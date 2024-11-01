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El novio de Ayuso pagó 17.500 euros a su socio detenido en EEUU por el alquiler de una oficina en su 'chalet empresarial'

El novio de Ayuso pagó 17.500 euros a su socio detenido en EEUU por el alquiler de una oficina en su 'chalet empresarial'

ElPlural.com ha accedido al contrato de alquiler del inmueble, situado en Hortaleza (Madrid), y por el que González Amador pagaba 875 euros mensuales

| etiquetas: gonzález amador , socio , alquiler
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7 comentarios
21 5 0 K 316 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Todo huele tan bien en esta pareja.
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obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Es su testaferro.
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ochoceros #4 ochoceros
#1 Sinceramente, el montante es tan poco dinero que hasta podría ser legal, viendo lo que mueve esta gente en cada pufo.
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oceanon3d #6 oceanon3d *
#4 El PP es experto en las finas lineas porosas entre lo ilegal y lo legal ... y para pulir detalles tienen un control casi omnívoro de la altas salas de la justicia.

Toda su política de privatización de lo publico es corrupción encubierta sin mas: literalmente. Para este partido España es una inmensa empresa a la ordeñar y que sacar beneficios para unos pocos. Hay que ser muy idiota para no verlo y mas aun para ser de clase obrera votarlos para que lo hagan.
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oceanon3d #5 oceanon3d
#1 La pregunta pertinente es ¿fue antes novio o testaferro? ¿solo de Ayuso o del PP en general?
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#7 PerritaPiloto
#5 El testaferro de González Amador parece que testaferreaba para bien para otros.
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ansiet #3 ansiet
Me gusta la fruta....
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menéame