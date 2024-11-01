Noam Chomsky, el capitalista de closet

Cuando pregunté a Chomsky sobre su cartera de inversiones, volvió a la defensiva de "¿qué más puedo hacer?": "¿Debería vivir en una cabaña en Montana?", preguntó. Fue una astuta evasiva retórica. Chomsky declaraba que simplemente no hay forma de evitar involucrarse en el mercado bursátil salvo una retirada total del sistema capitalista. Desde luego, él sabe que no es así. Hoy en día existen fondos alternativos que permiten invertir dinero en empresas "verdes" o "socialmente responsables". Simplemente no ofrecen el máximo rendimiento disponible.
- Si !
- Los coches deben ser de todos!!
- Claro !!
- Las bicicletas deben ser de todos!!
- ehh bueno no, que yo tengo una bicicleta
Al menos así lo veo yo y es la razón por la que no me quita el sueño tener una cartera de inversión.
Parece que hasta Chomsky ha entendido que, aún en el marco marxista, él es un trabajador altamente cualificado que merece que le paguen por su intelecto lo que le pagan. No las chorradas de la izquierdita de peluche actual que pretende igualarnos a todos por abajo (menos a sus líderes claro).
Asi el capitalismo se curara, en parte.