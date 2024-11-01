Sandra Golpe, la presentadora del bulo sobre Podemos y ETA, participa en un foro que reivindica el "rigor y credibilidad" de los medios frente a las redes sociales

La directora de los informativos de Antena 3 que, en 2016, junto con Álvaro Zancajo, dieron paso a un vídeo en el que vinculaban a Podemos y la CUP con ETA, ha participó esta semana en Madrid de un foro de debate con el objetivo de reivindicar el “rigor y la credibilidad” de los medios de comunicación tradicionales frente a las redes sociales que la presentadora califica de “jungla digital”. Puso en valor “el valor de los medios de comunicación, del periodista que verifica, que contrasta antes de emitir” y la responsabilidad de los medios...