Ola de violencia extrema en Madrid: un crimen y seis heridos en solo 48 horas

La región ha sido testigo de cuatro acuchillamientos, uno de ellos mortal, y una grave agresión.

loborojo #1 loborojo
La mejores olas de violencia, en Madrid.
4
#4 Somozano
#1 Madrid no tiene policía autonómica. La culpa es de Sanchez
1
loborojo #5 loborojo
#4 BESCAM
0
angelitoMagno #10 angelitoMagno
Bueno, pues ya estarán contentos los que echaban de menos los años 80.
0
#11 meta
WARdrid
0
SeñorPresunciones #15 SeñorPresunciones
Es hora de lanzar la batseñal !
0
GeneWilder #3 GeneWilder
Volvemos al Madrid de Alatriste.
0
Lenari #2 Lenari
Los acuchillamientos han sido todos en barrios diferentes, así que no se puede negar que ha habido diversidad :troll:
0
#13 Borgiano
Pinta a casos aislados. circulen, por favor.
0
PauMarí #12 PauMarí
10 comentarios y todavía no ha aparecido ni "como está Barcelona" ni "no te lo perdonaré Carmena"... Algo está cambiando en Menéame...
0
Aokromes #14 Aokromes *
#12 ni nadie ha dicho wardrid hasta el 11 :troll:
0
#6 Dexton
Probablemente estemos ante otro caso aislado.
0
CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero
#6 Cuéntanos, ¿en qué te basas?

Además de en la hipoxia durante el parto, quiero decir.
0
fofito #9 fofito
#6 Probablemente estemos ante otro caso de alarmismo populista
0

