El nuevo peloteo de ‘La Razón’ a Ayuso: ahora "conquista" Nueva York con un traje

Ya estábamos más que habituados al peloteo indisimulado de determinados medios a Isabel Díaz Ayuso, pero lo de intentar convertirla en una celebrity de la moda es una cosa de aurora boreal. Cada poco aparece algún artículo elogiándola por llevar un plumas o un vestido negro como si hubiera inventado la Coca-Cola.
Es esta se trae la celebración del cuatro de julio y a saber qué más. Los estadounidenses nos están colonizando usando a esta mujer.
De sus negocios allí no sabemos nada, pero está claro que es una agente a sueldo de USA. Eso sí, de sus trajes lo sabemos todo.