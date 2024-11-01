edición general
Es oficial: la racha de 405 km/h del huracán Melissa cerca de Jamaica es la más fuerte jamás medida por cazahuracanes

Una muralla de nubes y el avión cruje, vibra, se sacude. Abruma el vértigo y la fascinación a partes iguales. Y así se vive un huracán por dentro. Era la mañana del 28 de octubre, y Melissa avanzaba hacia Jamaica. Desde el cazahuracanes se lanzaban sondas de caída ( dropsondes ) al interior del huracán. Y, justo antes de que se la tragara el océano, una de ellas hizo historia. El dato se leyó múltiples veces antes de anunciarlo. Un registro de ráfaga de viento de 405 km/h . Ni error instrumental ni un pico aislado.

Antipalancas21
Nada nuevo, cada vez habrá huracanes y tormentas mas intensas en todo el mudo, el cambio climático ya esta aqui.
Pitchford
En Júpiter los vientos alcanzan los 1.450 km/h.. Todavía queda margen de subida..
OCLuis
... en la tierra, hay que decirlo.
Las tormentas en otros planetas del sistema solar tienen vientos mucho más fuertes, pero no tienen vida.

Otro aviso más que la gente ignorará: el clima, lo mismo que facilita las condiciones para la vida, también se tuerce y se vuelve en contra de la propia vida.

Heredamos un tesoro de las generaciones anteriores, pero desgraciadamente era un tesoro tan grande como la ambición del ser humano y su desprecio por la roca que le dio la vida.
Javi_Pina
El juicio final se acerca, pero no de un dios, es la madre naturaleza
