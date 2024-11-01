edición general
Sandra Golpe, la presentadora del bulo sobre Podemos y ETA, participa en un foro que reivindica el "rigor y credibilidad" de los medios frente a las redes sociales

La directora de los informativos de Antena 3 que, en 2016, junto con Álvaro Zancajo, dieron paso a un vídeo en el que vinculaban a Podemos y la CUP con ETA, ha participó esta semana en Madrid de un foro de debate con el objetivo de reivindicar el “rigor y la credibilidad” de los medios de comunicación tradicionales frente a las redes sociales que la presentadora califica de “jungla digital”. Puso en valor “el valor de los medios de comunicación, del periodista que verifica, que contrasta antes de emitir” y la responsabilidad de los medios...

| etiquetas: sandra golpe , redes sociales , medios de comunicación
10 comentarios
Comentarios destacados:      
Ashlie #8 Ashlie
#7 Intxaurrondo no presenta unos informativos, su programa es una tertulia política. La diferencia es obvia.
alcama #9 alcama
#8 Vallés da la noticia y luego opina , justo lo que hacen todos los medios de comunicacion .
¿o no sabes que en los periodicos hay Editorial donde el medio se expresa?

No mezcla mentiras con verdades. Lo que pasa es que lo que cuenta no os gusta porque pone en evidencia al Gobierno
pitercio #2 pitercio *
Otra muñeca del equipo cobra. De las que por méritos propios no cobraría gran cosa.
talaspelotas #6 talaspelotas
#2 Proximo Premio Planeta 2026 :troll:
talaspelotas #4 talaspelotas
#3 Hombre, si informara de los pufos del PP aunque fuera un dia al mes, quizá lo miraría con otros ojos
Ashlie #5 Ashlie
#3 Vallés disfraza la opinión de información. Y esa opinión no es otra que la expresión de los intereses de los dueños de A3 media. Cualquier ciudadano crítico lo tendría atravesado. Pobre tú.
alcama #7 alcama
#5 Claro, porque Intxaurrondo no da opiniones a las ordenes del partido. Y con dinero público
talaspelotas #1 talaspelotas
Versión con sujetador del Valles< Antena 3...
alcama #3 alcama
#1 Tenéis atravesado a Vallés, eh , jajajaja. Eso de que informe de los pufos del Gobierno no lo soportais
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
Han cogido buena pieza para ese foro ella y Antena3 se sabe por donde van y que vientos llevan
