Nos llevan diciendo que el gorro es fundamental contra el frío. La realidad es que no es más importante que unos guantes

Cuando se va aproximando el invierno, son muchas las personas que no pueden salir a la calle sin algunos elementos que son básicos, como una chaqueta, unos guantes o un buen gorro

#1 poxemita
¿Lo han hecho con perspectiva de alopecia? Porque creo que no.
maspipinobreve #9 maspipinobreve
#1 No, porque el frio que puedes sentir en la calvorota muchos mindundis ni lo sospechan.
#20 poxemita
#9 igual cabezashuecas no tienen ese problema por aquello de que el aire es un buen aislante, pero si tienes un jugoso y efervescente cerebro la falta de gorro en invierno es nefasta.
McGorry #2 McGorry
¿Puedo dejar de peinarme si me pongo guantes?
Lupus #3 Lupus
En cuanto cobsiga meter la cabeza en el bolsillo le doy la razón al titular.
Graffin #7 Graffin
#3 Tal cual.
Asimismov #4 Asimismov *
Si, el gorro es funda mental :tinfoil:
como los guantes son fundas digitales.

Ya me voy.
maspipinobreve #11 maspipinobreve
#4 Si, anda, vete que te meto una ráfaga microondas que te recaliento. :tinfoil:
#5 Tensk
Como greñudo desde hace eones, el gorro ayuda pero los guantes son más necesarios.
juliusK #6 juliusK
¿Se puede ser ecléctico? Yo necesito ambos. Debería haber una categoría de @xatacadas para este tipo de nonoticias.
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo *
Esto ya es viejo. Todo viene de un estudio mal hecho que decía que el calor se pierde mayormente por la cabeza.
PD: palabra "mantra" en el texto de la noticia. ¬¬
maspipinobreve #10 maspipinobreve
#8 De mal hecho nada, por el cuello y por la cabeza se va el calor a raudales.
maspipinobreve #17 maspipinobreve
#13 He trabajado muchos años a temperaturas invernales entre -15º y -23º, si crees que puedes superar mi experiencia con tus artículos te aconsejo unos años de experiencia de campo.
MoñecoTeDrapo #18 MoñecoTeDrapo *
#17 Experiencia personal, la base de la ciencia.
¿No me digas que a ti te funciona?
#12 Troll_hunter
La nonoticia del día
ninyobolsa #14 ninyobolsa
No sabia que existia tal dialectica entre gorro y guantes
Ramen #15 Ramen
Eso es porque no han usado una buena boina/txapela.
EvilPreacher #16 EvilPreacher
La idea de la importancia del gorro fue promovida por el lobby de los calvos :-P
