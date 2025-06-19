Ojo, dejar la basura fuera del contenedor sale caro: hasta 3.000 euros de multa en Zaragoza

La consejera de Medioambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha sido tajante: "La sanción puede alcanzar hasta los 3.000 euros por dejar la basura fuera del contenedor. Es la más recurrente y la que más se está viendo poco a poco", ha señalado. Gaudes recuerda que la excusa de que el contenedor esté lleno no vale. "Si alguna vez vamos a uno y está completo, hay áreas de aportación cada 150 o 200 metros de nuestra vivienda. Tenemos que buscar otra si la más cercana está llena", ha incidido.
| etiquetas: zaragoza , multa , basura , contenedor
Salu3
que haya pocos contenedores o la recogida sea con una cadencia inadecuada, eso no lo arreglan
que vayas a un punto limpio y sean super exquisitos con qué puedes llevar y qué no... tampoco lo arreglan.
a multas, todo lo "arreglan" a multas. y luego nos sorprende que estén las cunetas de los caminos llenas de mierda....
Los contenedores que había antes de la llegada del PP eran de 2.200L el PP pidió unos de mas capacidad y la empresa que debía reponerlos en vez de poner los que se había solicitado pusieron unos de 1.800L y hasta hoy.