No es xenofobia, es maldad

No es verdad que la inmigración sea ya el “segundo problema para los españoles”, como afirma la portavoz parlamentaria del PP. El barómetro de septiembre del CIS indica que la inmigración ocupa el décimo puesto entre los asuntos que los españoles señalan como primer problema que les afecta personalmente, y el quinto puesto en lo referido al conjunto del país.
No obstante, es cierto que el 20,7% de la población sitúa la inmigración como uno de los tres problemas principales de España en la actualidad, solo detrás de la vivienda.
Es decir que lo que realmente quieren es impedir como sea que se vean los problemas reales que haya.
#1 si, es un problema que se oculten algunos hechos bajo la escusa del rasista, pero estaría bien decir que los delitos no tienen tanta relación con el origen como con la pobreza.
www.epdata.es/datos/crimen-asesinatos-robos-secuestros-otros-delitos-r
Faltaría por ver esos datos desglosados por nacionalidades para saber si el aumento de la inmigración es la causante o no
Curiosamente, cuando en un barrio se produce un fuerte aumento de la delincuencia, en pocos años este sufre gentifricación, la casualidad...
Venian a trabajar, fin. Preguntales a ellos que opinan de los que entran ilegalmente o delinquen.
¿E intentar acabar con la delicuencia que tal iria? Igual y todo los discursos de odio y racismo no calarían. No me creo que la mayoría de España sea racista, sino que esta hasta los cojones de la delincuencia
elpais.com/espana/2024-09-18/la-inmigracion-es-el-principal-problema-p
Y ahora en 2025 la inmigración el segundo mayor problema para los españoles:
www.epdata.es/principales-problemas-espanoles-cis/c3184c5b-4330-4016-a
Así que sensacionalista o bulo. O mejor, afirmar que es falso es errónea.
Hablamos de un problema que no existe ... al menos en una medida que pueda ser de preocupación sería. Un problema impostado porque un partido político no tiene discurso sobre economía, empleo, becas, de sandad, vivienda ni de nada. Los mediosz que controla la derecha sin casi todos y han creado con un ecosistema mediático para crear polémicas ficticias y dar guión al PP.
Es la única realidad aquí.
Solo hay que ver el "éxito" que han tenido los Tories en el Reino Unido, con un discurso en contra de los inmigrantes similar al del PP, gobernando durante 14 años seguidos.