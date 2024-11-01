Es oficial: la Unión Europea obligará a los españoles mayores de 70 años a renovar su DNI aunque sea permanente

La entrada en vigor de una nueva normativa eliminará esta denominación. La entrada en vigor del Reglamento 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo trae aparejadas varias medidas para unificar los sistemas de identificación dentro de la UE, entre ellos la obligatoriedad de renovar el DNI permanente antes del 3 de agosto de 2031. La principal característica de este Documento Nacional de Identidad es que es imperecedero, es decir, que no caduca y no es necesario renovarlo, pero habrá que hacerlo para cumplir con el dictamen europeo.
| etiquetas: dni , renovación , ue
Valiente idiotez!
Resulta que pueden venir a tu casa a realizarlo siempre que lo justifiques con un informe médico o similar.
Ya me veo duplicando la plantilla de funcionarios del sistema para dar cabida a todas las visitas que se van a tener que realizar con los mayores de 70-75 años.