Noam Chomsky, el capitalista de closet

Cuando pregunté a Chomsky sobre su cartera de inversiones, volvió a la defensiva de "¿qué más puedo hacer?": "¿Debería vivir en una cabaña en Montana?", preguntó. Fue una astuta evasiva retórica. Chomsky declaraba que simplemente no hay forma de evitar involucrarse en el mercado bursátil salvo una retirada total del sistema capitalista. Desde luego, él sabe que no es así. Hoy en día existen fondos alternativos que permiten invertir dinero en empresas "verdes" o "socialmente responsables". Simplemente no ofrecen el máximo rendimiento disponible.

#1 guillersk
- Los camiones deben ser de todos!!
- Si !
- Los coches deben ser de todos!!
- Claro !!
- Las bicicletas deben ser de todos!!
- ehh bueno no, que yo tengo una bicicleta
#4 VFR *
este no es uno de los compañeros de Epstein?
Enero2025 #2 Enero2025
Comunistas de salón de toda la vida
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Chomsky era anarquista. Muchos comunistas le habrían hecho un Trotsky en otra época.
Enero2025 #6 Enero2025
#3 tiene razón, estos hippies me parecen todos iguales.
Torrezzno #5 Torrezzno *
Me parece una falsa dicotomía pero un debate interesante que yo también me he planteado. Según Marx el mercado bursatil formaría parte de la explotación del trabajador, pero por otro lado puede servir al trabajador para hacer que su dinero se revalorize y por lo tanto seria positivo para el trabajador.

Al menos así lo veo yo y es la razón por la que no me quita el sueño tener una cartera de inversión.
bronco1890 #8 bronco1890
#5 El error es plantearte nada según una teoría económica formulada hace 200 años y que sólo ha llevado a la ruina cuando se ha intentado aplicar en el mundo real.
Parece que hasta Chomsky ha entendido que, aún en el marco marxista, él es un trabajador altamente cualificado que merece que le paguen por su intelecto lo que le pagan. No las chorradas de la izquierdita de peluche actual que pretende igualarnos a todos por abajo (menos a sus líderes claro).
azathothruna #7 azathothruna
Mi opcion es destruir el bloque colonizador.
Asi el capitalismo se curara, en parte.
