pública te paga los tratamientos que necesites.
El titular es sensacionalista.
Por eso digo que el titular es sensacionalista. Si un pesticida ha sido marcado como tóxico, pues no se permitirá su uso.
www.nature.com/articles/s41467-023-38215-z <- Pesticidas que dan Parkinson.
Que por cierto, nos han vendido el Parkinson como algo "de personas mayores" y es falso, es algo de personas INTOXICADAS.
o nos dan por saco como hicieron con la gasolina con plomo
Si, la gasolina con plomo que es ilegal desde hace décadas, buen ejemplo.