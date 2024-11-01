Nocturnidad y quesería: roban mediante butrón 3.600 kilos de tortas del Casar en Cáceres por un valor de 60.000 euros

Durante la madrugada del lunes al martes, un robo cuidadosamente planeado sacudió a la quesería artesanal Los Casareños, ubicada en el polígono industrial de Casar de Cáceres. Unos individuos aún no identificados sustrajeron unos 3.600 kilos de queso, empleando la técnica del butrón para acceder a las instalaciones. El valor estimado del botín asciende a 60.000 euros, una cifra considerable que ha generado gran preocupación entre los responsables del negocio y el entorno local.También se reportaron otros robos con el mismo modus operandi.