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La oficina diáfana era perfecta para 2015...

La oficina diáfana era perfecta para 2015...

...Para el trabajo híbrido de 2026 es un problema de salud laboral

| etiquetas: diáfano , 2015 , salud , oficina , 2026
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9 comentarios
10 1 0 K 114 actualidad
tommyx #1 tommyx
Lo poco que la viví, doy fe de ello.
Buscaba el sitio más lejano de los que parecía que se habían tragado un altavoz.

Oí de lejos a un que le decía a la chica "claro, tu antes tenías un despacho", supongo que excusando el hecho de quee viese marchar cabreado.

Luego en donde estaba , el de delante vivía en una videoconferencia constante, pero se disculpo previamente y era tolerable.

Quién tiene despacho o teletrabajo tiene un tesoro.
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skaworld #4 skaworld *
En "El principio de Dilbert" que es del 97 se ironizaba sobre la cultura de cubiculos de los 80-90, ya se hablaba de que el siguiente paso sería derribar los separadores y eso conduciría a todavía más alienacion, recordad "Matrix" como Neo escapa la primera vez de los agentes en un mar de cubiculos... Yo empecé a currar en oficina en el 2006 jamás he visto un cubiculo

Ahora ves esas escenas y dices joder esa gente al menos tiene un minimo de privacidad pa currar tranquilos... Tener algun compañero con voz chillona cerca es peor destino que la muerte.
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Democrito #5 Democrito
#4 Yo empecé a trabajar en 2008 y me tocó en una oficina con "medio-cubículos". Mi mesa de trabajo estaba delimitada a ambos lados y por delante por un panel opaco de aproximadamente un metro de alto. Si me levantaba veía al de enfrente pero sentado no.
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skaworld #6 skaworld
#5 lo mas parecido a eso q he vivido fue durante la pandemia que cuando empezamos a volver a ir algunos dias... colocaron plexiglass entre los puestos xD
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skaworld #9 skaworld
#5 #8 Jopeta pos a mi en consultoria q era donde empece.... siempre me ha tocao mesas corridas, creo q eso me pasa por haberme dejado engatusar en esa epoca por el "joven y dinámica lider en su sector" xD
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StuartMcNight #8 StuartMcNight
#4 Yo empece a currar en oficina mas tarde y si que vi cubiculos donde estoy ahora. Luego rehicieron la oficina para hacerla abierta. Y ahora la mantienen abierta pero la han llenado de esos cubiculos acristalados donde la gente se puede encerrar para sus llamadas infinitas.
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ElPerroDeLosCinco #3 ElPerroDeLosCinco
Hoy mismo me ha dado un toque un compañero porque estaba hablando demasiado alto en una videollamada. Mi interlocutor trabajaba desde su casa y usaba un tono de voz alto (en plan amistoso), y esto involuntariamente te incita a usar el mismo tono. Uno no se da cuenta, pero generas un ruido que alcanza muchos metros a la redonda.
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#2 oscarcr80
Medio Menéame buscando la definición de diáfano.
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#7 Garminger2.0
#2 Ejem... no traslades tu propia ignorancia a los demás.
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menéame