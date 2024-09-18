edición general
No es xenofobia, es maldad

No es verdad que la inmigración sea ya el “segundo problema para los españoles”, como afirma la portavoz parlamentaria del PP. El barómetro de septiembre del CIS indica que la inmigración ocupa el décimo puesto entre los asuntos que los españoles señalan como primer problema que les afecta personalmente, y el quinto puesto en lo referido al conjunto del país.

No obstante, es cierto que el 20,7% de la población sitúa la inmigración como uno de los tres problemas principales de España en la actualidad, solo detrás de la vivienda.

#1 plainflea
El problema con esto del racismo y la xenofobia no es ni el racismo ni la xenofobia. El auténtico problema es el discurso ideologizado que quiere esconder cualquier problema que haya tras la acusación de racismo y xenofobia.

Es decir que lo que realmente quieren es impedir como sea que se vean los problemas reales que haya.
4 K 34
arturios #2 arturios *
Ayer los del Pp vasco tuvieron los santos cojones de pasearse por Lakua-Arriaga diciendo no a la inmigración, un barrio con cada vez más inmigrantes y cero de delincuencia, africanos, sudamericanos, blancos, moros, pakis, indues, negros, chinos, maketos de toda España, yo giputxi, también refugiados ucranianos, rusos, alemanes de la Mercedes, en fin, lo dicho, santos cojones tuvieron paseandose con su puto odio por este mi barrio.

#1 si, es un problema que se oculten algunos hechos bajo la escusa del rasista, pero estaría bien decir que los delitos no tienen tanta relación con el origen como con la pobreza.
8 K 121
Ihzan #6 Ihzan
#2 Pasean por Lakua porque allí no habrá problemas, pero negar el aumento de los delitos en Vitoria no creo que sea tampoco lo ideal

www.epdata.es/datos/crimen-asesinatos-robos-secuestros-otros-delitos-r

Faltaría por ver esos datos desglosados por nacionalidades para saber si el aumento de la inmigración es la causante o no
2 K 30
arturios #10 arturios
#6 O por nivel socio-económico, que también, hace muchos años hubo una primera oleada de inmigración marroquí, y no había problemas, claro, eran ingenieros y trabajadores especializados, así que eran bienvenidos.

Curiosamente, cuando en un barrio se produce un fuerte aumento de la delincuencia, en pocos años este sufre gentifricación, la casualidad...
1 K 25
Ihzan #14 Ihzan
#10 O por nivel socio-económico, que también, hace muchos años hubo una primera oleada de inmigración marroquí, y no había problemas, claro, eran ingenieros y trabajadores especializados, así que eran bienvenidos.

Venian a trabajar, fin. Preguntales a ellos que opinan de los que entran ilegalmente o delinquen.

Curiosamente, cuando en un barrio se produce un fuerte aumento de la delincuencia, en pocos años este sufre gentifricación, la casualidad...

¿E intentar acabar con la delicuencia que tal iria? Igual y todo los discursos de odio y racismo no calarían. No me creo que la mayoría de España sea racista, sino que esta hasta los cojones de la delincuencia
0 K 10
Andreham #15 Andreham
#14 Para acabar con la delincuencia el primer paso es no votar a PPSOE, que son los mayores delincuentes del país.
0 K 8
Spirito #7 Spirito *
#2 Ni los del PP ni los de VOX tienen cojones: solo entienden de piruletas.
0 K 8
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#2 0 delincuencia.. ejem...
0 K 10
arturios #11 arturios
#8 Bueno, el otro día robé un caramelo... (suspiro)
0 K 11
Gotsel #13 Gotsel *
#2 los delitos no tienen tanta relación con el origen como con la pobreza

Si A~B y B~C --> A~C
0 K 11
Sandilo #3 Sandilo *
La inmigración era el principal problema para los españoles en 2024:

elpais.com/espana/2024-09-18/la-inmigracion-es-el-principal-problema-p

Y ahora en 2025 la inmigración el segundo mayor problema para los españoles:

www.epdata.es/principales-problemas-espanoles-cis/c3184c5b-4330-4016-a

Así que sensacionalista o bulo. O mejor, afirmar que es falso es errónea.
5 K 28
oceanon3d #16 oceanon3d *
¿Que fue antes? ¿El huevo o la gallina?.

Hablamos de un problema que no existe ... al menos en una medida que pueda ser de preocupación sería. Un problema impostado porque un partido político no tiene discurso sobre economía, empleo, becas, de sandad, vivienda ni de nada. Los mediosz que controla la derecha sin casi todos y han creado con un ecosistema mediático para crear polémicas ficticias y dar guión al PP.

Es la única realidad aquí.
0 K 7
Hantonio_Horozco1488 #5 Hantonio_Horozco1488
¡Oh, qué sorpresa! Resulta que la inmigración “no es xenofobia”, es maldad. Claro, porque los poderosos, que controlan los medios, las leyes, la propiedad..., nunca tendrían ningún interés en dividir, o crear chivos expiatorios.
0 K 6
#9 Popsandbangs
#5 con mirar la sección “patronato” de la “fundación sistema” que tanto le gusta a #0 (porque no es la primera vez que nos la trae) ya sobran las palabras
2 K 29
Hantonio_Horozco1488 #12 Hantonio_Horozco1488
#9 Detalle importante es que escribe el artículo el mismísimo Rafael Simancas, al cual le han robado la alcaldía de Madrid y ahí está en su oficina de la Fundación Misco, con aire acondicionado y un mendrugo de pan duro.
2 K 24
Gry #4 Gry *
Es una fuente fácil de votos y un problema muy difícil de abordar a no ser que empieces a hacer cosas ilegales como Trump.

Solo hay que ver el "éxito" que han tenido los Tories en el Reino Unido, con un discurso en contra de los inmigrantes similar al del PP, gobernando durante 14 años seguidos.
1 K 2

