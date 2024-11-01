edición general
"¿Qué demonios esperabas?": madre MAGA que recibe cupones de alimentos se ha vuelto viral por su publicación criticando a su familia por negarse a prestarle dinero para comprar comida [EN]

"¿Qué demonios esperabas?": madre MAGA que recibe cupones de alimentos se ha vuelto viral por su publicación criticando a su familia por negarse a prestarle dinero para comprar comida [EN]

La votante MAGA en SNAP (cupones de alimentos) critica a su suegra por negarse a prestarle dinero para la compra porque decidió votar a Trump. "Sí, recibimos WIC (programa de asistencia nutricional para comprar alimentos), pero aun así... no sé cómo vamos a pagar el alquiler, y mucho menos el resto de facturas, y además comprar comida. Estoy desesperada y agobiada, casi no nos queda leche de fórmula". El marido pidió a su madre para comprar una lata de conservas hasta que llegara el WIC pero su respuesta fue: ''nosotros votamos por esto".

themarquesito #2 themarquesito
Un caso claro de "disfruten lo votado"
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#2 está señora es un poco comunista… pidiendo dinero a sus familiares
El_Tio_Istvan #16 El_Tio_Istvan *
#6 Y exigiendo al estado! Ojo.

#2 Los leopardos comecaras no engañaron a nadie. Fueron sinceros. :->
Grymyrk #3 Grymyrk
Hay que ver cómo está Venezuela
Meneanauta #7 Meneanauta
El Leopardo Comecaras es insaciable
#14 AGlC
#7 Al Leopardo Comecaras ya le ha tenido que poner en tratamiento para la glucosa, el coresterol y hacerle un by-pass gástrico, y aún así los médicos no son optimistas con el resultado.
#1 fremen11
No se te olvide la próxima vez que votes, añadió.....
#4 okeil
Extremos fachapobres.
pablicius #9 pablicius *
MASA

Make America Starve Again.
Golan_Trevize #11 Golan_Trevize
Joder, en cierto modo da pena, porque es una muestra más de que la ultraderecha más nociva se ceba sobre todo con los más ignorantes, a los cuales además usa para nutrirse y ganar votos.
Yonny #10 Yonny
MAGA
Ricos más ricos
Pobres más pobres

No se trata de inmigración, ni del paro, ni de la inflación... Se trata de que los ricos NO quieren pagar impuestos para sufragar gastos de los pobres.
No hay más, no busquéis más.
Cehona #20 Cehona
#10 Los ricos solo quieren pagar el salón de baile de Trump.
Espero que los trumpistas descubran la libertad que tanto anhelan.
Yonny #21 Yonny
#20
A cambio de no pagar impuestos o eliminar regulaciones. A ver si te crees que pagan "gratis"...
Malinke #5 Malinke
Lo primero es que vas a ganar en salud si cocinas desde cero (así pone en la traducción) y crecerá tu imaginación y destreza culinaria y lo segundo, piensa mejor a quien votas.
#13 wai
#5 Eso venía a decir, está a 1 post de poner un huerto en el jardín y empezar a comer algo sano.

Los argentinos saben de esto y desde mucho antes de Milei.
#12 Tunguska08Chelyabinsk13
Para comprar una lata de conservas... ¿pero esto que es?
Así_te_vale #15 Así_te_vale
Menos mal, había pasado media hora sin una noticia usana en Meneame y ya me estaba preocupando.
#19 Nouser
#15 No te preocupes, en un par de años tendremos las mismas noticias aquí. USA es la realidad del mañana.
jonolulu #23 jonolulu
Quería neoliberalismo individualista y se sorprende...
io1976 #18 io1976
Vote like a biiillionaire, vote like a biiillionaire!!! (Music by Temu).
raistlinM #22 raistlinM
Claro ejemplo de no ser puede ser más tonto que ser pobre y votar a la derecha
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
Que se lo pida a Trump
O a alguna de esas iglesias tan estupendas que tienen allí
#17 Tiranoc
Tienen que aprender de los votantes de partidos políticos extranjeros pero afines: <<...nuestros votantes dejan de comer antes de no pagar la hipoteca.>>
