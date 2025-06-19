edición general
10 meneos
14 clics
Ojo, dejar la basura fuera del contenedor sale caro: hasta 3.000 euros de multa en Zaragoza

Ojo, dejar la basura fuera del contenedor sale caro: hasta 3.000 euros de multa en Zaragoza

La consejera de Medioambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha sido tajante: "La sanción puede alcanzar hasta los 3.000 euros por dejar la basura fuera del contenedor. Es la más recurrente y la que más se está viendo poco a poco", ha señalado. Gaudes recuerda que la excusa de que el contenedor esté lleno no vale. "Si alguna vez vamos a uno y está completo, hay áreas de aportación cada 150 o 200 metros de nuestra vivienda. Tenemos que buscar otra si la más cercana está llena", ha incidido.

| etiquetas: zaragoza , multa , basura , contenedor
10 0 0 K 101 actualidad
16 comentarios
10 0 0 K 101 actualidad
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
En mi ciudad también hay multazo pero nunca he visto que se haya aplicado.
1 K 32
Aokromes #11 Aokromes
#1 en la mia si que multan, pero un porcentaje infimo de lo que tendria que multarse.
0 K 10
cosmonauta #13 cosmonauta
En mi barrio es al revés. La basura se deja en la calle. Gracias, Colau!
0 K 15
devilinside #2 devilinside
Putos Ayuntamientos comunistas con su afán recaudatorio
0 K 12
ingenierodepalillos #8 ingenierodepalillos
Estoy por votar bulo, porque luego resulta que no multan por dejar basura en la calle.
0 K 12
Virusaco #5 Virusaco
En mi barrio todos los días abren los contenedores para buscar cosas de valor y dejan todo hecho un asco, basura siempre fuera.

Salu3
0 K 12
nemesisreptante #4 nemesisreptante
Ojalá fuera verdad
0 K 11
ChatGPT #10 ChatGPT
todo lo arreglan con multas.
que haya pocos contenedores o la recogida sea con una cadencia inadecuada, eso no lo arreglan
que vayas a un punto limpio y sean super exquisitos con qué puedes llevar y qué no... tampoco lo arreglan.

a multas, todo lo "arreglan" a multas. y luego nos sorprende que estén las cunetas de los caminos llenas de mierda....
0 K 11
Mltfrtk #3 Mltfrtk
Si el contenedor está lleno, pues se va a otro y fuera. Otra cosa es que esté lleno a diario, entonces habrá que pensar en poner otro contenedor, pájaros.
0 K 11
#16 BoosterFelix
Lo mínimo para que la gente deje la basura dentro del contenedor, es que pongan contenedores que permitan a la gente meterle la basura dentro. Solo digo.
0 K 8
#7 kkculopis
Voy a resumir lo que esta pasando con los contenedores de basura en Zaragoza, hablo de lo que recuerdo cuando salió la noticia.
Los contenedores que había antes de la llegada del PP eran de 2.200L el PP pidió unos de mas capacidad y la empresa que debía reponerlos en vez de poner los que se había solicitado pusieron unos de 1.800L y hasta hoy.
0 K 7
#14 Tailgunner
#12 bueno, pies si ves que hay poli lo metes en el cubo
0 K 7
#15 Tailgunner
#9 eso sí, yo me cuido muy mucho de romper todo donde vienen datos míos y además reparto los cachitos entre las papeleras de la cocina y de los cuartos de baño
0 K 7
#6 Tailgunner
bueno, te la pondrán si te pillan dejándola fuera del contenedor, no? Dudo mucho que ahora pongan un policía por contenedor a ver si la dejas o no fuera...
0 K 7
El_empecinado #9 El_empecinado
#6 Son capaces de poner a alguien abriendo y rebuscando en las bolsas por si hay documentos con tu nombre, como etiquetas de envíos.
0 K 6
#12 Hipot
#6 en el centro de burgos lo hicieron :-D
0 K 6

menéame