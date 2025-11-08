edición general
Objetivo Encélado, la misión espacial europea más ambiciosa de la historia

Sin armar mucho revuelo, Europa está preparando la que, de salir adelante, sería la misión espacial no tripulada más ambiciosa de la Agencia Espacial Europea (ESA). De hecho, no exageramos si decimos que quizá se trate de uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la exploración espacial. Hablamos de una misión para explorar Encélado, la pequeña luna de Saturno famosa por sus géiseres procedentes de un océano interno en el que, aparentemente, se reúnen las condiciones para que prospere la vida tal y como la conocemos.

#1 gadish
Este comentario no es de ciencia.

Creo que si aspiramos a tener un amor propio europeo, es hora de educar a la chavalada, poniendo en valor lo que tenemos: la ESA, y estwr orgullosos hasta el punto de decir, si algo es muy flipante, que parece de la ESA, y no de la NASA. Creo que el cine americano ha creado esa idea que lo más avanzado del mundo es la nasa y que todo lo demás es secudnario.
1 K 13
#2 Quillotro
"Se reúnen las condiciones para que prospere la vida tal y como la conocemos". Ya estamos buscando a dónde irnos cuando terminemos de destruir la Tierra.
0 K 7
#3 thekeeper
2046, dentro de 20 años…
0 K 9
Veelicus #4 Veelicus
#3 y 11 años mas en llegar...
0 K 12

