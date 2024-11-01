edición general
Nocturnidad y quesería: roban mediante butrón 3.600 kilos de tortas del Casar en Cáceres por un valor de 60.000 euros

Durante la madrugada del lunes al martes, un robo cuidadosamente planeado sacudió a la quesería artesanal Los Casareños, ubicada en el polígono industrial de Casar de Cáceres. Unos individuos aún no identificados sustrajeron unos 3.600 kilos de queso, empleando la técnica del butrón para acceder a las instalaciones. El valor estimado del botín asciende a 60.000 euros, una cifra considerable que ha generado gran preocupación entre los responsables del negocio y el entorno local.También se reportaron otros robos con el mismo modus operandi.

nopolar #1 nopolar
La voto nada mas que por el titular.
Apotropeo #4 Apotropeo *
#1 A los Cacereños les han robado en los Casareños.
La noticia es puro virtuosismo
o_o
#3 Suleiman
Teniendo en cuenta el producto tiene que ser algo planificado o contratado. Se ha de mantener en condiciones de temperatura, hay una caducidad.... Y que no van a poner un puesto de queso en la carretera para venderlas.
#2 Tronchador.
Suena a "No estoy vendiendo, voy a cobrar el seguro por robo".
