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No quiero que obliguen a comer a mi hijo en la escuela. ¿Qué puedo hacer?

No quiero que obliguen a comer a mi hijo en la escuela. ¿Qué puedo hacer?

Antes de intentar responder a la cuestión que da título a este texto, es imprescindible que ustedes, amables lectores, entiendan la importancia que tiene no obligar a un niño a comer algo que no le apetece. Intentaremos que lo comprendan recurriendo tanto al sentido común como a investigaciones científicas, o a recomendaciones de entidades de referencia en nutrición humana o salud pública. Tras ello, repasaremos sucintamente algunas cuestiones jurídicas relacionadas con esta cuestión, sin olvidar, de nuevo, la lógica. Como el escrito nos ha...

| etiquetas: comedor escolar , nutrición , escuela , colegio
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3 comentarios
3 0 0 K 39 actualidad
Gry #2 Gry
Sentarlo al lado del mío. Ya me han mandado 3 notas a casa diciendo que le roba comida a sus compañeros. :-/
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
Darle de comer en casa.
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#1 ZamoraBigote
¿Qué hay para comer? Comida.
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menéame