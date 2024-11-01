·
3
61 clics
61
clics
La nueva y sofisticada "cortina de hierro" que Europa está construyendo para protegerse de un posible ataque de Rusia
En 1946, Winston Churchill declaró que una "cortina de hierro" había descendido a través de Europa "desde Stettin en el Báltico, hasta Trieste en el Adriático". Ahora es Occidente quien está levantando las barreras.
noticias
actualidad
12 comentarios
#2
Leon_Bocanegra
Pero no era un Telón de Acero?
2
K
36
#3
Dr.Who
#2
más cortina de humo en realidad...
4
K
65
#4
Kasterot
#2
creo que lo estamos pagando a costo de visillo tejido en hilo de oro.
Todo por recuperar la industria de nuestros "socios"
0
K
13
#5
Meneacer
#2
Desde luego, suena mejor, porque una cortinilla, por mucho que sea de hierro no da miedo... pero
es.wikipedia.org/wiki/Cortina_de_Hierro
0
K
10
#7
YoSoyTuPadre
#2
La UE no está económicamente para telones, cortinilla del chino y a tirar millas
0
K
11
#12
ur_quan_master
#7
lo más barato sería desarrollar disuasión nuclear propia y prescindir del "aliado" trasatlántico
0
K
12
#6
berkut
Cortina de hierro en forma de rodilleras para felársela a Trump
1
K
16
#8
Suleiman
De hierro? De papel albal....
0
K
13
#1
YoSoyTuPadre
*
Que giritos da la historia
El lado que levanta estos tipos de muros no suele ser el correcto
0
K
11
#11
vicvic
#1
El lado correcto debe ser el que asesina e invade a nuestros vecinos ucranianos. Ah no que estos son blanquitos y no importan sus vidas.. Lado correcto dice...
1
K
2
#10
arturios
Y para protegemos de Rusia por que... ¿?
0
K
10
#9
luckyy
Seguir leyendo y publicando noticias de este panfleto es ridículo
0
K
6
