La obsesión de Trump por poner su nombre a todo carece de precedentes en Estados Unidos

Solo en este mes de diciembre, Donald Trump le ha puesto su nombre a un nuevo tipo de buques de guerra que Estados Unidos construirá en los próximos años, al Instituto Estadounidense para la Paz, laboratorio de análisis creado por el Congreso y dedicado al estudio y la resolución de conflictos, y al gran centro de artes escénicas y de la música de Washington, el famoso Kennedy Center. Desde la semana pasada, se llama The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center.