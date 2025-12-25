La obsesión de Trump por poner su nombre a todo carece de precedentes en Estados Unidos

Solo en este mes de diciembre, Donald Trump le ha puesto su nombre a un nuevo tipo de buques de guerra que Estados Unidos construirá en los próximos años, al Instituto Estadounidense para la Paz, laboratorio de análisis creado por el Congreso y dedicado al estudio y la resolución de conflictos, y al gran centro de artes escénicas y de la música de Washington, el famoso Kennedy Center. Desde la semana pasada, se llama The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center.
| etiquetas: trump , nombre , eeuu
"Cuando el Senado romano decretaba oficialmente la damnatio memoriae, se procedía a eliminar todo cuanto recordara al condenado: imágenes, monumentos, inscripciones, e incluso se llegaba a la prohibición de usar su nombre. Muchos emperadores también se vieron afectados por esta práctica".
