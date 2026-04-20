·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11526
clics
El gesto de Oyarzabal que lo dice todo: el capitán de la Real pasó de largo ante Ayuso en la entrega de la Copa
10042
clics
Se vende llave de oro de la ciudad de Madrid
5984
clics
Desde la grada también han grabado lo que hizo Oyarzabal con Moreno Bonilla
4373
clics
Oyarzabal sí saludó a Ayuso: la toma que lo confirma
4606
clics
La Embajada de Venezuela pide disculpas por las palabras de Carlos Baute en el acto de Corina
más votadas
548
España obligará a devolver botellas y latas a cambio de dinero a partir de noviembre
498
Netanyahu en 1980: "Tenemos una fuerte influencia sobre Estados Unidos, controlamos el Congreso, el Senado y el lobby" [ENG]
350
Un récord que nadie esperaba: más de 24.000 empresas desaparecieron en los primeros 26 meses de gobierno en Argentina
462
La UE cambia las normas y obligará a vender móviles en España con baterías reemplazables y más duraderas a partir de 2027
236
Bárcenas declara en el juicio de Kitchen que encargó desde prisión "destruir los audios" de Mariano Rajoy reconociendo la caja B
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
22
clics
Los obispos acusan al Gobierno de “intervenir” la vida civil y guardan silencio sobre el informe de la pederastia
El presidente de la Conferencia Episcopal arremete contra Bolaños por querer “forzar un acuerdo” en el tema de abusos pero no en vivienda o educación.
|
etiquetas
:
obispos
,
vida civil
,
gobierno
,
pederastia
19
4
0
K
161
actualidad
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
4
0
K
161
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ahotsa
Que puta gentuza. La puñetera iglesia católica acusa de intervenir la vida civil. Si es que es para reírse, si el asunto no fuera tan grave.
6
K
97
#6
Escafurciao
#1
los obispos españoles ni son iglesia, ni son católicos.
0
K
8
#13
Urasandi
#6
Y rinden pmeitesia a otro país.
1
K
23
#17
ahotsa
#6
Me da igual lo que signifique "iglesia" y "católico"; en cualquier caso algo basado en mentiras, porque, para ser solidario y querer un mundo mejor para toda/os, me sobran todos los muñecos y muñecas y las historias de fantasía. Lo que sí está claro, es que esas personas a las que usted se refiere son representantes y mandamases del resto, y estos lo asumen cuando dicen "soy católico" o "esta es mi iglesia".
0
K
19
#12
Urasandi
#1
su mundo no es de este reino.
0
K
11
#4
jaramero
Es que el gobierno está para eso, para intervenir la vida civil con leyes y medidas.
3
K
50
#8
concentrado
#4
En la vida civil y en la militar
1
K
27
#5
TOTEMICO
Es muy fácil, corten el grifo de dinero público a la Iglesia y construyan vivienda protegida y escuela pública con todo ese dineral. Y se les acaba la tontería a estos encubridores de abusos.
3
K
44
#10
manc0ntr0
#5
Sería un buen bofetón en todos los morros.
Que pidan dinero al Vaticano, que hasta tiene banco propio.
1
K
20
#16
fremen11
#5
No te olvides, y que les quiten todo lo inmatriculado.....
1
K
20
#9
josde
Como no van a censurar el informe de la pederastia si alguno de esos "obispos" la practican o la han dejado a otros practicar.
1
K
40
#14
Estoeslaostia
Que asco esos señores de negro.
El infierno os espera.
Por mentirosos y pederastas.
Y el que no lo sea, por tapar.
2
K
38
#18
ahotsa
#14
Qué pena que no exista
0
K
19
#15
yende
*
Quien es el este Gobierno socialcomunista para meterse con los efebos que se deben follar sus eminencias.
Donde a quedado la libertad!
1
K
22
#3
ombresaco
uno se define más por sus silencios que por sus palabras
0
K
11
#2
Andreham
Que se vayan a tomar por culo a su reino en el cielo y nos dejen al resto tranquilos.
1
K
11
#11
pirat
Son como garrapatas, sanguijuelas... más bien ladillas...
0
K
9
#7
mmcnet
Acusan a la sociedad civil de decidir sobre la sociedad civil en vez de acatar los dictámines de la iglesia. Acojonante!!!!
0
K
7
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Que pidan dinero al Vaticano, que hasta tiene banco propio.
El infierno os espera.
Por mentirosos y pederastas.
Y el que no lo sea, por tapar.
Donde a quedado la libertad!