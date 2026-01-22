edición general
Objetivo Elon Musk: la instalación masiva de placas solares para convertir la España vaciada en la "central eléctrica" de Europa

El multimillonario Elon Musk ha animado este jueves a reconvertir las zonas despobladas de la España vaciada en la 'central eléctrica' de Europa mediante la instalación masiva de placas solares. Tras mencionar potenciales campos solares en Estados Unidos, ha afirmado que lo mismo podría hacerse en Europa. "Zonas relativamente poco pobladas de, por ejemplo, España y Sicilia, podrían generar toda la electricidad que necesita Europa", ha afirmado durante una entrevista con el presidente y consejero delegado de BlackRock, Larry Fink.

Laro__ #2
Que te vayas por ahí, nazi de mierda. Vete a explotar a tu p.madre.
#6 imaginateca
#5 Pues porque a los paletos españoles parece, PARECE, que no se nos ocurre.
Más sol que en Alemania. Menos renovables solares que en Alemania (Alemania está en el doble, EL DOBLE, de la instalación solar que en España).
Parecemos gilipollas y por eso nos tratan como a gilipollas.
Y que tenga que venir un tipo como este a decírnoslo es para hacérselo mirar.
CC: #2 #3 #4
Sr.No #1
Pero el nazi descolocao este no se ha enterado de que su jefe / protegido dice que eso de las energías renovables de Europa es una tontería por que no tenemos ni baterías para el móvil?
Mountains #4
Fuck Nazis, Fuck Elon Musk  media
shake-it #7
Las redes de interconexión y el almacenamiento ya para otro día. No se puede más charlatán y vendehumos. Y nazi, no nos olvidemos de que es un puto nazi de mierda que no merece ni el aire que respira. Fuck nazis, fuck Elon Musk.
Dene #5
Anda!! Como no se nos había ocurrido algo así a los paletos españoles!! Menos mal que existen visionarios como el
DDJ #9
Elon Musk y BlackRock

La peste y la malaria :-S

Sólo falta escuchar a un pepero diciendo que se plantean negociar con ellos :-P
#3 Pivorexico
Cuidado con este , que viene literalmente con espejitos .
#8 perej
Lo que no ha explicado es como nos deshacemos de Iberdrola, Endesa y demas componentes del cártel, para que no nos la cobren a precio de nuclear.,
LoboAsustado #10
Mientras las placas se las compremos a los chinos o las fabriquemos en españa y ese tarado no vea un centimo , nada que objetar.
