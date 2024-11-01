·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7815
clics
El vídeo animado que pone en duda el atentado contra Trump y arrasa en redes
7500
clics
Mujeres orinando en Londres, 1995 [Eng]
8009
clics
Falacias de datos a evitar
4970
clics
¿Adiós al aire acondicionado tal y como lo conocemos? Científicos desarrollan una refrigeración de bajo consumo mediante impresión 3D
4554
clics
Reportera de 'Mañaneros 360' se sale del guion para contar que su casero la quiere echar de la casa en Madrid
más votadas
418
Alemania pone a los futuros pensionistas de Europa en alerta con su 'desmantelamiento' del Estado de Bienestar: solo tendrán "una cobertura básica"
316
Fuerzas israelíes interceptan y amenazan a la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales
526
Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una agresión en una cafetería
342
Una mujer denuncia presiones en un hospital público de Murcia al intentar abortar: "Me puso el latido del corazón de mi hijo a todo volumen"
563
Greenpeace identifica los 4 bulos del apagón que están propagando las eléctricas y el PP
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
148
clics
La oficina diáfana era perfecta para 2015...
...Para el trabajo híbrido de 2026 es un problema de salud laboral
|
etiquetas
:
diáfano
,
2015
,
salud
,
oficina
,
2026
10
1
0
K
114
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
1
0
K
114
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
tommyx
Lo poco que la viví, doy fe de ello.
Buscaba el sitio más lejano de los que parecía que se habían tragado un altavoz.
Oí de lejos a un que le decía a la chica "claro, tu antes tenías un despacho", supongo que excusando el hecho de quee viese marchar cabreado.
Luego en donde estaba , el de delante vivía en una videoconferencia constante, pero se disculpo previamente y era tolerable.
Quién tiene despacho o teletrabajo tiene un tesoro.
6
K
58
#4
skaworld
*
En "El principio de Dilbert" que es del 97 se ironizaba sobre la cultura de cubiculos de los 80-90, ya se hablaba de que el siguiente paso sería derribar los separadores y eso conduciría a todavía más alienacion, recordad "Matrix" como Neo escapa la primera vez de los agentes en un mar de cubiculos... Yo empecé a currar en oficina en el 2006 jamás he visto un cubiculo
Ahora ves esas escenas y dices joder esa gente al menos tiene un minimo de privacidad pa currar tranquilos... Tener algun compañero con voz chillona cerca es peor destino que la muerte.
2
K
26
#5
Democrito
#4
Yo empecé a trabajar en 2008 y me tocó en una oficina con "medio-cubículos". Mi mesa de trabajo estaba delimitada a ambos lados y por delante por un panel opaco de aproximadamente un metro de alto. Si me levantaba veía al de enfrente pero sentado no.
1
K
19
#6
skaworld
#5
lo mas parecido a eso q he vivido fue durante la pandemia que cuando empezamos a volver a ir algunos dias... colocaron plexiglass entre los puestos
0
K
12
#9
skaworld
#5
#8
Jopeta pos a mi en consultoria q era donde empece.... siempre me ha tocao mesas corridas, creo q eso me pasa por haberme dejado engatusar en esa epoca por el "joven y dinámica lider en su sector"
0
K
12
#8
StuartMcNight
#4
Yo empece a currar en oficina mas tarde y si que vi cubiculos donde estoy ahora. Luego rehicieron la oficina para hacerla abierta. Y ahora la mantienen abierta pero la han llenado de esos cubiculos acristalados donde la gente se puede encerrar para sus llamadas infinitas.
1
K
20
#3
ElPerroDeLosCinco
Hoy mismo me ha dado un toque un compañero porque estaba hablando demasiado alto en una videollamada. Mi interlocutor trabajaba desde su casa y usaba un tono de voz alto (en plan amistoso), y esto involuntariamente te incita a usar el mismo tono. Uno no se da cuenta, pero generas un ruido que alcanza muchos metros a la redonda.
2
K
24
#2
oscarcr80
Medio Menéame buscando la definición de diáfano.
0
K
8
#7
Garminger2.0
#2
Ejem... no traslades tu propia ignorancia a los demás.
1
K
15
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Buscaba el sitio más lejano de los que parecía que se habían tragado un altavoz.
Oí de lejos a un que le decía a la chica "claro, tu antes tenías un despacho", supongo que excusando el hecho de quee viese marchar cabreado.
Luego en donde estaba , el de delante vivía en una videoconferencia constante, pero se disculpo previamente y era tolerable.
Quién tiene despacho o teletrabajo tiene un tesoro.
Ahora ves esas escenas y dices joder esa gente al menos tiene un minimo de privacidad pa currar tranquilos... Tener algun compañero con voz chillona cerca es peor destino que la muerte.