17
meneos
53
clics
Nuevo escándalo en el SAS: más de 250 nombramientos de directivos de centros sanitarios son ilegales
Las convocatorias efectuadas desde el 22 de diciembre de 2022 deben ser anuladas mediante la revisión de oficio, que conlleva graves efectos.
|
etiquetas
:
nuevo
,
escándalo
,
sas
,
nombramientos
,
directivos
,
ilegales
14
3
1
K
154
actualidad
3 comentarios
14
3
1
K
154
actualidad
#2
Andreham
El artículo es bastante largo y algo complejo al tratar varios asuntos de regulaciones y resoluciones; y claramente muestran el típico compadreo de los "puestos de libre designación" de los que abusa el PPSOE para colocar a sus estómagos agradecidos.
Pero el de "el dinero no es de nadie" en corto, diciendo que nah, que no hay problema
Se ve que el dinero que no es de nadie sólo le importa si lo malgasta una parte del PPSOE.
1
K
28
#1
El_dinero_no_es_de_nadie
Sensacionalista, no hay ninguna sentencia que diga que son ilegales y los sindicatos lo aprobaron en la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad, pues el 18 de abril de 2022 firmaron un Acuerdo con el SAS (BOJA de 26/04/2022)
Hay una asociación que opina que es ilegal
0
K
18
#3
charly-brown
En Andalucía durante la época del Psoe y ahora durante el PP ha sido siempre igual. Siempre se han designado los puestos de directivos buscando afinidad con el partido y directamente del partido.
Os pongo un ejemplo, el último director del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga era un puesto político. Ya me dirás a mí qué busca un político en la gestión, control, distribución de sangre, cornes, huesos, etc. en Málaga. Acaso eso impacta en la calidad, en el servicio, etc.? Impacta en que el centro está bajo control del partido. Dicho de otra manera, está bajo el control del aparato político del partido que gobierna. Y el que diga lo contrario que me lo demuestre.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
