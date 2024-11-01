No quiero que obliguen a comer a mi hijo en la escuela. ¿Qué puedo hacer?

Antes de intentar responder a la cuestión que da título a este texto, es imprescindible que ustedes, amables lectores, entiendan la importancia que tiene no obligar a un niño a comer algo que no le apetece. Intentaremos que lo comprendan recurriendo tanto al sentido común como a investigaciones científicas, o a recomendaciones de entidades de referencia en nutrición humana o salud pública. Tras ello, repasaremos sucintamente algunas cuestiones jurídicas relacionadas con esta cuestión, sin olvidar, de nuevo, la lógica. Como el escrito nos ha...