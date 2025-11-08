Objetivo Encélado, la misión espacial europea más ambiciosa de la historia

Sin armar mucho revuelo, Europa está preparando la que, de salir adelante, sería la misión espacial no tripulada más ambiciosa de la Agencia Espacial Europea (ESA). De hecho, no exageramos si decimos que quizá se trate de uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la exploración espacial. Hablamos de una misión para explorar Encélado, la pequeña luna de Saturno famosa por sus géiseres procedentes de un océano interno en el que, aparentemente, se reúnen las condiciones para que prospere la vida tal y como la conocemos.
| etiquetas: astronáutica , encélado , misión espacial , europa , l4
Creo que si aspiramos a tener un amor propio europeo, es hora de educar a la chavalada, poniendo en valor lo que tenemos: la ESA, y estwr orgullosos hasta el punto de decir, si algo es muy flipante, que parece de la ESA, y no de la NASA. Creo que el cine americano ha creado esa idea que lo más avanzado del mundo es la nasa y que todo lo demás es secudnario.