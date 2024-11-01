"Nos estamos hundiendo más": los iraníes se preparan para ataques a la infraestructura civil de su país mientras se acerca la fecha límite de Trump

Los iraníes han estado reaccionando a la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de que destruirá las plantas de energía y los puentes de Irán a menos que el país reabra el estrecho de Ormuz. Trump dijo en una publicación en redes sociales cargada de groserías el domingo que "el martes será el Día de las Plantas de Energía y el Día de los Puentes, todo junto, en Irán. No habrá nada igual!!!".
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Cuanto antes se aísle a este régimen, mejor.
es.wikipedia.org/wiki/Falso_dilema
Esta bien que al menos reconozcan que el artículo viene sesgadísimo de fábrica: como mínimo son rigurosos. Pero el problema es que si todos son "opositores al régimen", no tenemos el otro punto de vista, que también sería interesante.
Que adalides del mundo libre.
¿Escuchas, Pedrito Sanchez?