·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5282
clics
El ingenioso camuflaje de las carreteras en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial
4999
clics
¿Cómo se comunicaban Carlos V e Isabel de Portugal? Lo tuvieron claro desde el primer día
3287
clics
Mapa interactivo de todos los castillos de España
3808
clics
Un mal ejemplo
4341
clics
Operación therians: cómo organiza la ultraderecha una distracción coordinada que blinda el poder
más votadas
285
Empresa de verificación de identidad para Chatgpt, Roblox, Discord, LinkedIn... envía datos al aparato de vigilancia estadounidense con 269 verificaciones distintas (ENG)
487
La Justicia archiva sin investigar el intento de soborno de López Madrid al comisario del caso de acoso a la doctora Pinto
360
El 10% más rico del planeta concentra la mayor parte del impacto climático. Lo que revela un estudio sobre quién empuja realmente el calentamiento global
274
Nacho Vegas: "No quiero ser yo quien diga que en Xixón hay un juez que es un fascista de mierda, a ver si me va a pasar algo"
470
Trump envía un barco hospital a Groenlandia para los "enfermos sin atención" y Dinamarca responde que allí tienen sanidad "gratuita"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
46
clics
Nos llevan diciendo que el gorro es fundamental contra el frío. La realidad es que no es más importante que unos guantes
Cuando se va aproximando el invierno, son muchas las personas que no pueden salir a la calle sin algunos elementos que son básicos, como una chaqueta, unos guantes o un buen gorro
|
etiquetas
:
gorro
,
invierno
,
frío
,
guantes
1
0
1
K
0
ciencia
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
1
K
0
ciencia
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
poxemita
¿Lo han hecho con perspectiva de alopecia? Porque creo que no.
2
K
24
#9
maspipinobreve
#1
No, porque el frio que puedes sentir en la calvorota muchos mindundis ni lo sospechan.
1
K
17
#20
poxemita
#9
igual cabezashuecas no tienen ese problema por aquello de que el aire es un buen aislante, pero si tienes un jugoso y efervescente cerebro la falta de gorro en invierno es nefasta.
0
K
10
#2
McGorry
¿Puedo dejar de peinarme si me pongo guantes?
2
K
25
#3
Lupus
En cuanto cobsiga meter la cabeza en el bolsillo le doy la razón al titular.
8
K
66
#7
Graffin
#3
Tal cual.
0
K
9
#4
Asimismov
*
Si, el gorro es funda mental
como los guantes son fundas digitales.
Ya me voy.
4
K
59
#19
Un_señor_de_Cuenca
#4
1
K
27
#11
maspipinobreve
#4
Si, anda, vete que te meto una ráfaga microondas que te recaliento.
0
K
7
#5
Tensk
Como greñudo desde hace eones, el gorro ayuda pero los guantes son más necesarios.
0
K
10
#6
juliusK
¿Se puede ser ecléctico? Yo necesito ambos. Debería haber una categoría de
@xatacadas
para este tipo de nonoticias.
0
K
7
#8
MoñecoTeDrapo
*
Esto ya es viejo. Todo viene de un estudio mal hecho que decía que el calor se pierde mayormente por la cabeza.
PD: palabra "mantra" en el texto de la noticia.
1
K
13
#10
maspipinobreve
#8
De mal hecho nada, por el cuello y por la cabeza se va el calor a raudales.
0
K
7
#13
MoñecoTeDrapo
#10
ya en 2008:
www.planetacurioso.com/es-cierto-que-con-el-frio-es-por-la-cabeza-por-
0
K
10
#17
maspipinobreve
#13
He trabajado muchos años a temperaturas invernales entre -15º y -23º, si crees que puedes superar mi experiencia con tus artículos te aconsejo unos años de experiencia de campo.
0
K
7
#18
MoñecoTeDrapo
*
#17
Experiencia personal, la base de la ciencia.
¿No me digas que a ti te funciona?
1
K
24
#12
Troll_hunter
La nonoticia del día
0
K
10
#14
ninyobolsa
No sabia que existia tal dialectica entre gorro y guantes
1
K
26
#15
Ramen
Eso es porque no han usado una buena boina/txapela.
0
K
10
#16
EvilPreacher
La idea de la importancia del gorro fue promovida por el lobby de los calvos
1
K
26
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
como los guantes son fundas digitales.
Ya me voy.
PD: palabra "mantra" en el texto de la noticia.
www.planetacurioso.com/es-cierto-que-con-el-frio-es-por-la-cabeza-por-
¿No me digas que a ti te funciona?