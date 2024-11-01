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"Nos estamos hundiendo más": los iraníes se preparan para ataques a la infraestructura civil de su país mientras se acerca la fecha límite de Trump

"Nos estamos hundiendo más": los iraníes se preparan para ataques a la infraestructura civil de su país mientras se acerca la fecha límite de Trump

Los iraníes han estado reaccionando a la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de que destruirá las plantas de energía y los puentes de Irán a menos que el país reabra el estrecho de Ormuz. Trump dijo en una publicación en redes sociales cargada de groserías el domingo que "el martes será el Día de las Plantas de Energía y el Día de los Puentes, todo junto, en Irán. No habrá nada igual!!!".

| etiquetas: iraníes , preparan , ataques , infraestructura , civil , trump
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
XtrMnIO #7 XtrMnIO *
El Eje GringoSionista es el principal enemigo de la humanidad.

Cuanto antes se aísle a este régimen, mejor.
3 K 60
#3 luckyy
Y el mundo permanece de brazos cruzados contra este hdp y frente a los EEUU
2 K 43
ipanies #4 ipanies
#3 De brazos cruzados noooo!! Estamos preparando Eurovisión y el mundial de fútbol con los asesinos.
9 K 147
Thirsty #9 Thirsty
#4 Y tu querida Rusia China que hace ?
4 K -29
Herumel #10 Herumel
#9 Posología: 1 cada 8 horas:
es.wikipedia.org/wiki/Falso_dilema
0 K 13
Yorga77 #5 Yorga77
#3 Se están preparando para una posible desconexión de USA es lo único que pueden hacer. Ten en cuenta que quien manda ahora, podría intentar golpes de estado en países aliados solo por que sí (cosa que creo que ya esta intentando) para recabar apoyos.
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Yorga77 #1 Yorga77
En este mundo actual siempre pagamos los mismos. :foreveralone:
1 K 31
DocendoDiscimus #6 DocendoDiscimus
La BBC ha logrado hablar con varios iraníes —todos opositores al actual gobierno— a pesar de que es muy difícil contactar con personas dentro de Irán debido al apagón de internet impuesto por las autoridades hace más de cinco semanas.

Esta bien que al menos reconozcan que el artículo viene sesgadísimo de fábrica: como mínimo son rigurosos. Pero el problema es que si todos son "opositores al régimen", no tenemos el otro punto de vista, que también sería interesante.
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Además de estarle robando el petróleo a espuertas los americanos.

Que adalides del mundo libre.
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sleep_timer #8 sleep_timer *
Yo iría cambiando la infraestructura de redes por cacharritos chinos por si acaso.
¿Escuchas, Pedrito Sanchez?
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menéame