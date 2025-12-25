edición general
La obsesión de Trump por poner su nombre a todo carece de precedentes en Estados Unidos

Solo en este mes de diciembre, Donald Trump le ha puesto su nombre a un nuevo tipo de buques de guerra que Estados Unidos construirá en los próximos años, al Instituto Estadounidense para la Paz, laboratorio de análisis creado por el Congreso y dedicado al estudio y la resolución de conflictos, y al gran centro de artes escénicas y de la música de Washington, el famoso Kennedy Center. Desde la semana pasada, se llama The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center.

themarquesito #3 themarquesito
El único precedente es el general Aladeen, de la película El dictador, de Sacha Baron Cohen
#5 Marisadoro
Y pronto, a una enfermedad mental.
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#5 ya la hay
Catacroc #1 Catacroc
Se refieren al Presidente de los Estados Unidos Trumpistas ?
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
EEE.UU. se comporta como un imperio, y Trump gobierna de forma dictatorial, a base de decreto, saltándose el Congreso, las legislación y los procedimientos, estampar su nombre en monumentos es lo que han hecho siempre emperadores y dictadores.
OdaAl #9 OdaAl
#8 Le auguro una damnatio memoriae en un futuro no muy lejano.

"Cuando el Senado romano decretaba oficialmente la damnatio memoriae, se procedía a eliminar todo cuanto recordara al condenado: imágenes, monumentos, inscripciones, e incluso se llegaba a la prohibición de usar su nombre. Muchos emperadores también se vieron afectados por esta práctica".

es.wikipedia.org/wiki/Damnatio_memoriae
#7 Pivorexico *
Mucho están tardando en añadir su anaranjada jeta al Monte Rushmore ;

Todo se andará -
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#7 ya se propuso
EvilPreacher #2 EvilPreacher
Me estoy acordando de ese episodio de los Simpsons en los que Bart le pone etiquetas con su nombre a todos los cachivaches de la casa.
#4 Tiranoc
#2 Yo me estoy acordando de Kim Jong-un.
kinz000 #6 kinz000
En realidad todo EEUU carece actualmente de referentes anteriores.
francesc1 #10 francesc1
Este hombre me recuerda cada vez más a un emperador Romano. Pronto veremos arder NY  media
