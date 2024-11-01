edición general
Es oficial: la Unión Europea obligará a los españoles mayores de 70 años a renovar su DNI aunque sea permanente

La entrada en vigor de una nueva normativa eliminará esta denominación. La entrada en vigor del Reglamento 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo trae aparejadas varias medidas para unificar los sistemas de identificación dentro de la UE, entre ellos la obligatoriedad de renovar el DNI permanente antes del 3 de agosto de 2031. La principal característica de este Documento Nacional de Identidad es que es imperecedero, es decir, que no caduca y no es necesario renovarlo, pero habrá que hacerlo para cumplir con el dictamen europeo.

#2 lordban
Lo único permanente es la expansión burocrática.
Batallitas #5 Batallitas
#2 La burocracia se expande para satisfacer las necesidades de una burocracia en expansión.
#7 Sariel *
#2 Edito: Sorry, estoy strikeado
Connect #3 Connect
No tiene sentido hacer renovar una fe de vida y en cambio un DNI mantenerlo sin cambios. Y más con el problema que es eso para algunos trámites digitales. Y en una era en que mucha gente supera los 70 años mucho mejor que hace unas pocas décadas.
Asimismov #1 Asimismov
Si es que hasta lo permanente en este mundo es transitorio.
#4 AMartian
No recuerdo que marca idiota ha hecho un spot con una tonta que le mola ir a renovar el carnet porque si no se siente ignorada.
Valiente idiotez!
allaquevamos #6 allaquevamos
Le he preguntado a ChatGPT que pasaría con todas esas personas mayores que tienen dificultades para acudir a renovar el DNI.
Resulta que pueden venir a tu casa a realizarlo siempre que lo justifiques con un informe médico o similar.

Ya me veo duplicando la plantilla de funcionarios del sistema para dar cabida a todas las visitas que se van a tener que realizar con los mayores de 70-75 años.
