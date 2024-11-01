Noam Chomsky, el capitalista de closet

Cuando pregunté a Chomsky sobre su cartera de inversiones, volvió a la defensiva de "¿qué más puedo hacer?": "¿Debería vivir en una cabaña en Montana?", preguntó. Fue una astuta evasiva retórica. Chomsky declaraba que simplemente no hay forma de evitar involucrarse en el mercado bursátil salvo una retirada total del sistema capitalista. Desde luego, él sabe que no es así. Hoy en día existen fondos alternativos que permiten invertir dinero en empresas "verdes" o "socialmente responsables". Simplemente no ofrecen el máximo rendimiento disponible.