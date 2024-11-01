Ya tenemos certificado de defunción definitivo de los NFTs: los que perdieron millones lo están contando en internet

Pocos placeres genuinamente puros nos ha dado la era digital, pero uno de los indiscutibles ha sido ver ese choque de trenes a cámara lenta (bueno, no muy lenta) que fue la caída en desgracia de los NFTs. Primero, criptobros de alcance internacional nos intentaban convencer de que pagar millones por un jpg certificado era una inversión segura. Apenas unos meses después, esas imágenes valían apenas unos dólares. La caída ha sido tan estrepitosa que ahora, muchos de esos mismos inversores se ríen de su propia desgracia financiera. Es el certifica
El valor "cae" pero el dinero que se pagó era real y "desapareció" en los bolsillos dr estafadores para que sigan estafando.
Es decir, si el engaño es tan burdo que es obvio lo que está pasando, no se puede calificar de estafa.
Si voy a tu tienda con un billete rojo de 300 euros, no es un engaño. Si tú lo aceptas con la idea de intentar vendérselo a otro por 400 euros pese a que pone 300 en el billete, es tu problema porque es obvio que no vale nada
En este caso las reglas eran claras: no estás comprando ningún derecho, solo un código binario.
Y lo compras sabiendo que solo tendrá valor en la medida de que otro primo quiera comprarlo por más dinero.
Nadie estaba comprando ningún derecho sobre ningún bien no objeto y lo sabían
No hay mucho engaño ahí