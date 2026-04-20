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Los obispos acusan al Gobierno de “intervenir” la vida civil y guardan silencio sobre el informe de la pederastia

Los obispos acusan al Gobierno de “intervenir” la vida civil y guardan silencio sobre el informe de la pederastia

El presidente de la Conferencia Episcopal arremete contra Bolaños por querer “forzar un acuerdo” en el tema de abusos pero no en vivienda o educación.

| etiquetas: obispos , vida civil , gobierno , pederastia
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
ahotsa #1 ahotsa
Que puta gentuza. La puñetera iglesia católica acusa de intervenir la vida civil. Si es que es para reírse, si el asunto no fuera tan grave.
6 K 97
Escafurciao #6 Escafurciao
#1 los obispos españoles ni son iglesia, ni son católicos.
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Urasandi #13 Urasandi
#6 Y rinden pmeitesia a otro país.
1 K 23
ahotsa #17 ahotsa
#6 Me da igual lo que signifique "iglesia" y "católico"; en cualquier caso algo basado en mentiras, porque, para ser solidario y querer un mundo mejor para toda/os, me sobran todos los muñecos y muñecas y las historias de fantasía. Lo que sí está claro, es que esas personas a las que usted se refiere son representantes y mandamases del resto, y estos lo asumen cuando dicen "soy católico" o "esta es mi iglesia".
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Urasandi #12 Urasandi
#1 su mundo no es de este reino.
0 K 11
#4 jaramero
Es que el gobierno está para eso, para intervenir la vida civil con leyes y medidas.
3 K 50
#8 concentrado
#4 En la vida civil y en la militar :troll:
1 K 27
#5 TOTEMICO
Es muy fácil, corten el grifo de dinero público a la Iglesia y construyan vivienda protegida y escuela pública con todo ese dineral. Y se les acaba la tontería a estos encubridores de abusos.
3 K 44
manc0ntr0 #10 manc0ntr0
#5 Sería un buen bofetón en todos los morros.
Que pidan dinero al Vaticano, que hasta tiene banco propio.
1 K 20
#16 fremen11
#5 No te olvides, y que les quiten todo lo inmatriculado.....
1 K 20
josde #9 josde
Como no van a censurar el informe de la pederastia si alguno de esos "obispos" la practican o la han dejado a otros practicar.
1 K 40
Estoeslaostia #14 Estoeslaostia
Que asco esos señores de negro.
El infierno os espera.
Por mentirosos y pederastas.
Y el que no lo sea, por tapar.
2 K 38
ahotsa #18 ahotsa
#14 Qué pena que no exista :-/
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yende #15 yende *
Quien es el este Gobierno socialcomunista para meterse con los efebos que se deben follar sus eminencias.
Donde a quedado la libertad!
1 K 22
ombresaco #3 ombresaco
uno se define más por sus silencios que por sus palabras
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Andreham #2 Andreham
Que se vayan a tomar por culo a su reino en el cielo y nos dejen al resto tranquilos.
1 K 11
#11 pirat
Son como garrapatas, sanguijuelas... más bien ladillas...
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mmcnet #7 mmcnet
Acusan a la sociedad civil de decidir sobre la sociedad civil en vez de acatar los dictámines de la iglesia. Acojonante!!!!
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menéame