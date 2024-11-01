edición general
Ya tenemos certificado de defunción definitivo de los NFTs: los que perdieron millones lo están contando en internet

Pocos placeres genuinamente puros nos ha dado la era digital, pero uno de los indiscutibles ha sido ver ese choque de trenes a cámara lenta (bueno, no muy lenta) que fue la caída en desgracia de los NFTs. Primero, criptobros de alcance internacional nos intentaban convencer de que pagar millones por un jpg certificado era una inversión segura. Apenas unos meses después, esas imágenes valían apenas unos dólares. La caída ha sido tan estrepitosa que ahora, muchos de esos mismos inversores se ríen de su propia desgracia financiera. Es el certifica

camvalf #5 camvalf
#4 Eso solo sirve para gente con pasta o con contactos en los juzgados, tipo no era arquitecto y firmaba proyectos pero no cometio delito porque el engaño era muy burdo...
2 K 47
#1 soberao *
Una desgracia es que estos "criptobros" que vendían estos jpgs no estén en la carcel, lo que tiene que estas empresas operen en paraísos fiscales.
El valor "cae" pero el dinero que se pagó era real y "desapareció" en los bolsillos dr estafadores para que sigan estafando.
1 K 35
#4 daniMate
#1 no hay estafa si el engaño no es "bastante".

Es decir, si el engaño es tan burdo que es obvio lo que está pasando, no se puede calificar de estafa.

Si voy a tu tienda con un billete rojo de 300 euros, no es un engaño. Si tú lo aceptas con la idea de intentar vendérselo a otro por 400 euros pese a que pone 300 en el billete, es tu problema porque es obvio que no vale nada

En este caso las reglas eran claras: no estás comprando ningún derecho, solo un código binario.
Y lo compras sabiendo que solo tendrá valor en la medida de que otro primo quiera comprarlo por más dinero.

Nadie estaba comprando ningún derecho sobre ningún bien no objeto y lo sabían

No hay mucho engaño ahí
1 K 13
#7 sorecer
#4 has descrito el bitcoin?
0 K 10
themarquesito #3 themarquesito
Los NFT eran el timo de la estampita en versión digital
1 K 31
#6 chocoleches
#3 El timo de la estampita se hace con billetes falsos, el bitcoin se ajustaría más.
0 K 12
#2 drstrangelove
Más de uno utilizó la coyuntura para blanquear pasta. Que no os cuenten películas.
1 K 22

