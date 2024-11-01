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El novio de Ayuso pagó 17.500 euros a su socio detenido en EEUU por el alquiler de una oficina en su 'chalet empresarial'
ElPlural.com ha accedido al contrato de alquiler del inmueble, situado en Hortaleza (Madrid), y por el que González Amador pagaba 875 euros mensuales
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#1
cenutrios_unidos
Todo huele tan bien en esta pareja.
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#2
obmultimedia
#1
Es su testaferro.
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#4
ochoceros
#1
Sinceramente, el montante es tan poco dinero que hasta podría ser legal, viendo lo que mueve esta gente en cada pufo.
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#6
oceanon3d
*
#4
El PP es experto en las finas lineas porosas entre lo ilegal y lo legal ... y para pulir detalles tienen un control casi omnívoro de la altas salas de la justicia.
Toda su política de privatización de lo publico es corrupción encubierta sin mas: literalmente. Para este partido España es una inmensa empresa a la ordeñar y que sacar beneficios para unos pocos. Hay que ser muy idiota para no verlo y mas aun para ser de clase obrera votarlos para que lo hagan.
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#5
oceanon3d
#1
La pregunta pertinente es ¿fue antes novio o testaferro? ¿solo de Ayuso o del PP en general?
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#7
PerritaPiloto
#5
El testaferro de González Amador parece que testaferreaba para bien para otros.
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#3
ansiet
Me gusta la fruta....
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Toda su política de privatización de lo publico es corrupción encubierta sin mas: literalmente. Para este partido España es una inmensa empresa a la ordeñar y que sacar beneficios para unos pocos. Hay que ser muy idiota para no verlo y mas aun para ser de clase obrera votarlos para que lo hagan.