Objetivo Elon Musk: la instalación masiva de placas solares para convertir la España vaciada en la "central eléctrica" de Europa

El multimillonario Elon Musk ha animado este jueves a reconvertir las zonas despobladas de la España vaciada en la 'central eléctrica' de Europa mediante la instalación masiva de placas solares. Tras mencionar potenciales campos solares en Estados Unidos, ha afirmado que lo mismo podría hacerse en Europa. "Zonas relativamente poco pobladas de, por ejemplo, España y Sicilia, podrían generar toda la electricidad que necesita Europa", ha afirmado durante una entrevista con el presidente y consejero delegado de BlackRock, Larry Fink.
Más sol que en Alemania. Menos renovables solares que en Alemania (Alemania está en el doble, EL DOBLE, de la instalación solar que en España).
Parecemos gilipollas y por eso nos tratan como a gilipollas.
Y que tenga que venir un tipo como este a decírnoslo es para hacérselo mirar.
CC: #2 #3 #4
La peste y la malaria
Sólo falta escuchar a un pepero diciendo que se plantean negociar con ellos