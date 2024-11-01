edición general
13 meneos
43 clics

Nuestra deuda con Cuba

La gente que no sabe de principios, que no entiende que haya personas que estén dispuestas a todo sacrificio por sus ideales y por su sentido del deber, empezaron su carga de ataques calificándoles como mercenarios. Los 32 fueron a arriesgar y entregar la vida cumpliendo una tarea revolucionaria y, conociendo la historia cubana, fueron seleccionados, entre los mejores, por sus habilidades y por su incorruptible compromiso revolucionario.

| etiquetas: venezuela , cuba , eeuu , invasión
10 3 2 K 143 opinion
15 comentarios
10 3 2 K 143 opinion
Comentarios destacados:    
plutanasio #3 plutanasio
La gente que no sabe de principios, que no entiende que haya personas que estén dispuestas a todo sacrificio por sus ideales y por su sentido del deber, empezaron su carga de ataques calificándoles como mercenarios. Los 32 fueron a arriesgar y entregar la vida cumpliendo una tarea revolucionaria y, conociendo la historia cubana, fueron seleccionados, entre los mejores, por sus habilidades y por su incorruptible compromiso revolucionario.

Mecagonros, parece que estoy leyendo eso que…   » ver todo el comentario
4 K 57
Fj_Bs #8 Fj_Bs
#3 suena lindo , pero no quita Venezuela pagaba por ese servicio, con Cuba nada es gratis
0 K 8
Fartón_Valenciano #4 Fartón_Valenciano *
Lo repito, lo que ha hecho Trump no tiene justificación, a Trump solo le interesa el petróleo venezolano, le da igual los presos politicos venezolanos y demás, ahora bien, esos cubanos estaban protegiendo a un dictador que utilizo la represión contra su propio pueblo...
3 K 49
Fj_Bs #7 Fj_Bs
#4 Trmpo lo afirmo , operacion sin victimas , sera Cabron
0 K 8
#1 Barriales
Viva Cuba Libre!!!!!
3 K 31
Fj_Bs #5 Fj_Bs
#1 pero con elecciones libres ? casalidad estaba alla , y todos los candidatos eran afiliados a PCC ,,,
0 K 8
javierchiclana #10 javierchiclana
#1 Mercenarios como guardia personal de un dictador... mi deuda con ellos es cero.
0 K 20
#11 Barriales
#10 no me llores.
0 K 7
Findeton #12 Findeton
#1 ¿Pero no dijo el gobierno de Cuba que era infame decir que tenían tropas en Venezuela?

i.imgur.com/m04gtRX.mp4
0 K 9
#13 Barriales
#12 viva Cuba libre
0 K 7
#2 Juantxi
Es igual un montón de negacionistas del bloqueo seguirán negándolo pase lo que pase y criminaizando a Cuba por haber colonizado Venezuela. Todo un delirio para justificar el abuso de los usanos, que ha dejado bien claro el Presidente Trump que ya no habla de democracia y libertad, sino directamente del botin que se llevarán.
1 K 30
YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo
a mí la presencia de militares extranjeros en un país, sin el permiso de la población de ese país, me parece un ataque a la soberanía de ese país, lo haga Cuba o lo haga EE.UU.
0 K 20
berkut #15 berkut
#9 ¿Y pones en el mismo rasero la presencia de militares cubanos en Venezuela acordada mutuamente por los gobiernos de ambos países, con penetrar violentamente en Venezuela y llevarse a su presidente como ha hecho USA?
0 K 11
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
La gente con principios no hace distinciones entre dictaduras porque sean de derechas o de izquierdas.
0 K 17
Niessuh #14 Niessuh
Que los hayan abatido sin haberse cobrado ni una baja estadounidense debe ser bastante humillante
0 K 10

menéame