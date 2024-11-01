edición general
Muestra lo que ha cambiado en esta céntrica plaza de Madrid tras estar de obras: el resultado es demoledor

Muestra lo que ha cambiado en esta céntrica plaza de Madrid tras estar de obras: el resultado es demoledor  

"Plaza Felipe II (Goya). Tras meses de obras y gastarse un millón y medio de euros, por fin se empiezan a retirar las vallas de la plaza y podemos descubrir las increíbles mejoras de la plaza….", ha escrito irónicamente la cuenta, mientras mostraba un vídeo de poco más de un minuto en el que se ve que prácticamente estaba como antes. (...) en un principio en esas jardineras habrá una selva tropical con bellos colibríes. Ya los hubo hace tiempo y acabaron todos los árboles muertos y todas las plantas destrozadas"

#1 Archaic_Abattoir
Lo importante es que un amigo del PP ha cobrado dinero público.
3
Macadam #5 Macadam *
#1 Lo importante es que un amigo del PP ha cobrado dinero público... y ese amigo lo ha repartido con su amigo, que es del PP.
0
cocolisto #4 cocolisto
El alcalde de Madrid está empeñado en que España no se rompa.Su secreto es llenar todo de hormigón y ha empezado por la ciudad cada vez más odiosa.
1
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo *
Ajajaja se han gastado millón y medio de euros en la plaza ...
La "plaza":
Reurbanización de las calles Lombía, Fernán González, Avda. de Felipe II y otras.
0
alfre2 #6 alfre2
Madre mía! Habrá a quien le guste vivir ahí. Igual que hay gente que (por alguna razón) se corta el pelo como Militao. En fin.
0
#3 Juanjolo *
No entiendo la crítica, si está chulo.

Como no, esto es criticar por criticar. Claro, son los miserables del huffintongpost mostrando un tweet de una cuenta que se llama, ojo: "Madrid decadente" pues que querrá esa gente. Igual es una cuenta secundaria de Irene Montero

Que pena dan.
0

