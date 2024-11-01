edición general
La nueva y sofisticada "cortina de hierro" que Europa está construyendo para protegerse de un posible ataque de Rusia  

En 1946, Winston Churchill declaró que una "cortina de hierro" había descendido a través de Europa "desde Stettin en el Báltico, hasta Trieste en el Adriático". Ahora es Occidente quien está levantando las barreras.

Leon_Bocanegra
Pero no era un Telón de Acero?
Dr.Who
#2 más cortina de humo en realidad...
Kasterot
#2 creo que lo estamos pagando a costo de visillo tejido en hilo de oro.
Todo por recuperar la industria de nuestros "socios"
Meneacer
#2 Desde luego, suena mejor, porque una cortinilla, por mucho que sea de hierro no da miedo... pero es.wikipedia.org/wiki/Cortina_de_Hierro
YoSoyTuPadre
#2 La UE no está económicamente para telones, cortinilla del chino y a tirar millas
ur_quan_master
#7 lo más barato sería desarrollar disuasión nuclear propia y prescindir del "aliado" trasatlántico
berkut
Cortina de hierro en forma de rodilleras para felársela a Trump
Suleiman
De hierro? De papel albal....
YoSoyTuPadre
Que giritos da la historia :palm:

El lado que levanta estos tipos de muros no suele ser el correcto
vicvic
#1 El lado correcto debe ser el que asesina e invade a nuestros vecinos ucranianos. Ah no que estos son blanquitos y no importan sus vidas.. Lado correcto dice... :wall: :wall: :wall: :wall:
arturios
Y para protegemos de Rusia por que... ¿?
luckyy
Seguir leyendo y publicando noticias de este panfleto es ridículo
