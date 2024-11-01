"Nos estamos hundiendo más": los iraníes se preparan para ataques a la infraestructura civil de su país mientras se acerca la fecha límite de Trump

Los iraníes han estado reaccionando a la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de que destruirá las plantas de energía y los puentes de Irán a menos que el país reabra el estrecho de Ormuz. Trump dijo en una publicación en redes sociales cargada de groserías el domingo que "el martes será el Día de las Plantas de Energía y el Día de los Puentes, todo junto, en Irán. No habrá nada igual!!!".