·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4625
clics
‘¿Soy nieto de ese monstruo?’: Así se enteró un terapeuta de parejas de Málaga que el criminal nazi Heinrich Himmler es su abuelo
4638
clics
Se hace viral un vídeo de un concejal de Vox en Sant Boi que aparenta estar ebrio durante un pleno
3236
clics
Ya tenemos certificado de defunción definitivo de los NFTs: los que perdieron millones lo están contando en internet
4936
clics
“Aparcas como un gilipollas”. Las pegatinas imposibles de quitar que están triunfando contra los que no saben dejar su coche entre las cuatro líneas
4363
clics
Qué es la línea de Wallace, la frontera invisible que los animales nunca traspasan
más votadas
464
Sandra Golpe, la presentadora del bulo sobre Podemos y ETA, participa en un foro que reivindica el "rigor y credibilidad" de los medios frente a las redes sociales
484
Harrison Ford, enfurecido contra Donald Trump, al que tacha de ignorante, caprichoso y mentiroso: “No conozco a un mayor criminal en toda la historia”
434
El pacto secreto de Google y Amazon con Israel: tecnología, censura y complicidad en el genocidio
309
El Gobierno rechaza eliminar las penalizaciones en la jubilación anticipada con 40 años cotizados propuesta por Podemos
393
Katz cesa a la fiscal militar de Israel por la filtración de un vídeo de una violación a un preso palestino
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
151
meneos
740
clics
Los expertos piden que España aplique el huso horario de Londres por salud y productividad
No hay ahorro energético con el cambio de hora, y la ciencia señala que altera el reloj biológico
|
etiquetas
:
expertos
,
piden
,
españa
,
aplique
,
huso
,
horario
,
londres
,
salud
75
76
3
K
354
actualidad
80 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
75
76
3
K
354
actualidad
Comentarios destacados:
#1
España compartiendo horario con Portugal es lo más sensato.
Yo creo que con decir que fue Franco quien lo puso se aplicaría sin mucha lucha
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Katos
España compartiendo horario con Portugal es lo más sensato.
Yo creo que con decir que fue Franco quien lo puso se aplicaría sin mucha lucha
25
K
219
#14
EsUnaPreguntaRetórica
*
#1
se aplicaría sin mucha lucha
Ni de coña. Cada año, cada vez que se cambia la hora escucho a todo dios quejarse del horario de invierno. Y vivo en Galicia, más al este será peor.
6
K
52
#33
Aitr
#14
Es que salir del trabajo y que sea de noche es bastante deprimente y quita las ganas de hacer nada. Mucho iluso veo pensando que con el horario de invierno cambiarían nuestra jornada laboral. A mi que amanezca a las 8 o las 9 me es igual, me siguen sin dar tiempo para hacer nada antes de ir a trabajar una vez ha amanecido pero que a la salida del trabajo anochezca a las 17h30 en vez de a las 18h30 es un cambio importante.
13
K
118
#37
Mark_
#33
será para ti, que no soportas un sol abrasador durante seis meses al año al salir del trabajo.
3
K
36
#41
MCN
#33
para ti que no necesitas luz solar para trabajar. Que amanezca a las 9:00 es una putada bien gorda para sectores como el de la construcción.
#1
Sería lo suyo. Si a eso se añadiesen horarios de vida y trabajo como los europeos, la conciliación e, incluso, la producción mejoraría. Porque eso de terminar de comer pasadas las 15:00 muy practico no es. Y lo de acostarse a medianoche pues tampoco.
5
K
44
#56
Aitr
#41
Pues no sé si es mucha putada, lo poco que trabajé de eso y los que han hecho la obra de mi casa tenian focos... Prefiero focos para trabajar que para jugar con los hijos cuando salen del cole, para ir a correr cuando salgo del trabajo, para mi tiempo libre etc.
Lo de la conciliación es algo que tenéis tendencia a mezclar con el huso horario y no tiene nada que ver. Así a vuelapluma: trabajar 35 horas a la semana en vez de 40 ayudan mucho más, el teletrabajo también, limitar la jornada partida y seguro que me dejo unas pocas.
6
K
45
#68
Dav3n
#56
Cualquiera que haya doblado el lomo aquí en España sabe que tienes razón, que es mejor currar con focos y poca luz que con luz diurna, más que nada porque ahora vivimos como 8 meses de calor absurdo en zonas que antes eran templadas.
Los que doblan el lomo pueden estar hora y cuarto con focos si eso implica no deshidratarse bajo el sol en pleno Octubre.
1
K
20
#45
mund4y4
#33
El problema no es que te de igual. El problema es cómo afecta a tus hormonas el "madrugón" que le pides al cuerpo levantándote varias horas de que salga el sol. No va de cómo crees tú que lo llevarás mejor o peor, va de cómo afecta a la población general obligar a su cuerpo a regularse en contra de lo que naturaleza "manda".
3
K
29
#69
Conde_Lito
#33
En verano sería incluso peor si adoptamos GMT +0 durante todo el año.
En Barcelona estaría prácticamente de día las 4:00 de la madrugada, para las 4:45 estaría de día en todo el país, que ya me puedes explicar de que te puede servir que esté de día a esas horas si estás durmiendo, y entre las 20:00 - 20:50 de noche.
0
K
6
#38
Mark_
#14
claro, porque nos mudamos a un horario que no es el nuestro, que debería ser el mismo que Londres y Portugal.
2
K
25
#63
Nobby
#14
soy gallego y si tengo que escoger entre horario de invierno y cambio de hora escojo el cambio de hora. Cogería el horario de verano todo el año con los ojos cerrados.
0
K
10
#15
haprendiz
*
#1
Es que se trata de una cuestión de salud y de adaptar nuestros horarios a los ritmos circadianos. En este asunto Franco pinta muy poco, salvo como anécdota histórica.
PD: Por cierto, te veo un pelín "obsesionao" con el tema:
www.meneame.net/search?u=Katos&w=comments&q=Franco
1
K
22
#17
knzio
#1
será por cosas puestas por Franco que cuestan sangre y sudor cambiar
1
K
14
#35
Pitchford
#1
Referendum, que hace mucho que no se ha hecho ninguno.
2
K
36
#65
Conde_Lito
#1
Sí, muchísimo mejor GMT +0 druante todo el año...
Totalmente sensato que en verano esté prácticamente de día a las 3:55 de la madrugada en Girona, a eso de las 4:00 en Barcelona y a las 4:15 - 4:20 en Santander, Bilbao, Burgos, Valladolid, Zaragoza y Valencia, a las 4:30 en Gijón, León, Madrid, Granada y Almería, y para las 4:45 en Galicia, Salamanca, Cáceres, Badajóz, Sevilla, Málaga y Cádiz.
Y de noche entre las 20:00 - 20:40 de la tarde.
Y en invierno, también sería algo sublime del…
» ver todo el comentario
0
K
6
#75
lonnegan
#1
Si se aplica ese horario exijo el horario de verano todo el año, de lo contrario a las 5 de la tarde seria de noche
0
K
11
#77
calde
#1
Lo puso Franco... como gesto de acercamiento a la Alemania nazi. Si lo cuentas, cuéntalo entero. Es muy relevante.
0
K
10
#4
Urasandi
Prefiero el horario de verano.
20
K
132
#6
alcama
#4
Yo el clima de verano
2
K
19
#30
Dakxin
#6
no jodas! 40 grados todos los dias es un infierno
2
K
27
#40
borre
#6
Espera un poco más y no tendremos otro.
1
K
21
#44
Mark_
#6
vivirás en Cantabria.
0
K
11
#8
Selection
#4
El horario de verano propicia que tengamos comercios abiertos hasta las 21:00 PM como poco, que luego acaba promoviendo jornadas laborales más largas y horario partido.
Con el tiempo acostumbrados a que a las 20:00 sea de noche en prácticamente cualquier época del año, la jornada se terminaría reduciendo naturalmente.
Es en parte por la horario de verano que tenemos tantas horas de trabajo.
15
K
99
#19
Zerjillo
#8
Como argumento me parece flojo. El hecho de que sea de día implica que tengamos los comercios abiertos? Supongo que en muchos sitios los domingos es de noche todo el rato...
3
K
31
#20
colorincolorado
#8
es decir, que jamás nos van a permitir disfrutar de las horas de sol, siempre estaremos trabajando mientras sea de día.
1
K
13
#23
z1018
#8
cuanto más al norte más largos son los días en verano y por eso las tiendas cierran más tarde en el norte de Europa, tienen su horario, por cierto mucho más corto que el español
0
K
7
#29
VotaAotros
#8
Ahora resultará que se cierran los comercios a las 5:00 de la tarde en invierno... Flojo argumento.
2
K
23
#66
fingulod
#8
Me temo que la realidad contradice tu ilusión.
#27
Es decir, quieres que se haga de día a las seis de la mañana y de noche a las seis de la noche. Y que en verano amanezca a las cinco o antes.
0
K
7
#25
Khirs
#4
Poner el horario de verano implica que amanezca en regiones de España más tarde de las 10 de la mañana y en la mayoria a las 9 y pico.
No tiene sentido ninguno.
Pon el horario que corresponde y pide que cambien el horario de entrada a los trabajos. Asi saldras antes y aun te quedaran un par de horas de sol.
Las horas de sol son las mismas la cosa es como se aprovechan.
4
K
27
#26
Ninethousand
*
#4
Yo también, personalmente. Para mí, viviendo en el este peninsular, es muy importante el tener luz natural después de terminar la jornada laboral, que es cuando puedo aprovecharla. SI bien esto deja de ser tan relevante en los meses de verano, donde el día ya alarga bastante, en primavera es crucial. De hecho, con el horario de invierno en diciembre y enero, muchos a penas llegamos a exponernos a la luz natural durante la semana, algo que es necesario para la salud.
Por otra parte, entiendo…
» ver todo el comentario
4
K
30
#79
calde
#4
Y yo, sin duda. Pero sin andar cambiando la hora.
0
K
10
#3
Asimismov
El ojete haciendo alarde 100tifico.
3
K
48
#2
pitercio
No sé si me mola ¿a qué hora cierran en Londres los bares últimamente?
2
K
40
#10
Radix2
Que me den a la productividad, quiero salir del trabajo de día, no trabajar de día y vivir de noche
3
K
39
#18
rnd
#10
Pues pide entrar y salir antes del trabajo, no tener un horario absurdo.
5
K
42
#51
Ohtar
#18
Absurdo porque? Cualquier horario es arbitrario, las horas no son naturales
1
K
16
#22
Viscerol
#10
búscate un trabajo con turno nocturno.
1
K
17
#24
tierra_del_hielo
#10
trabaja de noche y sal de día
3
K
29
#21
Nitros
Donde vivo en el sur de Reino Unido ahora mismo el anochecer empieza a las 16:30, y aun falta mes y medio donde será cada vez mas pronto.
Hay que ser miserable para no tener eso y pedirlo.
3
K
32
#28
Khirs
#21
¿Y a que hora amanece? Las horas de sol son siempre las mismas. La cosa es adaptarse para poder aprovechar esas horas. Si hay que adelantar las horas de entrada al trabajo se hace para salir antes.
1
K
17
#43
Nitros
*
#28
¿Y a que hora amanece?
A una hora en la que cualquier persona que no tenga trastornos del sueño va a estar en la cama los dias que no trabaje. Es decir, que estamos tirando horas de luz solar a la basura.
Edit: Bueno, segun Google ahora amanece a las 7AM, tampoco es tan pronto, me esperaba que fuese mas temprano. Aun así mejor sería si amaneciese a las 8AM.
0
K
9
#7
alfre2
Lo llaman “huso horario de Londres” por no decir lo de “la horita menos”
2
K
28
#5
glynch
Yo defiendo el cambio de hora. Está muy bien. Cualquiera de los dos horarios, si se quedan como único, son un merder para media península (y Balears).
3
K
28
#11
Josecoj
#5
Pues si. Viendo las opciones al final va ser mejor quedarnos como estamos
1
K
18
#9
Suleiman
Si lo dice el ojete, quiero el horario de Paris.
2
K
28
#64
flaquero
#9
como escuece que lo que eran bulos ahora son juicios
0
K
9
#36
kkdelavak
Hay un argumento adicional a favor del horario de verano y que la gente creo que no es muy consciente: en verano, en las ciudades no se va el calor hasta bien entrada la noche, y cuando mejor se duerme de hecho es por la mañana, donde se recupera algo del sueño que no se ha podido tener al principio de la noche. Si se mantiene el horario de invierno, en verano hay que entrar a trabajar una hora antes, perdiendo una hora de frequito en la cama. Yo creo que no es un argumento menor a tener en cuenta, pero del cual seremos conscientes demasiado tarde.
2
K
25
#31
username
Para mi lo de la hora es secundario, habría que empezar por prohibir la jornada partida. Ya basta de salir de trabajar a las 6 de la tarde. Después ya podemos hablar de si es de día o de noche..
Salir a una hora normal permitiría conciliar mejor, tener mas tiempo para deporte, familia, tener horarios de ocio mas normales sin tener que llegar a casa a las 11 de la noche.
Incluso los supermercados podrían cerrar a una hora normal y no a las 10 de la noche.
1
K
20
#32
ColaKO
Hora del Reino Unido y horario de invierno (el natural).
Los niños irían al cole a las 8:00 que son las 9:00 de ahora. La gente iría a cenar a partir de las 18:00-19:00 que es como se hace en el resto de Europa. De esa manera podrías tener a restaurantes abiertos de 12:00 a 22:00, diez horas abiertos, que te da para que los trabajadores no tengan que ir y venir de su casa como hacen ahora. Y si tienen turnos y medias jornadas mejor.
Las tiendas pequeñas que no puedan tener turnos y oficinas…
» ver todo el comentario
2
K
20
#49
vituwaf
#32
Reportado por uso prohibido de la palábra cancer.
0
K
6
#74
Nobby
#49
usar cáncer Para definir el horario partido me parece muy adecuado
0
K
10
#59
avalancha971
#32
No es necesario cambiar la hora para eso.
El colegio puede empezar a las 8:00 y la gente puede cenar a partir de las 18:00-19:00.
0
K
10
#70
JanSmite
¿Como es que no está baneado The Ojete, esa basura de panfleto embustero, mentiroso, falsario y manipulador?
El otro día le ponía las peras al cuarto en Twitter a uno de sus "periodistas", Marcos Ondarra
, que decía que, en la DANA de Valencia de hace un año, el Gobierno no había activado a la UME hasta 4 días después, cuando, primero, quien activa la UME en un nivel de alerta 2 es el gobierno autonómico afectado y, segundo,…
» ver todo el comentario
0
K
20
#76
Juan_Galvan
#70
en los videos del cecopi antes de llegar Mazon, ya salen 3 miembros de la UME
0
K
6
#78
JanSmite
*
#76
Había personal de la UME rescatando a gente por la mañana en Utiel.
0
K
20
#80
Juan_Galvan
#78
he revisado el puede que las imágenes de la UME en el cecopi sean del día 39, pero la UME ya estaba desplegada en Requena - Utiel desde la mañana.
0
K
6
#46
vituwaf
Es mucho más práctico tener el mismo horario que el resto de Europa.
2
K
19
#61
avalancha971
#46
Efectivamente.
No hace falta cambiar la hora para cambiar los horarios respecto al sol.
0
K
10
#34
Courtois
Para mí españa ya tiene muchas horas de luz, es un país muy privilegiado en ese sentido. Creo que no debería suponer un drama.
2
K
17
#53
granuja
Muchas personas prefieren el horario de verano porque quieren "aprovechar las tardes". Son los mismos que van de terraza en terraza los findes y les da lo mismo que a las 6 o a las 10 sea de día porque para ellos lo único importante es la tarde-noche. Quienes disfrutamos de la naturaleza, el monte, los paseos en bicicleta... Y vivimos de día, queremos tener el Sol presente y nos importa la mañana en los findes (que es el momento que solemos aprovechar y descansar o tomar algo a la tarde-noche). Pero sin querer que a las 22:30 sea aún de día.
1
K
17
#58
Jakeukalane
#53
las generalizaciones mal
1
K
21
#16
Cehona
Londres imponiendo su meridiano (Greenwich) cuando Ptolomeo ya vaticinó la Isla de El Hierro, como meridiano cero.
En 1634 el cardenal Richelieu con sus astrónomos, matemáticos, concluyeron que la isla de El Hierro era el candidato neutro.
www.elespanol.com/ciencia/investigacion/20180128/espana-pudo-robarle-m
0
K
16
#27
UsuarioXY
Vamos a ver, que por lo visto la gente por el COVID o por otras razones estos últimos tiempos se ha vuelto subnormal o algo así y no entiende las cosas básicas.
A las 12 pm el sol debe estar en su punto más alto, en su cenit.
Ahora podemos seguir haciendo el imbécil y pedir que se haga de noche a las 23 pm en verano y querer que en invierno haya 16 horas de sol.
1
K
14
#55
Vedder777
#27
Si quieres que pase eso igual tienes que cambiar la hora todos los meses...
0
K
6
#48
troll_hdlgp
Que pesados con el "uso horario" el sol no va recto respecto a los meridianos, se llega a curvar bastante, de hecho si es por ir con el sol, debería haber uno para Galicia y toda la cornisa cantábrica, Castilla León, Extremadura y Canarias; y otro para Aragón, toda la costa mediterránea, Castilla la Mancha y Andalucía; Solo me quedan las dudas de Madrid y el País Vasco que están justo a mitad.
1
K
13
#57
GanaderiaCuantica
#48
pero esa imagen es en invierno o en verano? Eso hay que tenerlo cuenta:
0
K
10
#60
troll_hdlgp
#57
Cierto, la de arriba es la de verano, Aquí pongo la del 21 de diciembre, que demuestra aún mas que tan inútil es seguir el uso horario
0
K
10
#71
Ovlak
#57
Eso es el atardecer en verano. En invierno sucede lo contrario, anocheciendo en España más tarde que en Irlanda aunque estén en el mismo meridiano. Por eso es una chorrada lo que dice, el efecto de la inclinación del sol a lo que afecta es a la duración de los días. No puedes seguir esa línea oblícua para definir husos horarios porque durante el amaneces la línea es perpendicular a la que ves ahí.
0
K
11
#12
reithor
The objectshit
0
K
12
#39
ghotam
Yo no se a que esperan para cambiarlo.
0
K
12
#42
chemari
Por salud o por productividad? Normalmente son cosas contradictorias
0
K
10
#50
GanaderiaCuantica
*
Este tema se repite y se repite tanto porque se está debatiendo el punto incorrecto: la relación entre la hora y la posición del sol. Habría que meter un tercer punto importante que es el horario escolar y laboral.
Podemos ponernos una hora menos, pero entonces habría que empezar a poner las jornadas laborales hasta las 16:30 o17:00 y no hasta las 17:30,18:00 o más…
Edit: en mi opinión es mucho más perjudicial para la salud el hecho de estar trabajando y ver cómo acaba el día, se hace de noche, y aún te queda una hora o dos más…
0
K
10
#54
Ohtar
#50
Para qué vamos a cambiar dos cosas para quedarnos igual?mejor no cambiar nada
0
K
6
#62
j_martic
*
Si se prohíbe la jornada partida, salco para excepciones MUY tasadas (obviamente que no entren ni para comercio minorista u hostelería "de bares") que pongan el UTC si les apetece.
De todas formas, la queja del cambio de hora me ha parecido siempre tan banal y exagerada...
0
K
9
#67
tetepepe
¿Y quienes son "los expertos" para contradecir a Su Excelencia el Jefe del Estado Don Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España por la Gracia de Dios?
0
K
7
#13
Aas59
Estoy de acuerdo.
0
K
6
#47
maxella
Si la península se cambia la hora al horario de Londres, Canarias se quita otra hora. No vamos ahora a perder la publicidad gratuita del "una hora menos en Canarias" a esta alturas. Jajaja
0
K
6
#52
Ohtar
No gracias
0
K
6
#72
Juan_Galvan
Todo el mundo hablando de como cambiar o no la hora, cuando lo que hay que hacer es cambiar los horarios, Si en Baleares y el levante amanece antes por qué tienen que empezar los colegios, que son los que dan el pistoletazo de salida del inicio del día, a la misma hora que en Galicia que amanece hora y media después. Porque no empezar los colegios y los funcionarios en las comunidades mediterráneas a las 8:00, en el centro a las 9:00 y en el oeste a las 9:30? Con una medida tan sencilla ya cambiarías mucho hábitos y horarios del resto de trabajadores adaptándose cada comunidad a los horario del sol en su territorio, independientemente de que sigamos teniendo la misma hora que en Varsovia.
0
K
6
#73
erizomann
El problema si adaptamos el horario de Londres siguen siendo los horarios de la vida en España, horarios comerciales, escolares, no tendrían sentido con el horario de Portugal o Londres. Niños saliendo del colegio de noche, que sentido tiene, o adelantamos los horarios de los colegios, comercios, etc o mejor nos quedamos con el de verano.
0
K
6
Ver toda la conversación (
80
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Yo creo que con decir que fue Franco quien lo puso se aplicaría sin mucha lucha
Yo creo que con decir que fue Franco quien lo puso se aplicaría sin mucha lucha
Ni de coña. Cada año, cada vez que se cambia la hora escucho a todo dios quejarse del horario de invierno. Y vivo en Galicia, más al este será peor.
#1 Sería lo suyo. Si a eso se añadiesen horarios de vida y trabajo como los europeos, la conciliación e, incluso, la producción mejoraría. Porque eso de terminar de comer pasadas las 15:00 muy practico no es. Y lo de acostarse a medianoche pues tampoco.
Lo de la conciliación es algo que tenéis tendencia a mezclar con el huso horario y no tiene nada que ver. Así a vuelapluma: trabajar 35 horas a la semana en vez de 40 ayudan mucho más, el teletrabajo también, limitar la jornada partida y seguro que me dejo unas pocas.
Los que doblan el lomo pueden estar hora y cuarto con focos si eso implica no deshidratarse bajo el sol en pleno Octubre.
En Barcelona estaría prácticamente de día las 4:00 de la madrugada, para las 4:45 estaría de día en todo el país, que ya me puedes explicar de que te puede servir que esté de día a esas horas si estás durmiendo, y entre las 20:00 - 20:50 de noche.
PD: Por cierto, te veo un pelín "obsesionao" con el tema:
www.meneame.net/search?u=Katos&w=comments&q=Franco
Totalmente sensato que en verano esté prácticamente de día a las 3:55 de la madrugada en Girona, a eso de las 4:00 en Barcelona y a las 4:15 - 4:20 en Santander, Bilbao, Burgos, Valladolid, Zaragoza y Valencia, a las 4:30 en Gijón, León, Madrid, Granada y Almería, y para las 4:45 en Galicia, Salamanca, Cáceres, Badajóz, Sevilla, Málaga y Cádiz.
Y de noche entre las 20:00 - 20:40 de la tarde.
Y en invierno, también sería algo sublime del… » ver todo el comentario
Con el tiempo acostumbrados a que a las 20:00 sea de noche en prácticamente cualquier época del año, la jornada se terminaría reduciendo naturalmente.
Es en parte por la horario de verano que tenemos tantas horas de trabajo.
#27 Es decir, quieres que se haga de día a las seis de la mañana y de noche a las seis de la noche. Y que en verano amanezca a las cinco o antes.
No tiene sentido ninguno.
Pon el horario que corresponde y pide que cambien el horario de entrada a los trabajos. Asi saldras antes y aun te quedaran un par de horas de sol.
Las horas de sol son las mismas la cosa es como se aprovechan.
Por otra parte, entiendo… » ver todo el comentario
Hay que ser miserable para no tener eso y pedirlo.
A una hora en la que cualquier persona que no tenga trastornos del sueño va a estar en la cama los dias que no trabaje. Es decir, que estamos tirando horas de luz solar a la basura.
Edit: Bueno, segun Google ahora amanece a las 7AM, tampoco es tan pronto, me esperaba que fuese mas temprano. Aun así mejor sería si amaneciese a las 8AM.
Salir a una hora normal permitiría conciliar mejor, tener mas tiempo para deporte, familia, tener horarios de ocio mas normales sin tener que llegar a casa a las 11 de la noche.
Incluso los supermercados podrían cerrar a una hora normal y no a las 10 de la noche.
Los niños irían al cole a las 8:00 que son las 9:00 de ahora. La gente iría a cenar a partir de las 18:00-19:00 que es como se hace en el resto de Europa. De esa manera podrías tener a restaurantes abiertos de 12:00 a 22:00, diez horas abiertos, que te da para que los trabajadores no tengan que ir y venir de su casa como hacen ahora. Y si tienen turnos y medias jornadas mejor.
Las tiendas pequeñas que no puedan tener turnos y oficinas… » ver todo el comentario
El colegio puede empezar a las 8:00 y la gente puede cenar a partir de las 18:00-19:00.
El otro día le ponía las peras al cuarto en Twitter a uno de sus "periodistas", Marcos Ondarra, que decía que, en la DANA de Valencia de hace un año, el Gobierno no había activado a la UME hasta 4 días después, cuando, primero, quien activa la UME en un nivel de alerta 2 es el gobierno autonómico afectado y, segundo,… » ver todo el comentario
No hace falta cambiar la hora para cambiar los horarios respecto al sol.
En 1634 el cardenal Richelieu con sus astrónomos, matemáticos, concluyeron que la isla de El Hierro era el candidato neutro.
www.elespanol.com/ciencia/investigacion/20180128/espana-pudo-robarle-m
A las 12 pm el sol debe estar en su punto más alto, en su cenit.
Ahora podemos seguir haciendo el imbécil y pedir que se haga de noche a las 23 pm en verano y querer que en invierno haya 16 horas de sol.
Podemos ponernos una hora menos, pero entonces habría que empezar a poner las jornadas laborales hasta las 16:30 o17:00 y no hasta las 17:30,18:00 o más…
Edit: en mi opinión es mucho más perjudicial para la salud el hecho de estar trabajando y ver cómo acaba el día, se hace de noche, y aún te queda una hora o dos más…
De todas formas, la queja del cambio de hora me ha parecido siempre tan banal y exagerada...