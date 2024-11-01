"¿Qué demonios esperabas?": madre MAGA que recibe cupones de alimentos se ha vuelto viral por su publicación criticando a su familia por negarse a prestarle dinero para comprar comida [EN]

La votante MAGA en SNAP (cupones de alimentos) critica a su suegra por negarse a prestarle dinero para la compra porque decidió votar a Trump. "Sí, recibimos WIC (programa de asistencia nutricional para comprar alimentos), pero aun así... no sé cómo vamos a pagar el alquiler, y mucho menos el resto de facturas, y además comprar comida. Estoy desesperada y agobiada, casi no nos queda leche de fórmula". El marido pidió a su madre para comprar una lata de conservas hasta que llegara el WIC pero su respuesta fue: ''nosotros votamos por esto".
#2 Los leopardos comecaras no engañaron a nadie. Fueron sinceros.
Make America Starve Again.
Ricos más ricos
Pobres más pobres
No se trata de inmigración, ni del paro, ni de la inflación... Se trata de que los ricos NO quieren pagar impuestos para sufragar gastos de los pobres.
No hay más, no busquéis más.
Espero que los trumpistas descubran la libertad que tanto anhelan.
A cambio de no pagar impuestos o eliminar regulaciones. A ver si te crees que pagan "gratis"...
Los argentinos saben de esto y desde mucho antes de Milei.
O a alguna de esas iglesias tan estupendas que tienen allí