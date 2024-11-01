·
Ola de violencia extrema en Madrid: un crimen y seis heridos en solo 48 horas
La región ha sido testigo de cuatro acuchillamientos, uno de ellos mortal, y una grave agresión.
15 comentarios
#1
loborojo
La mejores olas de violencia, en Madrid.
4
K
57
#4
Somozano
#1
Madrid no tiene policía autonómica. La culpa es de Sanchez
1
K
16
#5
loborojo
#4
BESCAM
0
K
10
#7
ElenaCoures1
#5
Es policía local baja en calorías
es.wikipedia.org/wiki/Brigadas_Especiales_de_Seguridad_de_la_Comunidad
0
K
6
#10
angelitoMagno
Bueno, pues ya estarán contentos los que echaban de menos los años 80.
0
K
15
#11
meta
WARdrid
0
K
14
#15
SeñorPresunciones
Es hora de lanzar la batseñal !
0
K
12
#3
GeneWilder
Volvemos al Madrid de Alatriste.
0
K
10
#2
Lenari
Los acuchillamientos han sido todos en barrios diferentes, así que no se puede negar que ha habido diversidad
0
K
9
#13
Borgiano
Pinta a casos aislados. circulen, por favor.
0
K
8
#12
PauMarí
10 comentarios y todavía no ha aparecido ni "como está Barcelona" ni "no te lo perdonaré Carmena"... Algo está cambiando en Menéame...
0
K
7
#14
Aokromes
*
#12
ni nadie ha dicho wardrid hasta el 11
0
K
11
#6
Dexton
Probablemente estemos ante otro caso aislado.
0
K
6
#8
CerdoJusticiero
#6
Cuéntanos, ¿en qué te basas?
Además de en la hipoxia durante el parto, quiero decir.
0
K
12
#9
fofito
#6
Probablemente estemos ante otro caso de alarmismo populista
0
K
12
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
Además de en la hipoxia durante el parto, quiero decir.