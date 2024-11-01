¿NUCLEAR O GAS? La transición energética será nuclear y renovable, o no será

Llega el momento de abandonar la falsa e interesada disyuntiva entre nuclear y renovables. La evidencia científica y tecnológica demuestra que las tecnologías sostenibles no deben competir, sino complementarse. Porque cuando el viento cesa o el sol se oculta, el sistema eléctrico no puede detenerse. Por tanto, la cuestión no es nuclear o renovables, sino renovables con nuclear o renovables con gas. Así lo advierte la Agencia Internacional de la Energía: "Lograr emisiones netas cero a nivel mundial será más difícil sin la energía nuclear".