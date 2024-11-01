edición general
10 meneos
81 clics

El nuevo peloteo de ‘La Razón’ a Ayuso: ahora "conquista" Nueva York con un traje

Ya estábamos más que habituados al peloteo indisimulado de determinados medios a Isabel Díaz Ayuso, pero lo de intentar convertirla en una celebrity de la moda es una cosa de aurora boreal. Cada poco aparece algún artículo elogiándola por llevar un plumas o un vestido negro como si hubiera inventado la Coca-Cola.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , la razón , peloteo , periodismo
8 2 2 K 87 actualidad
11 comentarios
8 2 2 K 87 actualidad
Thornton #1 Thornton
Poco la pelotean para lo guapa que es :troll:
2 K 51
Skiner #4 Skiner
#1 Cuando pagas para que te peloteen no es peloteo es servilismo. :troll:
1 K 27
devilinside #7 devilinside
#1 No le hace falta traje para lo guapa que es
0 K 11
josde #10 josde
#7 Y para lo hija de frutas que es tampoco
0 K 20
josde #9 josde
#1 Fondona nazi, clueca y loca
0 K 20
XtrMnIO #2 XtrMnIO
El que paga (con dinero público) manda.
2 K 44
vicus. #3 vicus.
Con el dinero de los madrileños y madrileñas, la yuso se va a Nueva York, a madrileña, a pasarlo pipa mientras a ti te manada a por leña. Y los de la sinrazón dándole la razón. Es la reina del chotis y del choteo..
1 K 30
jm22381 #8 jm22381
Si la vicepresidenta se pone el mismo look sería una comunista arribista con poco sentido de la moda :roll:
1 K 30
angelitoMagno #6 angelitoMagno
¿Por "Conquistar New York" se refieren a reunirse con el alcalde de Sevilla?
1 K 26
#11 PerritaPiloto
La anterior vez que Ayuso fue a Estados Unidos se trajo un partido de la NFL y a Gloria Estefan a la que pagó un caché que ya no tiene con dinero de los madrileños.

Es esta se trae la celebración del cuatro de julio y a saber qué más. Los estadounidenses nos están colonizando usando a esta mujer.

De sus negocios allí no sabemos nada, pero está claro que es una agente a sueldo de USA. Eso sí, de sus trajes lo sabemos todo.
0 K 8

menéame