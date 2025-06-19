Ojo, dejar la basura fuera del contenedor sale caro: hasta 3.000 euros de multa en Zaragoza

La consejera de Medioambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha sido tajante: "La sanción puede alcanzar hasta los 3.000 euros por dejar la basura fuera del contenedor. Es la más recurrente y la que más se está viendo poco a poco", ha señalado. Gaudes recuerda que la excusa de que el contenedor esté lleno no vale. "Si alguna vez vamos a uno y está completo, hay áreas de aportación cada 150 o 200 metros de nuestra vivienda. Tenemos que buscar otra si la más cercana está llena", ha incidido.