‘¿Soy nieto de ese monstruo?’: Así se enteró un terapeuta de parejas de Málaga que el criminal nazi Heinrich Himmler es su abuelo

‘¿Soy nieto de ese monstruo?’: Así se enteró un terapeuta de parejas de Málaga que el criminal nazi Heinrich Himmler es su abuelo

Una tarde cualquiera, en una vivienda de Málaga, Henrik Lenkeit decidió desconectar. Había tenido una mañana complicada atendiendo a parejas en crisis —es su trabajo como terapeuta— y, agotado, encendió el televisor. En la pantalla, un documental sobre el nazismo repasaba la vida de Heinrich Himmler, jefe de las SS y uno de los principales responsables del Holocausto. Una de las peores personas que el planeta Tierra ha conocido. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Hasta que un gesto rutinario, casi banal, cambió su vida. Movido por la curiosida

themarquesito #1 themarquesito
Correcta actitud: "Si pudiera devolver la vida a mi abuelo, le daría una buena paliza"
Cristian_AC #3 Cristian_AC
"Los pecados del padre no pasan al hijo". De las pocas cosas que me gustan de la biblia y que mucha gente no entiende y condena a inocentes muchas veces... Y en este caso más este hombre, hasta ayer no sabía nada del pasado de su abuelo y menos simpatiza con su visión.
Olepoint #4 Olepoint *
¿ Dónde están los monstruos ? Alrededor nuestro.

Durante 20 años fui monitor de deportes de riesgo en un club con cientos de personas que iban y venían, así que tenía que "calar" rápido a aquellos que podían ser peligrosos en las situaciones de riesgo, sobre todo para el grupo.

Todo el mundo nada más llegar al club trataba de ganarse mi amistad y la de los "veteranos", de ganarse mi confianza, mostraban lo mejor de ellos, así que no era tarea fácil, y así diseñé la…
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
#4 Admirable, qué buena idea.
Rivethead #6 Rivethead
#5 es que solo jodería que fuese igual xD
reithor #2 reithor
Le honra no comportarse como su abuelo.
#5 Katos
#2 es que que tu abuelo haya hecho algo no implica que tu también lo hagas.
oceanon3d #8 oceanon3d
La persona se hace con la educación y amor de su familia no con su genética.
Difunto #7 Difunto
Me gustaría saber cual es la realidad de puertas para dentro.. casi seguro que tendrá la foto de su abuelo colgada junto al resto de la familia y en uniforme.
