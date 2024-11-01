¿NUCLEAR O GAS? La transición energética será nuclear y renovable, o no será

Llega el momento de abandonar la falsa e interesada disyuntiva entre nuclear y renovables. La evidencia científica y tecnológica demuestra que las tecnologías sostenibles no deben competir, sino complementarse. Porque cuando el viento cesa o el sol se oculta, el sistema eléctrico no puede detenerse. Por tanto, la cuestión no es nuclear o renovables, sino renovables con nuclear o renovables con gas. Así lo advierte la Agencia Internacional de la Energía: "Lograr emisiones netas cero a nivel mundial será más difícil sin la energía nuclear".
| etiquetas: nuclear , gas , renovables , residuos , co2
¿Cuál es el problema si fallan 100 molinos de viento? ¿Y si lo que falla es una central nuclear?
En caso de guerra ¿Cuál es la repercusión de bombardear una central solar? ¿y una nuclear?
En caso de accidente ¿Qué ocurre si es en una central eólica o solar? ¿y si es una nuclear?
En caso de catástrofe natural ¿Qué ocurre si esta impacta en una central eólica o solar? ¿y si es nuclear?
